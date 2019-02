Cómo mejorar la vida útil de la batería de un portátil en diez pasos

La batería de un portátil es un componente fundamental de nuestro equipo principal informático y uno de los grandes aspectos a valorar ya que nos permite amplias jornadas de uso en movilidad o en situaciones que no tenemos acceso a una red de energía.

La mejora de la capacidad y eficiencia de las baterías ha sido una constante en los últimos años a pesar de los diseños integrados que se están popularizando. Junto a la rebaja de consumo en los componentes de hardware y la mejora de la gestión energética de los sistemas operativos, ha permitido obtener autonomía para todo un día de trabajo sin necesidad de enchufarlo a una red eléctrica o usar baterías adicionales.

Mejorar la vida útil de la batería de un portátil

Aunque las baterías son un componente fungible que tienen fecha de caducidad y con el tiempo y uso tendremos que sustituir antes que penalice nuestra autonomía, es posible alargar su vida útil con una serie de cuidados de uso y mantenimiento que deberíamos observar. Eso sí, no hay milagros. Las baterías no duran para siempre y llegará un momento que su eficiencia será tan baja que no habrá más remedio que cambiarla si quieres Hasta entonces, hay una serie de

1.- Comprueba el estado de la batería. Es la mejor manera para empezar a realizar las demás tareas de mantenimiento. La industria ofrece una serie de herramientas que nos permiten conocer su potencia, carga, tensiones y en definitiva su estado de salud.

2.- Calibra la batería para maximizar los ciclos de carga y retrasar la pérdida de la capacidad original. No necesitas calibrar una batería nueva. Las descargas y cargas parciales pueden provocar errores de estimación de la autonomía disponible. Para resolverlo, realiza un ciclo de carga completo de vez en cuando.

3.- Cuida la temperatura. La temperatura de funcionamiento tiene un impacto enorme en la vida de la batería de su portátil. Las baterías para portátiles tienden a operar mejor a temperaturas ambientes. Espera a que vuelva a la temperatura ambiente antes de poner en marcha un portátil si se ha sobrecalentado.

4.- Valora las almohadillas de enfriamiento cuando se utiliza regularmente un portátil en el regazo. Evita siempre que puedas su uso en superficies blandas sin este tipo de refrigeración adicional.

5.- Mantener limpios los contactos de la batería es obligatorio como también limpiar el teclado y el resto del equipo con regularidad para evitar que el polvo se introduzca dentro del equipo obstruyendo rejillas y ventiladores, perjudicando la refrigeración general de componentes.

6.- Disminuir o apagar la retroiluminación del teclado y el nivel de brillo y/o contraste es la mejor opción para aumentar la autonomía porque la pantalla es el componente que más consume.

7.- Si apagas el equipo tardarás menos en cargar la batería, si bien no hay problema en utilizarlo durante el proceso.

8.- Las baterías modernas pueden cargarse aunque no estén totalmente agotadas. De hecho, es lo más recomendable.

9.- Aunque no es perjudicial mantener tu equipo conectado a la red eléctrica y con la batería instalada porque incluyen tecnologías para evitar sobrecargas y drenaje de batería, puedes retirarla cuando uses el portátil mayormente en el escritorio.

10.- Cada ciclo de carga y descarga recorta la vida útil de la batería. Con un buen mantenimiento, debería conservar el 80% de su autonomía al menos durante los primeros 18 meses de uso (unos 300-500 ciclos).