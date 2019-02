Novedades VOD 08/19: ‘La maravillosa Sra. Maisel’ de Amazon Prime Video ya habla en español

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y… siempre empezamos igual, ¿te has dado cuenta? Es para quien llega aquí de rebote, por lo que si ese es tu caso, bienvenido. Si eres un habitual no necesitas más explicaciones, y sin embargo te las vamos a dar.., pero no sobre la entradilla de la sección, sino sobre un pequeño pero afortunado error que cometimos la semana pasada. Un aviso aparte: en ocasiones es difícil encontrar tráilers siquiera con subtítulos, ¡lo lamentamos!

Amazon Prime Video

El error que cometimos fue no anunciar un “lanzamiento” muy interesante de Prime Video, si bien las comillas no están de adorno. Sea como fuere, el servicio de streaming de Amazon es el que por ahora más cara le está plantando a Netflix y si hace un par de semanas destacamos la llegada por partida triple de la recomendable The Expanse, en esta hacemos lo propio con…

La maravillosa Sra. Maisel

En efecto, fue la semana pasada cuando finalmente Prime Video incluyó el doblaje a la segunda temporada de La maravillosa Sra. Maisel, cuyo lanzamiento original se dio en diciembre. Y aunque aquí somos de ver y recomendar ver las series en versión original, que un gigante de la talla de Amazon haga chapuzas del estilo publico una serie, más adelante le añado los subtítulos, más adelante le añado el doblaje… Es algo que no se puede pasar por alto, máxime cuando hablamos de un lanzamiento como el que nos ocupa, ganador de una docena de premios de la industria entre los que destacan dos Globos de Oro y cinco Emmys. La maravillosa Sra. Maisel es una comedia de época ambientada a finales de los cincuenta acerca de un ama de casa que decide emprender una carrera como cómica. De la creadora de Las chicas Gilmore.

Entran en catálogo un montón de películas más o menos clásicas, cual fondo de videoclub: Apocalypse Now, La milla vede, Apolo 13, Lost in Translation, Brokeback Mountain, Billy Elliot, El asesinato de Trotsky, Absolución, Matar a Dios, Milla 22, Matar o morir (Peppermint), Dos policías rebeldes II, Superdetective en Hollywood II, Green Zone: Distrito protegido, Persecución al límite, Sharknado, Trolls… y muchas más si te gusta el cine indio.

Netflix

Netflix sigue con perfil bajo y esta es una de esas semanas en las que no trae grandes lanzamientos. La calidad de los mismos es otro cantar y la subjetividad acaba determinándolo en buena medida, por eso, de destacar algo, sería…

Suburra

La segunda temporada del drama Suburra, serie italiana localizada en Roma e historiada en torno a conflictos en los que confluyen el crimen organizado, políticos corruptos y el mismísimo Vaticano, inspirada para más inri en sucesos reales, es quizás el estreno más interesante que Netflix reservaba para esta semana. Y es que la ciudad eterna tiene muchas luces, pero también muchas sombras.

Rebellion

Y segunda temporada de la irlandesa Rebellion, que cambia de época y de conflicto para recrear el Alzamiento de Pascua, una rebelión independentista -pero de las de verdad, con centenares de muertos- que en plena Primera Guerra Mundial intentó librar a Irlanda de la autoridad del Reino Unido, sin conseguirlo (tres años más tarde comenzaría la Guerra de Independencia irlandesa y después de otros tres, alcanzarían su objetivo).

The Drug King

¿Te gustó Narcos? ¿El Chapo? The Drug King cuenta la historia del acenso de uno de los traficantes de droga más importantes de Corea del Sur durante los años setenta.

Claro que si no te apetece nada histórico o violento, Netflix tiene más exclusividades para ti:

Paddleton , comedia negra estadounidense en la que dos vecinos se convierten en amigos cuando a uno le diagnostican un cáncer terminal.

, comedia negra estadounidense en la que dos vecinos se convierten en amigos cuando a uno le diagnostican un cáncer terminal. París es nuestro , drama romántico francés con pinceladas sociales y recuerdo a atentados recientes que sufrió la capital del país.

, drama romántico francés con pinceladas sociales y recuerdo a atentados recientes que sufrió la capital del país. Firebrand , drama indio acerca de una abogada especializada en divorcios que fue violada…

, drama indio acerca de una abogada especializada en divorcios que fue violada… Madres trabajadoras (T1), comedia canadiense sobre unas madres a las que se les ha acabado el permiso de maternidad.

(T1), comedia canadiense sobre unas madres a las que se les ha acabado el permiso de maternidad. GO! Vive a tu manera (T1), serie argentina musical para adolescentes.

(T1), serie argentina musical para adolescentes. Chef’s Table (T6), nueva entrega de esta serie documental dedicada a algunos de los mejores cocineros del mundo.

Siguen en emisión: Star Trek: Discovery (T2), Black Lightning (T2) y Romance is a Bonus Book (T1).

Entran en catálogo: El fotógrafo de Mauthausen y El ángel (ambas también en Filmin Plus), Bates Motel (T5), Falsa identidad (T1), H2O (T3), The Kindness Diaries (T2).

Filmin

La plataforma VOD indie líder en el mercado español suele pasar desapercibida, pero lo cierto es que junto con Movistar Plus (que no cubrimos porque exige contratar planes de telecomunicaciones) es una de las que más material lanza. Además, de un tiempo a estar parte se está agenciando series de “periferia” que interesarán a más de uno.

Jordskott

Jordskott, serie sueca de gran éxito en su tierra de origen, es un ejemplo de lo anterior. No deja de ser el típico drama policíaco europeo, pero muy adentrado en la idiosincrasia del país nórdico. En Filmin encontrarás sus dos temporadas.

Entran en catálogo una veintena de títulos de diversa índole, entre los cuales destacamos El último rey, El rey, Madame Bovary y La promesa, todas disponibles con la suscripción básica del servicio.

HBO

Por último, HBO España sigue en barbecho y salvo los nuevos capítulos de las series que mantiene en emisión, apenas añade un contenido original.

United Skates

El título no engaña: United Skates trata de la comunidad de patinadores en Estados Unidos. La mecha de este documental con fuertes implicaciones raciales, está en cómo dicha comunidad intenta evitar el cierre de las últimas pistas del país.

Siguen en emisión: True Detective (T3), Manifest (T1), Counterpart (T2), Berlin Station (T3), Clase Letal (T1), Supergirl (T4), Legacies (T1), Siren (T2), Embrujadas (T1), Crashing (T3), High Maintenance (T3), Strike Back (T6).