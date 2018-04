Aparecen nuevas referencias que apuntan a un iPhone SE 2

El iPhone SE 2 se ha convertido en uno de los terminales más rumoreados del momento, y también es uno de los que más expectación ha generado, aunque las últimas informaciones han sido bastante contradictorias y nos han dejado más preguntas que respuestas.

Hoy hemos podido arrojar algo de luz gracias a un listado que incluye referencias al iPhone SE 2. Dicho listado ha sido visto en la base de datos de la Comisión Económica de Eurasia, un ente muy importante que sin duda refuerza el valor y la credibilidad de esta información.

En total han aparecido listados once modelos diferentes bajo los nombres en clave A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 y A2106. Es importante tener en cuenta que no estaríamos hablando de once smartphones distintos, sino de posibles variantes del iPhone SE 2 en relación al color y a la capacidad de almacenamiento.

Las últimas informaciones que tuvimos ocasión de ver aseguraban que el anuncio de este nuevo smartphone de Apple de produciría durante la WWDC de 2018, que tendrá lugar a principios de junio.

Todavía no hay información oficial y se desconocen sus posibles especificaciones de hardware, pero en principio todo apunta a que será una renovación menor del iPhone SE y que contará con:

Pantalla de 4 o 4,2 pulgadas de tipo IPS con formato 16:9 y resolución de 1.136 x 640 píxeles.

SoC A10 Fusión con un procesador de cuatro núcleos, dos de alto rendimiento y dos de bajo consumo.

GPU PowerVR Series7XT Plus con seis núcleos gráficos.

2 GB de memoria RAM.

Cámara trasera de 12 MP y frontal de 7 MP.

32 GB/128 GB de capacidad de almacenamiento.

Batería de 1.700 mAh.

Lector de huellas dactilares y resistencia al polvo y al agua (certificación IP67).

Salvo sorpresa el precio de este terminal en su configuración base debería ser muy similar al que tiene actualmente el iPhone SE (419 euros).

