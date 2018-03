Windows 10 pierde cuota ¿Superará este año a Windows 7?

La cuota de mercado de Windows 10 descendió en el mes de febrero por primera vez en dos años, según los datos de la firma de análisis NetMarketShare. Se corta así la tendencia ascendente con la que Microsoft aspira a desbancar al todavía líder del escritorio informático, Windows 7.

La caída del 34.29% al 34.06% es ligera, podría deberse simplemente a un ajuste en la metodología empleada y la diferencia con Windows 7 se mantiene entre los 8-9 puntos porcentuales.

Sin embargo, lo de Windows 10 sigue siendo “un quiero y no puedo” y su cuota demasiado baja después de dos años y medio en el mercado, teniendo en cuenta la estrategia de Microsoft para impulsarlo, limitando de paso el de Windows 7 y Windows 8.1.

Los ejemplos de esta estrategia los conoces. Hace tiempo que no se venden PCs con Windows 7 u 8.1 y oficialmente, todos los equipos nuevos bajo la plataforma de Microsoft pre-instalan Windows 10. Sólo Windows 10 tiene soporte oficial para las nuevas plataformas de procesamiento de Intel y AMD y es el único que puede manejar los nuevos dispositivos de realidad virtual basados en la plataforma Windows Mixed Reality.

Por no hablar de los componentes exclusivos como el navegador Edge, Cortana o las librerías DirectX 12, básicas en videojuegos, que no llegarán nunca a Windows 7 por motivos comerciales y no técnicos. Lo mismo podemos decir del anuncio de la exclusividad del nuevo Office 2019 sólo para Windows 10. Al “enemigo” ni agua. Windows 7 lleva años sin recibir ninguna mejora y salvo parches de seguridad, así se quedará hasta 2020, fecha de la suspensión del soporte.

Por lo demás, MacOS subió ligeramente en el mes de febrero y se acerca al 10% y Linux está estancado por encima del 2%. La suma de todos los Windows fue del 87,66% en febrero de 2018. El total ha disminuido desde principios de 2017, pero la diferencia sigue siendo enorme. MacOS está limitado a las ventas de Apple y Linux sigue sin “cuajar” en el escritorio informático cuando curiosamente arrasa en otros segmentos, sea movilidad o supercomputación.