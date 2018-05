Rendimiento de la GeForce GT 1030 con DDR4: es una mala compra

En este artículo os contamos que NVIDIA había lanzado una GeForce GT 1030 con DDR4, un modelo que francamente no tenía ningún sentido ya que por precio quedaba prácticamente al mismo nivel que la GeForce GT 1030 con GDDR5 pero por rendimiento se situaba en una posición de inferioridad total.

Por si tenéis alguna duda hemos querido compartir con vosotros dos análisis de rendimiento que han publicado los chicos de Benchmark, en los que podemos ver el rendimiento que ofrece la GeForce GT 1030 con DDR4 de forma independiente en cuatro juegos actuales y también una prueba comparativa frente a la versión con GDDR5 en GTA V.

Antes de repasar los resultados vamos a ver las especificaciones de cada tarjeta gráfica.

GeForce GT 1030 con DDR4

384 shaders basados en Pascal a 1.379 MHz.

basados en Pascal a 1.379 MHz. 24 unidades de texturizado.

8 unidades de rasterizado.

Bus de 64 bits.

2 GB de DDR4 a 2.100 MHz (16 GB/s).

(16 GB/s). TDP de 20 vatios.

GeForce GT 1030 con GDDR5

384 shaders basados en Pascal a 1.468 MHz.

basados en Pascal a 1.468 MHz. 24 unidades de texturizado.

8 unidades de rasterizado.

Bus de 64 bits.

2 GB de GDDR5 a 6.000 MHz (48 GB/s).

(48 GB/s). TDP de 30 vatios.

La GeForce GT 1030 con DDR4 es incapaz de ofrecer un rendimiento consistente incluso en resoluciones 720p con calidades bajas en juegos como The Witcher 3 y Rise of the Tomb Raider (éste con algunas cosas en medio). En Battlefield 1 puede mantener medias de 30 FPS en 1080p con todo en bajo y en GTA V se defiende bien con dicha resolución y los ajustes gráficos en medio.

En general sus resultados son muy pobres y queda muy por detrás de la GeForce GT 1030 con GDDR5, tanto que podemos considerarla como una mala compra de forma rotunda y directa.