Cobrar el sueldo en Bitcoins es ya una realidad en algunas empresas como tuvimos ocasión de ver en su momento en este artículo y hay otras que lo están considerando, aunque de una manera opcional y parcial.

Esto quiere decir que al final es el trabajador el que decide si quiere o no cobrar una parte de su sueldo en Bitcoins. La idea es interesante porque implica el concepto de salario como forma de incentivar la inversión, pero plantea un problema importante por al inseguridad y la alta volatilidad de dicha criptodivisa.

Ya hemos visto en artículos anteriores que Bitcoin está ahora mismo en una especie de “montaña rusa” con picos máximos y mínimos extremos e inestables. Siempre ha sido una inversión de riesgo, pero en su situación actual lo es todavía más.

También hemos publicado un especial en MuyCanal dedicado al Bitcoin como medio de pago en el canal cuya lectura os recomendamos para terminar de profundizar sobre el tema.

Como indicamos en el título en este artículo los protagonistas sois vosotros y la pregunta es simple; ¿aceptarías cobrar tu sueldo (todo o parte) en Bitcoins?

Empezamos dando nosotros nuestra opinión sobre este tema. Personalmente yo no aceptaría dicha criptodivisa, ni siquiera como pago parcial, y la razón es muy sencilla; porque no me inspira ninguna confianza.

Entiendo que muchos puedan estar a favor de ella y que se vea como una oportunidad de hacerse rico en poco tiempo, pero en su estado actual (por su elevado valor y alta volatilidad) tengo claro que es una inversión hostil para los recién llegados y prefiero mantenerme alejado de ella.

Os toca, los comentarios son vuestros.