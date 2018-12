devolo Magic 2 WiFi Multiroom Kit, análisis

Llevaba bastante tiempo buscando la mejor solución para disfrutar de Internet en toda mi casa, y es que al tener ubicado el router de mi conexión por fibra en el salón, la señal WiFi alcanzaba a duras penas las habitaciones de arriba y tampoco era suficiente para jugar con soltura a ciertos juegos de la PlayStation como Fortnite en la planta de abajo.

Los problemas comenzaron tras cambiar el router de ubicación el día que contraté la fibra. Captar la señal WiFi en todas las habitaciones de mi casa con garantías de poder ver un sencillo vídeo en YouTube sin paradas constantes se convirtió en un imposible, algo bastante frustrante teniendo en cuenta que mi operador me acababa de subir la fibra hasta 600 megas y la mayoría de las veces teníamos que echar mano del 4G de nuestro smartphones para navegar por Internet.

Lo primero que probé fue un repetidor de la señal WiFi, que situé en la planta de arriba del salón (donde tengo el router) en un enchufe estratégico para repartir la señal por las habitaciones. La mejora fue sustancial y desde ese momento no tuvimos que vover a usar el 4G en casa, todo un alivio para nuestra tarifa de datos, pero seguíamos teniendo la sensación de que la famosa fibra de 600 megas solo la aprovechábamos un poco cuando estábamos cerca del router, a lo que había que sumar la pérdida de captación de señal del repetidor WiFi, que se producía con frecuencia. Aunque volvía a recuperarse, casualidades de Murphy nunca lo hacía cuando lo necesitabas.

PLC y WiFi Mesh, un tándem perfecto

Dispuesto a disfrutar de la conexión a Internet por la que estaba pagando, decidí jubilar mi repetidor de la señal WiFi y optar por una solución que me diera una respuesta global a todos los problemas de conectividad de mi casa. Aunque hay varias opciones en el mercado, recordé que la empresa alemana devolo había presentado en la feria IFA 2018 de Berlín la solución perfecta a mis necesidades, me refiero a devolo Magic 2 WiFi Multiroom Kit, la fusión entre WiFi Mesh y la tecnología Powerline (PLC).

Aunque devolo ofrece adaptadores individuales o el llamado Starter Kit que incluye dos adaptadores, el modelo Multiroom Kit era el más apropiado para mis necesidades. Por un precio de 299,90 euros se compone de un devolo Magic LAN Adapter (es el que se conecta al router vía cable Ethernet y tiene un tamaño de 6,6 cms de ancho y 13 cms de alto) y dos devolo Magic WiFi adapter (los que ubicaremos en las habitaciones donde queramos llevar WiFi Mesh y Powerline, con un tamaño un poco más grande: 7,6 cms de ancho y 15,2 cms de alto).

El fabricante alemán ha optado por usar una nueva generación de chips basados en arquitectura G.hn, especificación para redes domésticas responsable de que devolo Magic 2 alcance velocidades de hasta 2.400 Mbps, justo el doble que la generación anterior.

Los nuevos adaptadores se defienden perfectamente con longitudes de línea de hasta 500 metros, por lo que podremos llevar parte de la velocidad contratada de acceso a Interet (dependerá de la calidad de nuestra línea eléctrica y también de la calidad de nuestro router) a cualquier enchufe de nuestra casa (u oficina, por supuesto).

Instalación con emparejamiento automático

Sin lugar a dudas, una de las mejores características de devolo Magic 2 es su facilidad de instalación. Lo único que hay que tener en cuenta es que debemos conectar los adaptadores directamente al enchufe, no a una regleta. Lo bueno es que todos los adaptadores aportan un enchufe, lo que en mi caso fue decisivo para elegir la solución de devolo ya que no podía permitirme perder puntos de conexión en mi casa.

Lo primero que debemos hacer es conectar los dos devolo Magic WiFi en un enchufe de pared libre y esperar a que el led (con forma de casita) parpadee rápidamente en blanco. Acto seguido introducimos el devolo Magic LAN en el enchufe cercano al router y lo conectamos con el cable LAN que se incluye en la caja. La encriptación se realiza automáticamente, y sabemos que está sucediendo porque durante el proceso los leds de los adaptadores parpadean en blanco. En unos tres minutos habrá finalizado todo y los leds de los dispositivos se iluminarán permanentemente en blanco.

