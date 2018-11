Nuestros lectores hablan: ¿qué has comprado en este Black Friday?

El Black Friday es uno de los eventos más esperados del año. Durante esta temporada de rebajas es posible encontrar una gran cantidad de productos a buen precio en diferentes sectores, aunque los más populares son los de siempre: movilidad, informática, electrónica y tecnología de consumo en general.

Durante este año hemos hecho un seguimiento bastante completo para compartir con todos vosotros las mejores ofertas que hemos ido encontrando. También hemos publicado un especial dedicado a cuatro montajes de PCs para diferentes presupuestos y perfiles de usuario, pero esto no se ha acabado. Todavía nos queda el Cyber Monday, un evento que pondrá la guinda final a una semana frenética que además se ha visto acompañada del inicio de las ofertas de Steam, y como no podía ser de otra forma os dejaremos una nueva selección de ofertas.

Como cada viernes volvemos con nuestro especial en el que los protagonistas sois vosotros, nuestros lectores, y en esta ocasión os invitamos a que nos contéis qué habréis comprado durante toda esta semana de ofertas que nos ha dejado el Black Friday.

También nos podéis contar qué productos tenéis en mente pero todavía no habéis comprado porque tenéis dudas o simplemente estáis esperando a la recta final de esta temporada para apurar al máximo vuestras opciones antes de tomar una decisión.

Nos mojamos nosotros primero. En mi caso todavía no he comprado nada, aunque estoy valorando la posibilidad de comprar una televisión. Todavía no me he decidido porque no he visto ningún modelo que se ajuste totalmente a lo que busco sin pasarse demasiado del presupuesto que tengo en mente, pero espero tomar una decisión en los próximos días. Tampoco descarto comprar un smartphone para regalo, pero no he decidido aún.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué habéis comprado (o pensáis comprar) durante esta temporada de rebajas? Los comentarios son vuestros.