D-Link anuncia routers con WiFi AX y seguridad McAfee por hardware

CES 2018. La firma D-Link ha anunciado en el evento tecnológico de Las Vegas algunas de sus novedades más importantes para este año y en general ha mostrado un portafolio bastante interesante.

Encontramos novedades a nivel de software (plataforma mydlink) y también a nivel de hardware, así que vamos a hacer directamente un repaso con los productos y soluciones más importantes que hemos tenido ocasión de ver:

1. Nueva aplicación mydlink

D-Link ha llevado a cabo una renovación de la aplicación mydlink, introduciendo una interfaz nueva que simplifica la gestión de las cámaras mydlink y que ahora también integra el control remoto de los nuevos enchufes inteligentes y sensores que se están presentando en el CES.

Esto amplía las posibilidades de la plataforma y la convierte en un completo sistema de domótica con interacciones completas entre los diferentes dispositivos compatibles.

La aplicación también ofrecerá grabación de vídeo y fotos en la nube y soporte de los nuevos sistemas de control por voz, entre los que encontramos Google Assistant y Amazon Alexa. No podemos olvidarnos de la integración con la plataforma IFTTT.

Está confirmado que la nueva aplicación mydlink seguirá siendo gratuita y que estará disponible para iOS y Android a finales de enero.

2. Nuevos enfuches inteligentes integrados en mydlink

En el sector de la domótica D-Link ha anunciado dos nuevos enchufes inteligentes que disponen de una integración plena en la aplicación mydlink, lo que permite controlar desde el móvil cualquier electrodoméstico o dispositivo conectado.

El primer modelo se conoce DSP-W115 y el segundo es una regleta de enchufes inteligentes llamada DSP-W245. Ambos se pueden conectar por WiFi a cualquier router se integran a la perfección con la aplicación mydlink.

A través de dicha aplicación podemos llevar a cabo un control avanzado de los electrodomésticos, programar automatizaciones e interacciones con otros dispositivos, dar comandos de voz con Amazon Alexa o Google Assistant y ofrecen integración con otras soluciones y aplicaciones gracias a la plataforma If This Then That (IFTTT).

3. Nuevos sistemas con tecnología WiFi Mesh

D-Link también ha ampliado su familia de WiFi Mesh (WiFi malla), tecnología que permite crear una red WiFi unificada con varios puntos de acceso en la que los dispositivos siempre se conectan al más próximo de forma automática totalmente visible para el usuario.

Esto permite mejorar considerablemente el rendimiento y la cobertura de los dispositivos que tengamos en nuestra red inalámbrica.

Hasta ahora esta itinerancia o roaming sólo estaba disponible en soluciones de wireless empresarial, una situación que ha cambiado gracias a WiFi Mesh, una tecnología que pretende llegar no sólo a los hogares sino también a las pequeñas empresas abanderada por su facilidad de uso y alto rendimiento.

Entre los nuevos productos de D-Link con WiFi Mesh destacan el D-Link COVR-2202; con dos Puntos de Acceso WiFi AC 2200 TriBanda MU-MIMO, y el COVR-C1203; con tres Puntos de Acceso WiFi AC 1200 MU-MIMO.

Ambos modelos integran la avanzada plataforma Qualcomm Mesh Networking y funcionan conjuntamente con cualquier router o conexión a Internet. Disponen además de puertos Gigabit para conexiones cableadas.

4. Routers con WiFi AX y plataforma de seguridad McAfee

Otra de las novedades más importantes de D-Link han sido los primeros routers en integrar la plataforma de seguridad por hardware de McAfee, que además de garantizar la máxima protección contra intrusiones y amenazas ofrece una gran variedad de opciones de control parental. Estos routers cuentan con el avanzado chipset Intel WAV500 Home Wi-Fi.

Por último el gigante de las soluciones de red también ha presentado routers con el nuevo protocolo Wi-Fi 802.11AX, el sucesor del actual Wi-Fi AC, capaces de alcanzar velocidades WiFi de 11.000 Mbps y con configuraciones 4×4 MU-MIMO.

No tenemos detalles sobre las fechas de lanzamiento y el precio de estos nuevos productos.