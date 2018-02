Nuestros lectores hablan: ¿Qué esperáis de PS5 y Xbox Two?

PS5 y Xbox Two es el nombre provisional que reciben las que serán las consolas de próxima generación de Sony y Microsoft. Ambas sucederán a PS4 y Xbox One, aunque lo más probable es que en su lanzamiento coexistan un tiempo con aquellas antes de ser desplazadas totalmente.

El salto a la arquitectura x86 que ha vivido la generación actual y la rápida evolución del PC ha generado una situación muy curiosa. PS4 y Xbox One quedaron “obsoletas” rápidamente y tanto Sony como Microsoft tuvieron que lanzar PS4 Pro y Xbox One X, dos consolas que mejoran el hardware frente a las anteriores en un intento de desviar la atención que había generado la mayor potencia del PC, una plataforma que en cualquier caso sigue lastrada por las adaptaciones de títulos de consola que no aprovechan su verdadero potencial.

Tendremos que esperar a la llegada de PS5 y Xbox Two para que se produzca un verdadero salto en los juegos de PC, ya que por desgracia los títulos exclusivos (como el mítico Crysis) que aprovechen de verdad el potencial de dicha plataforma ya no existen, pero una vez que éstas lleguen volveremos a caer en un estancamiento que se mantendrá durante toda la generación.

Esta es la triste realidad en la que nos ha sumido el desarrollo prioritario en consolas y el énfasis en hacer juegos que al ser adaptados a PC no las dejen en mal lugar.

Con esto en mente podemos tener claro que el desarrollo de PS5 y Xbox Two será muy importante también para los jugadores de PC, ya que de su mayor o menor potencia dependerá ese “efecto lastre” que supondrán para el desarrollo de la próxima generación de videojuegos.

En este artículo queremos que nos contéis qué esperáis de PS5 y Xbox Two desde el punto de vista técnico. Personalmente creo que veremos el salto a procesadores de ocho núcleos con un IPC muy superior (quizá al nivel de Ryzen), una GPU con una potencia similar a una GTX 1080 y una mayor cantidad de memoria unificada, que por fechas (2019-2020) podría ser de tipo GDDR6.