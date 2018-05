Cómo ejecutar aplicaciones y juegos antiguos en Windows 10 April 2018 Update

El despliegue de Windows 10 April 2018 Update está en marcha (bugs incluidos) y es probable que hayas dado el salto o estés planteándote hacerlo en breve plazo. Un apartado importante a la hora de valorar la actualización a nuevos sistemas operativos es el de la compatibilidad de software. Un punto crítico en entornos profesionales y corporativos que trabajan con aplicaciones dedicadas y que en un nivel inferior también afecta al mercado de consumo.

Desde la versión original de Windows 10, Microsoft se esforzó en mantener la retrocompatibilidad de software pensando en ofrecer la actualización gratuita desde Windows 7 y Windows 8.1. El resultado fue que la mayor parte de aplicaciones para esos sistemas también funcionan en Windows 10.

Windows 10 April 2018 Update mantiene la estrategia y aplicaciones de Win 7 y 8.1 siguen funcionando mayoritariamente como en versiones anteriores. Sin embargo, hay aplicaciones o juegos que no funcionan por defecto. Tampoco aquellas programadas para sistemas operativos anteriores como Windows XP, juegos con DRM u otras más antiguas desarrolladas para Windows 3.1 y DOS. ¿Es posible ejecutar estas aplicaciones y juegos antiguos en Windows 10 April 2018 Update? Repasamos los métodos que lo hacen posible.

Ejecutar como administrador

Muchas aplicaciones desarrolladas para Windows XP funcionarán correctamente en Windows 10 excepto por un pequeño problema. Durante la era de Windows XP, la mayoría de usuarios utilizaban por defecto la cuenta de administrador y las aplicaciones estaban codificadas para funcionar con la cuenta de administrador. No era una buena idea ejecutar todas las aplicaciones como administrador porque una aplicación maliciosa podía tomar el control de todo el sistema y de ahí la implementación del UAC (Control de cuentas de usuario), a partir de Windows Vista.

Por ello algunas aplicaciones de Windows XP no funcionarán en Windows 10 hasta que no le concedas determinado permisos. Si una aplicación antigua no te funciona en Windows 10 es lo primero a probar:

Haz clic derecho en el icono de un programa o en el archivo .exe

Ejecuta como administrador.

Configuración de compatibilidad

Windows 10 April 2018 Update mantiene un modo de compatibilidad para ejecutar aplicaciones antiguas. Para acceder a ello:

Haz clic derecho en el icono de un programa o en el archivo .exe y ve a Propiedades.

Clic en la pestaña Compatibilidad

En el modo de compatibilidad elige el sistema donde sabías que funcionaba, desde Windows 95 a Windows 7.

Prueba otras opciones. Hay juegos antiguos que necesitan el “modo de color reducido”

La herramienta también incorpora un asistente automático que comprueba los mejores valores de compatibilidad para cada aplicación.

Controladores sin firmar o de 32 bits

Todas las versiones de 64 bits de Windows 10 requieren controladores firmados de 64 bits. El proceso es extremo si usas un PC relativamente nuevo con BIOS UEFI ya que con el objetivo de mejorar la seguridad y la estabilidad impide instalar controladores sin firmar. Si necesitas ejecutar una aplicación antigua que necesite de controladores de 32 bits no podrás hacerlo de la manera habitual pero sí de esta forma:

Mantén pulsada la tecla mayúsculas mientras que reinicias el sistema

Una vez reiniciado entrarás en un modo especial de Windows 10.

Selecciona Solucionar Problemas – Opciones Avanzadas – Configuración de Inicio

Reinicia el sistema para deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados

Juegos con DRM, SafeDisc o SecuROM

Windows 10 no permite ejecutar juegos que utilizan DRM (gestor de “restricciones” digitales) como SafeDisc o SecuROM. Por un lado nos libramos de basura impuesta por la industria, pero por otro no podremos utilizar estos juegos que tenemos en formato físico CD o DVD.

Lamentablemente, la mejor solución para los que en su día pagamos religiosamente por ese juego es acudir a métodos pirata: instalando un parche o crack “no-CD” que podrás encontrar en Internet. Otra solución “legal” pasa por la recompra de esos juegos en formato digital en servicios como GOG o Steam.

Si los usas mucho, las mejores alternativas requieren la instalación de sistemas operativos Windows anteriores en arranque dual con Windows 10 o la utilización de máquinas virtuales, muy útiles como veremos en el apartado siguiente.

Máquinas virtuales

Las versiones profesionales de Windows 7 incluyen una característica especial denominada “Modo Windows XP”. Se trata de una versión gratuita y completamente funcional de Windows XP que funciona como un sistema operativo virtual y como medio para abrir programas antiguos dentro de Windows 7.

Windows 10 no incluye este modo XP pero podemos lograr lo mismo mediante la virtualización de software. Puedes seguir la guía paso a paso que te ofrecimos para instalar Windows 10 en máquina virtual. El proceso es el mismo y podrás instalar Windows XP o Windows 7 dentro de Windows 10 y ejecutar sin problema esas aplicaciones más antiguas.

Juegos Windows 3.1 y DOS

El gran nombre para correr juegos DOS y Windows 3.1 se llama DOSBox. Un programita imprescindible sobre todo para correr esos maravillosos juegos abandonware. Funciona mucho, mucho mejor que el símbolo del sistema de Windows.

Software de 16 bits

Las aplicaciones de 16 bits no funcionan en las versiones de 64 bits de Windows 10 porque el sistema no incluye la capa de compatibilidad WOW16 que permite funcionar a este tipo de aplicaciones.

La solución pasa por utilizar una versión de 32 bits de Windows 10 que sí incluye esta capa de compatibilidad. Como alternativa a las versiones de 64 bits, juntas en arranque dual o mediante el socorrido método de la virtualización. También puedes instalar Windows 3.1 en DosBOX.