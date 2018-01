Apple cambiará iPhone 6 Plus dañados por iPhone 6s Plus en marzo

Una nota interna y oficial de Apple que ha sido filtrada confirma que la compañía de la manzana empezará a sustituir unidades de iPhone 6 Plus en garantía por iPhone 6s Plus, y sin ningún tipo de coste adicional para el cliente, una excelente noticia sin duda.

En dicho comunicado se indica claramente que a partir del mes de marzo el inventario de iPhone 6 Plus será muy bajo y por ello se autoriza a las Apple Store y a los proveedores oficiales a ofrecer sustituciones de dicho terminal por el iPhone 6s Plus.

Esto quiere decir que a partir de marzo aquellos usuarios que tengan un iPhone 6 Plus afectado por algún problema importante y que clasifiquen para una sustitución podrían acabar llevándose un iPhone 6s Plus, y como anticipamos sin tener que hacer ningún pago extra.

Es importante tener en cuenta que para que un iPhone 6 Plus se acoja al programa de reemplazo de Apple y que por tanto tengamos la posibilidad (y la suerte) de llevarnos el cambio por iPhone 6s Plus se deben cumplir varias condiciones importantes:

Que el terminal esté en garantía oficial Apple.

Que el fallo o problema que presente esté cubierto por la garantía.

Que no sea un fallo que tenga una solución sencilla. Por ejemplo un cambio de batería no daría acceso a la sustitución, pero un cambio de pantalla sí.

Tened en cuenta que esta es una medida excepcional y que no garantiza que todo el mundo vaya a recibir un iPhone 6s Plus como reemplazo a partir de marzo, sino que será una medida excepcional que beneficiará a unos pocos afortunados.

El iPhone 6s Plus tiene mejoras importantes a nivel de hardware frente al iPhone 6 Plus, ya que monta un SoC A9 con una CPU y una GPU más potente, dobla la RAM (de 1 GB a 2 GB) y tiene cámaras de 12 MP y 5 MP (8 MP y 1,5 MP en el iPhone 6 Plus).

