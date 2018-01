Gracias a una filtración que viene directamente de un fabricante de fundas para smartphones hemos podido conocer que los Galaxy S9 y Galaxy S9+ serán anunciados oficialmente el 26 de febrero, aunque no empezarán a estar disponibles hasta el 16 de marzo.

Esta información ha sido publicada por el prolífico Evan Blass, una de las figuras más importantes y conocidas en el sector, pero como anticipamos su fuente es un ejecutivo de nivel C que trabaja en una empresa dedicada a la fabricación de fundas para smartphones.

Si a esto unimos las declaraciones oficiales que Samsung dio en el CES de este año nos daremos cuenta de que esta filtración tiene mucha credibilidad, aunque no podemos darle validez absoluta porque no viene directamente del gigante surcoreano.

Repasando las tres fechas clave que ha dado Evan Blass nos encontramos con lo siguiente:

Para terminar aprovechamos para recordaros las especificaciones que tendrán ambos modelos y sus posibles precios de venta:

