Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile, análisis: pulsaciones a quemarropa

El Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile fue presentado en sociedad hace unos meses. Ya os ofrecimos un adelanto en este artículo, y gracias a Corsair España he tenido la oportunidad de probarlo a fondo durante varias semanas.

Con el lanzamiento del Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile se resuelve el que es, para algunos usuarios, uno de los “problemas” más importantes de los teclados mecánicos actuales: la altura de las teclas. En efecto, hay una diferencia notable entre la altura que tiene este modelo y la que presenta el Corsair K70 RGB MK.2, un teclado que también tuve la oportunidad de probar recientemente y cuyo análisis podéis encontrar a través de este enlace.

Sigo pensando que el Corsair K70 RGB MK.2 es uno de los mejores teclados de gama alta que podemos encontrar actualmente en el mercado. Dado que el Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile es una versión de perfil bajo de éste mis expectativas estaban por las nubes. ¿Habrá estado a la altura? Poneos cómodos, que vamos a descubrirlo.

Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile: primer vistazo y especificaciones

El Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile es un teclado gaming con un acabado totalmente premium que, como dijimos, posiciona dentro de la gama alta de Corsair. Se trata de un modelo de perfil bajo, lo que quiere decir que sus teclas tienen una longitud inferior a la que podemos encontrar en un teclado mecánico estándar.

Haciendo una comparación directa con el Corsair K70 RGB MK.2 vemos que la diferencia no es baladí. Éste tiene una altura aproximada de 4 centímetros (40 milímetros), mientras que el Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile apenas llega a los 2,9 centímetros (29 milímetros). Es, por tanto, un teclado más bajo y más delgado que ofrece una experiencia más cercana a la que obtendríamos con un teclado de membrana, pero manteniendo todo el encanto que hace que únicos a los teclados mecánicos.

Esto se deja notar desde el primer momento. Nada más sacarlo de la caja nos encontramos con un teclado robusto que destaca especialmente por su terminación en aluminio anodizado. Las sensaciones que transmite al tacto están a la altura de lo que cabe esperar de un teclado gaming de Corsair, y las teclas no se quedan atrás.

Como en otros teclados de la compañía estadounidense cada tecla está serigrafiada en láser para asegurar que no sufrirá ningún deterioro, ni siquiera tras largas jornadas de uso. La iluminación LED es intensa y raya a un gran nivel, y el tacto suave de las teclas actúa como una sugerente invitación a pulsarlas sin medida.

El cable de conexión USB está trenzado, y viene con un reposamuñecas completo que se mantiene al mismo nivel del que vimos en el Corsair K70 RGB MK.2. Como aquél mantiene, además, las teclas dedicadas para multimedia, volumen y gestión del brillo y del bloqueo de la tecla de Windows.

Distribución completa en español.

Alta calidad de construcción con terminación en aluminio anodizado.

Terminación de perfil bajo que reduce hasta en un 35% la altura del teclado (29 mm en total).

Teclas serigrafiadas con láser para una larga vida útil.

Iluminación LED RGB personalizable e individualizada.

Interruptores Cherry MX Speed Low Profile con una distancia de actuación de 1 mm y una fuerza de actuación de 45 g.

Vida útil de 50 millones de pulsaciones.

Soporte del software iCUE de Corsair, que permite personalizar la iluminación RGB y crear macros.

8 MB de memoria interna para llevar en el teclado nuestros perfiles.

Procesador ARM de 32 bits para asegurar un buen rendimiento y una buena experiencia de uso.

Reposamuñecas en goma de alta calidad incluido. Fácil de quitar y de poner, y también de limpiar.

Controles multimedia dedicados y rueda de volumen en aluminio.

Cable trenzado de 1,8 metros.

Puerto USB integrado.

Ultrapolling de 1.000 Hz. Sin efecto fantasma, no importa cuantas teclas pulsemos a la vez, todas quedan registradas.

Peso y medidas: 1,08 kilogramos, 438 mm x 168 mm x 29 mm.

Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile: nuestra experiencia

El Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile es un teclado que reduce tamaño frente al Corsair K70 RGB MK.2, pero mantiene la misma calidad de construcción y posiciona, como dijimos, en la gama alta.

