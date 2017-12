Football Manager 2018, gestión futbolera pura y dura

Total







8 Jugabilidad

Gráficos y sonido

Innovación

Llevaba años sin tocar un Football Manager sobre todo por temas de tiempo. Y es que esta famosa saga de simuladores de gestión de equipos de fútbol requiere dedicarle unas cuantas horas. Pensad que se trata de un juego en el que tiene una cantidad bárbara de variables que afectan a la gestión, desde el control de fichajes, pasando por la de entrenamientos, tácticas, incluyendo el mando de un partido desde el banquillo. Vamos, que los chicos de Sports Interactive no quieren que nos aburramos.

Jugabilidad y modos de juego: “Cantidad de horas de juego“

Al ser un juego de pura gestión, la jugabilidad la hemos enfocado en todas esas opciones que nos ofrecen. Y es que la principal idea de este juego es esa, controlar lo que hay por detrás de lo que vemos de un partido de fútbol. Por lo que, evidentemente, no manejaremos a los jugadores como otros simuladores como Fifa o PES, sino que será la IA la que lo haga a través de nuestras directrices.

Lo primero de todo a destacar, si eres nuevo en esta saga de SEGA, es que sepas que estás ante una serie de juegos que están enfocados a jugadores cuyo perfil sea el de huir de lo típico que conocemos, es decir, manejar a jugadores. Todas estas gestiones las haremos a través de una interfaz de menús y por un sistema de turnos, salvo los partidos que son en tiempo real. Al principio puede dar miedo la cantidad ingente de información a gestionar, pero tranquilo que se acaban entendiendo todo. Además tiene un sistema de ayuda bastante sencillo para ir comprendiendo la dinámica del simulador.

Cuenta con una base de datos realmente inmensa pero tiene algo que pulir, y es el tema de las licencias. Es una pena que haya que jugar sin equipos o imágenes originales aunque siempre podemos recurrir a un parche gratuito googleando. No obstante, sigue siendo muy completo.

Lo que siempre me ha gustado de FM es que puedes empezar con tu alter ego en cualquier etapa de experiencia. Es decir, podemos elegir ser un futbolista profesional que acaba de empezar su etapa de entrenador, hasta ser uno amateur de fin de semana. En mi caso elegí esta última opción porque me gusta bastante empezar desde la nada. El problema de comenzar así es que durante los primeros minutos de juego muchos equipos pasaron de ficharme hasta que caí en un segunda de la liga noruega. Todo un reto 😀

Ejercer el rol de mánager es una tarea complicada. No todo se basa en controlar los fichajes y las tácticas, sino todo lo que conlleva el tema de entrenamientos, la información que tratan los ojeadores, el trato con los jugadores, gestionar los empleados del club, ruedas de prensa, etc. No obstante siempre podemos hacer uso de delegar algunas funciones.

El grueso de FM18 es el modo de un jugador pero me parece interesante al modo Draft. Este consiste en que hacerse un equipo pujando por jugadores de un repositorio común entre todos los equipos que participen. No olvidemos también que el título cuenta con la opción de multijugador online, experiencia que siempre gusta para picarse sobre todo con amigos.

Gráficos y sonido

El apartado audiovisual es bastante pobre hablando de gráficos y efectos especiales. Lógicamente un juego de este estilo no le hace falta destacar en estos apartados y por lo tanto le damos menos importancia. Pero lo que sí hay que ver bien son los menús. FM18 nos ofrece infinidad de menús de gestión. Algunos de ellos pueden hasta ser algo caóticos si somos nuevos, pero gracias a las guías de ayuda, que podemos activar o desactivar a nuestra merced, la navegación es relativamente fácil y aprenderemos a desenvolvernos dentro de ellos. Todos los menús tienen un estilo bastante decente.

Innovación: “Una evolución constante”

Football Manager tiene una larga historia y a ido evolucionando a lo largo de los años de vida. En cada título han ido añadiendo distintas variables, algunas más notorias que otras. Por lo que es complicado destacar las innovaciones. No obstante, en esta edición, FM18 cuenta con dos añadidos muy interesantes.

La primera es la gestión de dinámicas, que consiste en saber y controlar el tipo de relaciones que hay dentro del vestuario. Estas afectan al rendimiento del grupo y, como en la vida misma, que una o unas personas se sientan parte del equipo es muy importante a la hora del juego. Así pues, por ejemplo, que haya varios jugadores que hablan un idioma afectará a otro jugador de forma positiva de misma habla. Al fin y al cabo pensemos que no todo se basa en fichar y ya está, sino ver cómo el jugador encaja en la plantilla.

La segunda es el módulo de lesiones que encontramos. En anteriores entregas esta faceta era muy básica. Apenas teníamos información y su gestión era mínima. Sin embargo, los chicos de Sports Interactive han querido ir más allá e introducir un sistema que podamos controlar el nivel lesivo de los jugadores o dejarle descansar para prevenirlas.

Conclusión: “FM en su línea”

Resumiendo, Football Manager 2018 sigue en su línea evolutiva como juego de gestión de fútbol. Muy completo con todas las variables que ofrece al jugador. Un título que da para muchas horas de juego y que estaría bien que se actualizara en el tema de licencias para que sea mucho más completo. Lo recomiendo a todo aquel que quiera salir del simulador típico de fútbol.

A destacar:

Su destacable y enorme base de datos

Posibilidad de controlar muchísimas facetas de gestión de un equipo de fútbol

Horas y horas de juego

A mejorar

Licencias de los clubes

Gráficos y audio

Recomendación: “FM es tu juego si tu pasión es la gestión de un club”