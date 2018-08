﻿ Xiaomi presenta el tablet Mi Pad 4 Plus » MuyComputer

Después de que Activision Blizzard publicase este extraño twit en su cuenta oficial el pasado mayo, el community manager reveló la semana pasada que la compañía se encontraba con varios proyectos entre manos, entre los que se incluían “múltiples proyectos de Diablo”.

Finalmente se ha confirmado que uno de estos proyectos será la esperada llegada de Diablo III, la última entrega de esta ya mítica saga de Blizzard, a la consola portátil de Nintendo, la Switch.

Todo esto se ha producido tras varios días de especulaciones tras la publicación de este twit, que pronto alarmó a los fans y dio pie a todo tipo de rumores en foros como Reddit. Sin embargo, ha sido la aparentemente accidental publicación de un artículo en la web de Forbes lo que ha confirmado finalmente que Diablo III sí contará con un port para la Switch.

El artículo, actualmente no disponible, parece haber sido publicado por un error humano, incumpliendo un embargo y rompiendo el silencio que habría procurado Blizzard, quien se espera haga el anuncio oficial durante el día de hoy.

Así pues, se habría confirmado que la popular serie llegará a fines de 2018 en forma de una “Colección Eterna”. En enlace a la tienda, que permanecía en oculto, también fue eliminado rápidamente, pero no consiguió evitar a algunos miembros de Reddit, los cuales nos han adelantado algunos detalles.

Esta versión de Diablo III incluirá todas las expansiones, incluyendo Reaper of Souls y Rise of the Necromancer, junto con todas las actualizaciones y parches gratuitos del juego, bajo un precio de 59,99 dólares.

La versión de Switch incluirá además la compatibilidad de un modo multijugador para cuatro jugadores en modo local, pudiendo jugarse de forma compartida en una única consola, además de la posibilidad de conectar hasta cuatro consolas en una misma red LAN local, o el modo online, que requerirá de una suscripción al inminente Switch Online.

Por último, y en exclusiva para esta versión de Nintendo, también contaremos con una armadura temática de Ganondorf, un marco de retrato de la Trifuerza, una mascota Cucco, y otros extras de la saga The Legend of Zelda.

Sin una fecha concreta por el momento, todo apunta a que Diablo III: Eternal Collection se lanzará en Switch en algún momento antes de fines de año, y tras el lanzamiento del servicio online de pago este septiembre, posiblemente coincidiendo con la próxima Blizzcon en noviembre.