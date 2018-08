﻿ Motorola P30 es oficial con clara "inspiración" del iPhone X » MuyComputer

Nintendo Switch se ha convertido en un auténtico fenómeno. La consola llegó al mercado rodeada de una cierta polémica por sus flojas especificaciones de hardware, aunque su concepto de portátil híbrida capaz de funcionar como consola de escritorio le ayudó a generar un gran interés.

No hay duda de Nintendo supo jugar bien sus cartas, ya que reservó el lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild para que coincidiera con el debut de Nintendo Switch, y en los meses posteriores ha ido lanzando nuevas entregas de sus franquicias exclusivas que han contribuido a mantener el interés en dicha consola.

La estrategia ha sido todo un éxito. Nintendo Switch ha conseguido superar los diez millones de unidades en menos de un año desde su lanzamiento y con ello ha llamado la atención de empresas tan importantes como Bandai Namco, Bethesda y Capcom, que han empezado a llevar algunos de sus juegos más importantes a la nueva consola de la gran N.

DOOM Eternal confirmado para Nintendo Switch

Tras la QuakeCon 2018 hemos podido conocer muchos detalles sobre los próximos juegos triple A que llegarán de la mano de Bethesda. Uno de los más importantes es DOOM Eternal, sucesor de DOOM 2016, un juego que llegará a PS4, Xbox One y PC, y que también contará con una versión para Nintendo Switch que será adaptada por los chicos de Panic Button. Sí, los mismos que adaptaron DOOM 2016 y Wolfenstein II: The New Colossus a la portátil de Nintendo.

Todavía no tenemos detalles a nivel técnico pero tenemos algunas cosas claras. La primera es que el juego tendrá un lanzamiento simultáneo en todas las plataformas, lo que significa que los jugadores de Nintendo Switch no tendrán que esperar algunos meses como ocurrió con los anteriores triple A de Bethesda.

En segundo lugar sabemos que los desarrolladores (id Software) quieren conseguir 60 FPS en la versión para Xbox One y PS4 (y también en Xbox One X y PS4 Pro) y 30 FPS en Nintendo Switch, lo que nos permite intuir la posible resolución que tendrá DOOM Eternal en todas esas versiones:

Xbox One : 1080p (FHD) dinámicos con bajadas para mantener medias de 50 a 60 FPS.

: 1080p (FHD) dinámicos con bajadas para mantener medias de 50 a 60 FPS. PS4 : 1080p (FHD) dinámicos con bajadas para mantener medias de 50 a 60 FPS.

: 1080p (FHD) dinámicos con bajadas para mantener medias de 50 a 60 FPS. Xbox One X : 2160p (4K) dinámicos con bajadas para mantener medias de 50 a 60 FPS.

: 2160p (4K) dinámicos con bajadas para mantener medias de 50 a 60 FPS. PS4 Pro : 1440p (2K) dinámicos con bajadas para mantener medias de 50 a 60 FPS.

: 1440p (2K) dinámicos con bajadas para mantener medias de 50 a 60 FPS. Nintendo Switch: 720p(HD) con bajadas para mantener medias de 30 FPS.

RAGE 2 para Nintendo Switch no ha sido descartado

Como ya os contamos en artículos anteriores DOOM Eternal está desarrollado sobre el idTech 7, una renovación del motor gráfico idTech 6 utilizado en DOOM 2016. RAGE 2 no apuesta por ninguno de esos dos motores por una razón muy sencilla: ninguno de los dos permite crear un mundo verdaderamente abierto y detallado manteniendo unos requisitos aceptables.

En RAGE 2 se ha utilizado el motor gráfico APEX Engine de Avalanche Studios, visto en juegos como Mad Max y Just Cause. El problema es que éste motor no escala igual de bien que los idTech 6 e idTech 7, lo que ha obligado a los desarrolladores a valorar las posibilidades reales de hacer una adaptación aceptable con el modesto hardware de Nintendo Switch.

No hay detalles oficiales, pero parece que ese enfoque de mundo abierto sin tiempos de carga está siendo uno de los mayores escollos que están enfrentando para sacar adelante esa adaptación para Nintendo Switch.

Os recordamos que tanto RAGE 2 como DOOM Eternal llegarán al mercado durante la primera mitad de 2019.