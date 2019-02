HP Copper, nuevo casco VR para Windows Mixed Reality

HP Copper es el nuevo casco de realidad virtual que debe abrir una nueva generación para la plataforma propuesta por Microsoft, Windows Mixed Reality.

Microsoft celebró en octubre de 2017 un evento dedicado para presentar un desarrollo que tenía como objetivo crear una plataforma completa que abarcara los esfuerzos de la compañía en realidad virtual, aumentada y mixta. y “democratizara” su uso con un precio mucho más bajo que HoloLens y una oferta variada creada por sus socios.

Así llegaron dispositivos de HP, Acer, ASUS, Dell, Lenovo o Samsung, bajo unas especificaciones mínimas establecidas, además de la mejora de su soporte en cada actualización de Windows. No, no han funcionado y no han hecho sombra a los desarrollos de Oculus, HTC Vive o el PSVR de Sony para PS4. Para ser francos, tampoco éstos se están vendiendo como esperaba la industria. La realidad virtual no ha calado entre el gran público. De momento.

HP Copper

Segundo asalto. RoadtoVR ha publicado en exclusiva la segunda generación en la que está trabajando HP, con mejoras importantes en la resolución y en el diseño para facilitar la comodidad de uso.

HP Copper ofrecerá una pantalla con resolución de 2160 x 2160 píxeles por ojo, muy por encima de los 1.440×1.440 anteriores y convirtiéndola en la pantalla con más densidad de píxeles de un casco de realidad mixta.

No se ha facilitado su tamaño aunque esperamos se sitúe aproximadamente en las tres pulgadas. La visión horizontal se mantendrá en los 90 grados y la tasa de refresco nativo en los entornos de 90 Hz. HP dice que las mejoras en el HMD provinieron de sus clientes empresariales y de ahí que apuesten por la resolución y también por la comodidad, con rebaja de peso y un diseño general y de las correas de sujeción similar al de Oculus Rift.

No sabemos precio ni fecha de lanzamiento, pero se distribuirá tanto para el mercado de consumo como para el profesional bajo la serie HP Z VR, que además de potentes estaciones de trabajo, incluye la mochila BackPack.