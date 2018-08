Las olimpiadas de Tokio usarán reconocimiento facial a gran escala

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán los primeros que usen tecnologías de reconocimiento facial a gran escala. Aunque no se usará para los espectadores, la problemática de privacidad vuelve a asomar en el mayor evento deportivo mundial.

No, esto no es un futuro distópico de ciencia ficción. Deportistas, asistentes, medios de comunicación, voluntarios y el personal, será sometido a reconocimiento facial para ingresar a las localizaciones. El sistema está enfocado como medida de seguridad adicional para “prevenir el acceso no autorizado” y acelerar las entradas en los puntos de control. Se implementará también en los Juegos Paralímpicos.

La tecnología utilizada será proporcionada por NEC a través del kit NeoFace Watch que ya están utilizando algunos medios policiales. El vicepresidente de la compañía afirmó en el anuncio que el sistema tiene una tasa de reconocimiento casi perfecta, el 99,7% independientemente de la nacionalidad del usuario.

Las tecnologías de reconocimiento facial han avanzado de manera extraordinaria la última década y están cada vez más presentes en el mercado tecnológico, desde productos de consumo a grandes sistemas policiales y hoy son sencillas de obtener, desplegar y usar.

Como otras tecnologías -véase la problemática de la Inteligencia Artificial- su uso tiene ventajas e inconvenientes e incluso hay voces entre las grandes que piden “regulación pública y responsabilidad corporativa”. Algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia como hemos visto con el proyecto Maven, el caso de Amazon y otros.

Algunas medios ya están señalando la problemática del reconocimiento facial en un evento como los Juegos, ya que ni el Comité Organizador de Tokio, ni el Comité Olímpico Internacional, ni NEC Corporation han explicado cómo se almacenarán datos e imágenes y qué medidas de seguridad se tomarán para protegerlas.

Se impone un uso responsable de la tecnología y un equilibrio entre privacidad y seguridad, en este caso y en todos los sitios públicos donde se utilizan cada vez en mayor medida. ¿Seremos capaces?