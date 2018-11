Zotac anuncia la mochila para juegos, VR GO 2.0

Zotac ha renovado por completo su mochila VR GO 2.0 dos años después del lanzamiento del original. El objetivo es el mismo, ejecutar aplicaciones o juegos de realidad virtual con un “PC” atado a la espalda.

Aunque siendo un tipo de equipo minoritario, ya hemos visto unas cuantas de estas mochilas VR, tanto destinadas al mercado de consumo como al profesional donde reina la espectacular HP Z VR BackPack concebida como una estación de trabajo profesional.

La VR GO 2.0 de Zotac está enfocada a juegos como uso principal. Su hardware se ha actualizado a un potente Intel Coffee Lake de seis núcleos y los gráficos a una NVIDIA GeForce GTX 1070. Incluye 16 GB de memoria DDR4, una SSD M.2 de 240 GB y un compartimiento para unidades de 2.5 pulgadas, disco duro o SSD.

Dispone de puertos de E / S montados en la parte superior y lateral para facilitar la conectividad de un casco de realidad virtual, 6 puertos USB 3.0, 1 puerto USB 3.1 tipo C, 2 puertos HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, Gigabit Ethernet, lector de tarjetas SDXC y conectores de micrófono y auriculares. El equipo también soporta Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0.

Cuenta con doble batería de 6.000 mAh para 1,5 horas de autonomía de juego, según el fabricante. Son intercambiables en caliente si cuentas con baterías adicionales. El diseño de la espaldera de ha renovado por completo con acolchados de espuma en las correas de los hombros y en una parte trasera con mayor espacio para mejorar la ventilación y mayor tamaño para equilibrar su peso y mejorar la comodidad de uso.

También se ha añadido efectos de iluminación LED SPECTRA para que el usuario personalice el color que más le guste. El equipo se entrega con todo lo necesario para ponerlo en marcha. (El casco VR y controladores los debe poner el usuario).

Zotac no ha anunciado disponibilidad o precio. No será económica. La VR GO original costaba 2.000 dólares en el lanzamiento y a ello tienes que sumar el casco de realidad virtual. A cambio, una chulada para ejecutar juegos VR, diseño totalmente renovado y gran potencia.