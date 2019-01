MC News, recibe lo mejor de MC cada viernes en tu correo

Como saben nuestros lectores habituales, en MC publicamos cada semana una gran cantidad de contenido y, en ocasiones, puede ser complicado seguirlo todo. Tenéis la web, el feed RSS y las redes sociales pero pensamos que es buena idea abrir un canal más personal donde nuestro equipo de edición seleccione lo mejor de cada semana y podáis recibirlo directamente en vuestro correo electrónico. Comenzamos MC News.

MC News no va a ser una newsletter más. No se trata de replicar una lista con todos los post que publicamos ni de inundaros en buzón de publicidad (de nuevo, los veteranos ya saben que no es nuestro estilo); es un mensaje directo de nuestro equipo de editores para que disfrutéis de nuestros mejores contenidos de una manera sencilla y práctica. El objetivo es que tengáis cada viernes en vuestro buzón un documento que os resulte interesante y que os permita conocer lo más relevante de la semana.

¿Cómo puedo suscribirme a MC News?

Pondremos varios accesos directos en la página (ya tenéis los iconos del sobre en la cabecera y el pie), lo recordaremos en las redes sociales y seguramente veas algún banner pero la forma más sencilla es ir directamente a nuestra página de suscripciones. Recibirás un correo de confirmación una vez concluyas el proceso.

¿Es gratis?

Sí, es totalmente gratis y puedes darte de baja cuando quieras. La baja es automática y sin preguntas, aunque puedes consultar cualquier duda en usuarios@tpnet.es.

¿Cuándo se envía la newsletter?

MC News se enviará todos los viernes y, normalemente, incluirá los mejores contenidos de los últimos siete días. En ocasiones, rescataremos algunos artículos especiales o guías anteriores que pensemos que os pueden interesar.

¿Váis a enviarme publicidad?

MC News es contenido editorial y no publicidad. En algunas ocasiones (muy pocas) es posible que recibas alguna información comercial que pensamos que puede ser de tu interés y que nos ayuda a seguir ofreciéndote nuestros contenidos de manera gratuita. También puede ser que incluyamos algún pequeño banner entre los contenidos, pero en ningún caso será intrusivo o molesto. Por supuesto, eres libre para darte de baja en cualquier momento o realizarnos los comentarios que quieras si algo no te gusta en usuarios@tpnet.es.

¿Están seguros mis datos? ¿Cumplís con la GDPR?

Por supuesto, los datos se encuentran almacenados en lugar seguro, te pediremos permiso explícito siempre que vayamos a utilizarlos para algo en concreto y siempre en cualquier momento puedes darte de baja o modificarlos. Pero leyes aparte para nosotros vuestra privacidad es fundamental así que si hay cualquier problema contacta con nosotros.

El primer número de MC News se enviará este viernes. Si te interesa, puedes suscribirte rápidamente desde este enlace. Esperamos que os guste la iniciativa y estaremos muy atentos a vuestros comentarios para hacer una newsletter a la altura de lo que esperáis. Un saludo de parte de todo el equipo TPNET.