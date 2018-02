Análisis: Dragon Ball Fighter Z, PS4, una nueva aventura con Son Goku

Total







8 Modos de juego

Jugabilidad

Gráficos y sonido

Innovación

Llevaba tiempo sin tocar un juego de lucha con ciertas ganas. Nunca he sido muy afín a este género salvo la saga de Mortal Kombat que siempre me ha gustado. El caso es que un juego de peleas que esté ambientado en el universo de Dragon Ball Z no puede ser malo. Siempre me ha gustado Son Goku y compañía, así que me puse a darme de mamporros y ver qué ofrece este nuevo título de Bandai.

Modos de juego: “Orientado al online”

Dragon Ball Fighter Z ofrece varios modos de juego de este tipo de géneros, como entrenamientos, peleas versus, modo historia o competitivo, entre otros. Están englobados en un menú bastante peculiar en 3D y en online. En él encontramos a otros jugadores con los que podemos interactuar, ya sea a través de torneos o partidas amistosas contra ellos, además de poder ver otras batallas. Está organizado por un sistema de salas por países donde podremos conectarnos.

Después de estar trasteando un rato, intentamos jugar entre dos amigos y he de comentar que nos fue imposible hacerlo, no sé si por alguna configuración de la NAT que a veces puede fallar en PS4 o por otro problema. El caso es que tampoco daba mucha información y esto son cosas que creo que hay que controlar. Quitando esta mala experiencia, si te gusta la competición online, este juego está enfocado a ello.

El apartado historia me pareció un poco flojo por cómo empieza y evoluciona. Una historia un tanto extraña donde se inventan drama, aunque es perfecto para familiarizarse con los controles del juego.

Jugabilidad

¿Entorno 3D o 2D? Es el eterno debate que lleva un tiempo sobre la mesa en los géneros de lucha. A muchos jugadores les gusta que las tres dimensiones estén presentes pero los más clásicos prefieren la pantalla en un solo eje. Como se dice, para gustos los colores y no por ser de una forma u otra va a ser mejor o peor, simplemente puede gustar más o menos.

En mi opinión creo que las batallas en 2D son mucho más simples y es que se ha querido buscar en esta entrega. Además eso lo hace más frenético. Así mismo, han querido añadir animaciones en 3D a los poderes y combos muy interesantes para emular el anime y ofrecer al jugador una experiencia más sumergible.

Las batallas pueden ser de hasta 3 contra 3 personajes. Disponemos de 24 disponibles más tres desbloqueables, que creo que son pocos. Tenemos que tener en cuenta los héroes que elegimos en nuestro equipo porque en función de la composición vamos a tener un equipo equilibrado o no.

Por lo que respecta al control, es un juego muy intuitivo en el manejo de personajes aunque esto no nos quitará de que tengamos que entrenar para hacer frente al nivel del online, que os aseguro que es alto.

Gráficos y sonido: “Estilos fieles a la serie”

En cuanto al apartado visual encontramos unos gráficos estilo anime muy fieles a la propia serie de dibujos, con colores muy vivos y llamativos. Pero he de reconocer que durante la reproducción de algunos vídeos se podía apreciar cierta ralentización, seguramente por el motor gráfico.

A nivel de sonido se aprecia una banda sonora interesante, con temas muy del estilo de la serie. También los efectos de sonido son muy fieles a los que nos tienen acostumbrados. Los textos son en castellano y las voces en japonés, es decir, en versión original. Los puritanos estarán contentos.

Innovación: “Buscando sinergias”

Lo que más me ha llamado la atención de este título, y por absurdo que pueda parecer, es el menú. Es un aspecto que en experiencia de juego no suele ser gran cosa pero me parece que te introduce en material desde un principio. Por otro lado, el juego bebe de la saga de Marvel Vs Capcom en cuanto al sistema de equipos, pero los desarrolladores han procurado balancear los personajes para que el propio jugador tenga que buscar sinergias.

Conclusión: “Un buen juego donde echar unas cuantas horas”

En conclusión, Dragon Ball Fighter Z es un juego de lucha bastante simple y es lo que le hace realmente interesante. Aun así creo que podría haber estado algo más tratado en el modo historia que te deja mal sabor de boca y en los personajes, ya que siempre gusta tener un buen abanico donde elegir. Además que siendo la serie de Dragon Ball hay donde sacar. Me preocupa que esto conduzca a los famosos DLCs, cosa que estoy en contra si no son de un contenido amplio. Pero quitando esas trabas, es un buen juego donde podrás echar unas cuantas horas.

A destacar:

Online para los más competitivos

Estilo bonito y fiel a la serie de dibujos

A mejorar