Esta es la instalación básica, la clásica de productos Powerline, pero devolo Magic 2 además ofrece conectar todos los adaptadores y nuestro router mediante la tecnología Mesh para crear una red que permita acceder a Internet en cualquier parte de la casa con la señal más potente.

Las redes Mesh (también conocidas como redes inalámbricas malladas) logran que todos los dispositivos (ya sean consolas, portátiles, smartphones, tablets…) se conecten a una misma red inalámbrica con el mismo nombre y clave. La tecnología Mesh permite disponer en todo momento de la mejor señal de la red inalámbrica, fundamental si te estás moviendo por casa y no quieres ir cambiando de red WiFi.

Volviendo a la instalación opcional de la tecnología Mesh, lo que tendremos que hacer es conectar un adaptador devolo Magic WiFi en un enchufe cerca (no más de 10 metros) del router y esperar un minuto más o menos hasta que el led de la casita parpadee en blanco, tras lo que lo pulsaremos. Después iremos al router y pulsaremos el botón WPS; sabremos que todo ha ido bien si el led se ilumina permanentement en blanco. Ahora podremos desconectar el adaptador devolo Magic WiFi y llevarlo al lugar (con un enchufe, por supuesto) de la casa que deseemos.

Conclusiones

Sin lugar a dudas, devolo Magic 2 WiFi Multiroom Kit ha sido la solución a los problemas de acceso a Internet en mi casa, y todo ello por un precio que aunque supone un desembolso de 300 euros, teniendo en cuenta lo que ofrece (el adaptador Magic 2 LAN y dos adaptadores Magic 2 WiFi) me parece una inversión muy rentable.

Cada casa y oficina son mundos diferentes y prácticamente es imposible encontrar dos casos iguales. Las instalaciones eléctricas son distintas, la distancia entre las habitaciones y el router nunca es la misma… y de hecho la calidad el router también condiciona mucho la señal que pueda distribuir a los distintos PLC que hayamos ubicado por nuestra casa u oficina. En mi caso, el router no es nada del otro mundo, ya que es el que me proporcionó mi operador de Internet al instalarme la fibra, y sin entrar en detalles, los hay muchísimo mejores.

He hecho pruebas de velocidad, consiguiendo vía PLC ratios de bajada (la media de tres mediciones diferentes) de 155 Mbps y de subida de 170 Mbps, mientras que en la conexión WiFi la bajada se quedaba de media en 132 Mbps y la subida en 143 Mbps. Antes de publicar estas cifras me lo he pensado bastante porque no creo que sean importantes a la hora de tomar la decisión de adquirir un producto como devolo Magic 2.

Como he dicho, la calidad del router condiciona bastante, pero también la distancia entre las habitaciones y la instalación eléctrica. Lo que verdaderamente me importa es que una solución Powerline + WiFi Mesh como la de devolo es una alternativa muchísimo más económica y menos difícil de poner en marcha e instalar que tirar cable de red por mi casa, así como adquirir un router de mayor calidad. Y además, estéticamente, a pesar de que los adaptadores son un poco grandes, no interfieren en la decoración.

Dejando a un lado las cifras de las pruebas de velocidad, devolo Magic 2 WiFi Multiroom Kit se merece nuestro “Producto Recomendado” porque ahora mis hijos pueden jugar al Fortnite en su PlayStation conectada por cable al adaptador PLC y ubicada en la parte de abajo de mi casa, porque podemos ver al mismo tiempo Netflix en el salón y navegar por la Red con nuestros móviles, tablets y portátiles, y porque ya es posible ver vídeos en YouTube sin ninguna parada en la planta de arriba.

Por último, no me quiero olvidar de la app Home Network disponible para Android e iOS. Es un ejemplo más de la calidad de este producto de devolo, ya que desde esta app podemos comprobar cómo está nuestra instalación, cambiar el nombre de los dispositivos, configurar la contraseña de la WiFi y otras funcionalidades que nos vendrán muy bien para optimizar el acceso a Internet.