La terminación en plástico y aluminio es sobresaliente, y la calidad de sus teclas y la iluminación LED RGB dan forma, en conjunto, a uno de los teclados gaming mejor terminados que podemos encontrar ahora mismo en el mercado.

El proceso de instalación del Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile es muy sencillo. Nada más conectarlo por USB se activa la iluminación LED RGB y el teclado empieza a funcionar sin problemas, aunque para sacarle el máximo partido debemos instalar el software iCUE de Corsair, una herramienta que, recordamos, es totalmente gratuita.

Toca hablar de sensaciones. El Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile es un deleite para los sentidos. Visualmente resulta muy atractivo y al tacto cumple todas las expectativas, ya que ofrece unas pulsaciones rápidas, ligeras y muy intensas, aunque también muy silenciosas. Sí, debo decir que me ha sorprendido el bajo nivel de ruido que generan los interruptores Cherry MX Speed Low Profile, pero tranquilos, se mantiene esa experiencia que solo conseguimos con un teclado mecánico.

Las pulsaciones no son tan sonoras como las de un Corsair K70 RGB MK.2 con interruptores Cherry MX Red, por ejemplo, pero como dije conserva toda la intensidad y el rendimiento que cabe esperar de un teclado mecánico especialmente diseñado para gaming.

Los interruptores Cherry MX Speed Low Profile tienen una distancia de actuación muy baja (1 mm) y una fuerza de actuación de apenas 45 g, lo que consigue unas pulsaciones prácticamente instantáneas. Esto nos permite “bailar” con los dedos sobre el Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile, deslizar los dedos de una tecla a otra sin tener que preocuparnos de que se pueda perder alguna pulsación “por el camino”. Cada pulsación que marcada, y “a quemarropa”.

No hay duda, el Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile es un teclado que da lo mejor de sí en juegos, pero también ofrece una buena experiencia en tareas más mundanas. Durante estas semanas he probado el teclado en los juegos que más utilizado ahora mismo; Destiny 2, Resident Evil 2, League of Legends y Diablo III, y ha cumplido sin problema con mis expectativas: nada de pulsaciones dobles ni de errores, y no importa lo rápido que haya pulsado varias teclas, la acción se ha ejecutado tal y como tenía en mente.

Esto es importante. Un teclado gaming debe ser capaz de seguiros el ritmo, ya que de lo contrario os frenará y no podréis desarrollar todo vuestro potencial. Ojo, no quiero decir con esto que vaya a convertiros en un profesional de la noche a la mañana, el talento lo lleváis dentro cada uno de vosotros, pero un teclado como el Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile puede ayudaros a desarrollarlo.

¿Y qué hay de las pruebas de escritura? Estoy acostumbrado a utilizar un Corsair K70 RGB MK.2 con interruptores Cherry MX Red, así que al principio me ha costado un poco acostumbrarme a la menor altura del Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile, pero ha sido cuestión de horas. En cuanto te acostumbras la experiencia es muy cómoda, y se adapta perfectamente a cualquier velocidad de escritura.

No puedo cerrar este punto sin hablar del software iCUE de Corsair. Gracias a esta herramienta podemos personalizar todo lo relacionado con la iluminación, crear macros y definir acciones en cuestión de segundos. Su interfaz es muy intuitiva y está llena de posibilidades.

Notas finales

Menos es más. El Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile cumple a la perfección esa idea. La reducción de altura que ha introducido Corsair en este teclado es notable, pero se mantienen todos los valores que definen a un teclado gaming de primer nivel: calidad de construcción, interruptores Cherry MX Speed Low Profile, iluminación LED RGB de alta intensidad y un alto grado de personalización, gracias al software iCUE.

La experiencia de uso en juegos ha sido excelente y en escritura me ha dejado satisfecho. Las sensaciones que ofrecen los interruptores Cherry MX Speed Low Profile son muy buenas, el tacto de las teclas te permite disfrutar con cada pulsación, y la respuesta es perfecta, incluso al dar toques muy ligeros. Es lo que dije anteriormente, casi podemos “bailar” con el teclado y deslizar nuestros dedos de tecla en tecla sin miedo a perder una pulsación.

Si eres un amante de los videojuegos el Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile debe estar sí o sí en tu lista de opciones. Y tranquilo, no te defraudará cuando quieras utilizarlo para trabajar. Muy recomendable.