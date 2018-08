Honor Play: grande, potente y a buen precio

GlobalFoundries, máximo aliado de AMD en fabricación de chips, ha anunciado por sorpresa la paralización del trabajo de desarrollo de los procesos tecnológicos de 7 nanómetros. La consecuencia directa es que AMD tendrá que reforzar su acuerdo con TSMC para fabricar sus desarrollos en 7 nm, principalmente los procesadores ZEN 2 y las gráficas Navi.

Han pasado ya nueve años desde que AMD decidió dividir su estructura en distintas empresas. Una medida que terminó por dejar a un lado la AMD de toda la vida (junto a ATI) y por otra la parte de producción de chips, que a partir de ese momento llevaría GlobalFoundries.

AMD mantuvo una pequeña participación en la nueva empresa, pero por poco tiempo. En 2012 la abandonó y aunque anunció el compromiso de mantener a GlobalFoundries como socio de negocio estratégico a largo plazo, la relación no pudo volver a ser la misma.

La clave aquí es que GlobalFoundries no ha podido seguir el ritmo de TSMC (la principal foundrie mundial) ni en producción ni en tecnología. Simplemente, no puede permitirse gastar miles de millones de dólares desarrollando nuevas líneas para mantenerse al día con sus principales rivales, TSMC y también Samsung, hoy convertido en el primer fabricante mundial de semiconductores por ingresos. Por no hablar de Intel que diseña y fabrica sus propios chips.

El inversor principal detrás de GlobalFoundries (Mubadala de los Emiratos Árabes Unidos) no quiere poner más efectivo en una compañía que nunca ha obtenido beneficios. La decisión está tomada. Abandonar los desarrollos de 7 nm y ni hablar de otros más avanzados, 5 y 3 nanómetros.

La estrategia pasa por ampliar la oferta en torno a los desarrollos de 12 y 14 nanómetros. “Aliviar la carga de inversión en vanguardia permitirá a GlobalFoundries realizar inversiones más específicas en tecnologías que realmente importan a la mayoría de los diseñadores de chips en mercados de rápido crecimiento como RF, IoT, 5G, industrial y automotriz”, explica el vicepresidente Samuel Wang en un comunicado de prensa.

AMD con TSMC

AMD ya había anunciado que sus desarrollos estrella, las CPUs Zen 2 y las GPUs Navi, serían fabricadas por TSMC. El anuncio fue una sorpresa para la industria, pero ahora tiene sentido con las noticias que llegan de GlobalFoundries.

TSMC es mucho más capaz en todos los sentidos, tanto en el de fabricación como el tecnológico. El salto a procesos de fabricación de 7 nanómetros es imprescindible para que AMD pueda competir en procesadores con Intel y en gráficas con NVIDIA.

En una entrevista con MarketWatch, la CEO de AMD, Lisa Su, explicó que la decisión de GlobalFoundries podría afectar a la capacidad de producción, pero agregó que trabajar con un único fabricante simplificará el desarrollo de sus soluciones de 7 nanómetros. La compañía continuará trabajando con GlobalFoundries en sus chips actuales Ryzen y Radeon.