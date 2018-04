Microsoft presenta la primera distribución Linux de su historia

Microsoft ha presentado la plataforma Azure Sphere para asegurar los dispositivos bajo la Internet de las Cosas. Consta de varios componentes como analizan nuestros compañeros de mcpro, pero el más noticiable es Azure Stack OS, un sistema operativo personalizado basado en Linux, el primero que distribuye Microsoft en sus 43 años de historia.

¡Se congela el infierno! El “amor” por Linux y en general por el Open Source que hemos ido viendo desde la llegada al frente del ejecutivo de Satya Nadella alcanza su punto culminante con la primera distribución Linux de su historia, un desarrollo personalizado para IoT anunciado por el presidente de Microsoft, Brad Smith, en el escenario de la conferencia RSA Conference 2018 que se está celebrando en San Francisco:

“Después de 43 años, este es el primer día que anunciamos la distribución de un núcleo Linux personalizado”

No está mal para una compañía que una vez calificó a Linux como un “cáncer” tras considerarlo como la mayor amenaza para la supremacía de Windows. Era esperable, no obstante, aunque la verdad pensábamos que la primera distribución Linux de Microsoft sería una ROM Android personalizada con sus principales servicios y apps.

Lo de Azure Stack OS es más gordo porque es la primera vez que Microsoft no solo desarrolla una versión pública de Linux sino que la convierte en la piedra angular de una oferta de productos. El ejecutivo explica que a pesar de ser una “compañía de Windows”, la versión completa del sistema operativo era demasiado grande y pesada para lo que tenían en mente. El presidente de Microsoft no ha explicado porqué no han usado el Windows 10 para IoT. Quizá se le olvidó comentar que Linux es mucho más flexible y potente para este tipo de plataformas.

¿Llegará algún día una distribución Linux Microsoft para el escritorio informático? He aquí la gran pregunta… Todo es posible viendo el idilio…

Azure Sphere

Más allá del sistema, la nueva plataforma de IoT se asienta en otros dos pilares importantes. El primero de ellos también puede sorprender porque se trata de una familia de microcontroladores certificados Azure Sphere, una nueva clase de MCU personalizados y diseñados directamente por Microsoft.

Un circuito integrado programable bajo arquitectura ARM conectado a Internet, que combina procesadores de aplicaciones en tiempo real con conectividad y tecnología de seguridad por hardware. Microsoft está trabajando con varios socios de hardware para fabricar este tipo de chips, como el primero anunciado, el MediaTek MT3620. Se fabricará en volumen dentro de unos meses y según el fabricante chino tendrá un precio por debajo de los 10 dólares.

El tercer componente de esta iniciativa es un servicio de seguridad basado en el Cloud de Microsoft que protegerá todos los dispositivos bajo esta plataforma. Proporcionará comunicación segura de dispositivo a dispositivo y de dispositivo a la nube a través de autenticación basada en certificados, detección de amenazas de seguridad emergentes en todo el ecosistema de Azure Sphere mediante informes de fallos en línea y renovación de la seguridad a través de actualizaciones de software.

Microsoft espera que la primera ola de dispositivos Azure Sphere se lance al mercado a finales de 2018. Y es importante porque se esperan 200.000 millones de dispositivos bajo la Internet de las Cosas en 2020. Unos dispositivos electrónicos inteligentes conectados que potencialmente alcanzarán a cualquier objeto en todos los sectores y que hasta ahora se han mostrado altamente inseguros.

Interesante este Azure Sphere de Microsoft, por la primera distribución Linux de su historia y por el microcontrolador ARM diseñado por Microsoft que incluye. ‘Wintel’ es pasado. Estamos en otra era.

