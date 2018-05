Ponle vista de lectura a Chrome, tus ojos lo agradecerán

Hay pocas características que se consideren esenciales en cualquier navegador web moderno que se precie, y hasta llegar a dicha consideración han pasado años de prueba, error y perfeccionamiento. Hablamos, por ejemplo, de los marcadores y el conocido como Speed Dial, de las pestañas, las extensiones… ¿Te imaginas usando un navegador que no incluya alguna de las anteriores? Pues tampoco deberías despreciar una de las últimas adicionas más agradecidas que encontrarás: la vista de lectura.

A diferencia de funciones elementales como las mencionadas, la vista de lectura no fue popularizada por ningún navegador en concreto, sino que fue Evernote y sus extensiones para el navegador las que sentaron las bases de una mejora que debería ser un must have para surcar Internet hoy en día. De hecho, hay un par que ya la han implementado por defecto para regocijo de sus usuarios: Firefox y Vivaldi. ¿Y Chrome? Algo se puede hacer con las herramientas predeterminadas, pero no.

Chrome para Android dispone de una configuración avanzada para habilitar la vista de lectura y de la versión para PC se puede decir algo parecido, si bien el procedimiento y resultado es bastante precario. Vale mucho la pena tirar de extensiones para esto, a la espera de que Google se de cuenta de que esta es una función que sí o sí tendría que sumarse en algún momento a las herramientas predeterminadas del navegador, porque hay muchos sitios muy interesantes, cuya lectura es terrible por el tipo de letra o colores con los que han sido -o fueron, tiempo ah- diseñados.

Mientras tanto, te recomendamos dos extensiones que te facilitarán la tarea de leer tus sitios preferidos sin distracciones y con la mayor comodidad posible:

Reader View. Sencilla y eficaz, Reader View te permite de un clic transformar cualquier artículo, así como elegir el color de fondo y el tamaño de la fuente.

Just Read. Para usuarios avanzados o con mayores exigencias, Just Read provee de muchas más opciones, con las que personalizar la experiencia casi hasta el último detalle.

Por cierto, esta entrada no va con segundas: precisamente MuyComputer ofrecer una buena experiencia de lectura, con una tipografía a buen tamaño y una estructura bastante limpia. Pero si eres un ávido lector de mil y un sitios diferentes y usas Chrome, ponle vista de lectura, tus ojos lo agradecerán.