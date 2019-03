Novedades VOD 09/19: ‘El niño que domó el viento’, o las ganas de Netflix por más premios

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y se puede decir que esta ha sido una semana un tanto extraña en lo que a lanzamientos se refiere, pues no hay grandes estrenos en el sentido mediático, pero están bien repartidos entre los principales canales de vídeo bajo demanda.

Netflix

Netflix recupera el puesto destacado por una razón: de dos películas, la suya es la que más interesante resulta a priori. Y después del éxito cosechado con Roma, parece que quieren apuntar en la dirección de más premios.

El niño que domó el viento

El niño que domó el viento es la primera película escrita y dirigida por el británico Chiwetel Ejiofor, bien conocido por sus papeles en títulos como Dr. Strange, Marte o 12 años de esclavitud, entre otros. El niño que domó el viento se basa en la novela que recoge la historia de hechos reales de un joven de la República de Malaui, que a partir de un libro de instrucciones construyó una turbina con la que generar electricidad y lleva el agua a su pueblo.

¿No es romántico?

¿No es romántico? es una nueva película de comedia de Netflix, aunque el argumento más trillado no es posible que pudiera parecer: una mujer desengañada con el romanticismo porque su físico no encaja con lo que marcan los estándares, es “víctima” de un chasquido del destino que dará la vuelta a su vida.

Otro contenidos originales de Netflix para esta semana incluyen:

Northern Rescue (T1), serie de estreno vía CBC, drama familiar.

(T1), serie de estreno vía CBC, drama familiar. Van Helsing (T3), o la tercera venida al mundo de la descendiente del mismísimo Abraham van Helsing.

(T3), o la tercera venida al mundo de la descendiente del mismísimo Abraham van Helsing. Shadowhunters (T4), nueva entrega de este serial juvenil en el que se enfrentan ángeles y demonios.

Siguen en emisión: Star Trek: Discovery (T2), Black Lightning y Romance is a Bonus Book (T1).

Entran en catálogo… un montón de contenidos par todos los gustos, pero en plan fondo de armario:

Aventuras y ciencia ficción : Transformers: El último caballero, After Earth, Elysium, Parque Jurásico, La momia, El regreso de la momia, La momia: La tumba del emperador Dragón y El rey Escorpión, Kick-Ass: Listo para machacar, Gotham (T4).

: Transformers: El último caballero, After Earth, Elysium, Parque Jurásico, La momia, El regreso de la momia, La momia: La tumba del emperador Dragón y El rey Escorpión, Kick-Ass: Listo para machacar, Gotham (T4). Acción : El caso Bourne, El mito de Bourne, El ultimátum de Bourne y El legado de Bourne, Salt, El protector, El mexicano, S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson, Donnie Brasco, La Purga: La noche de las bestias, Johnny English.

: El caso Bourne, El mito de Bourne, El ultimátum de Bourne y El legado de Bourne, Salt, El protector, El mexicano, S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson, Donnie Brasco, La Purga: La noche de las bestias, Johnny English. Fantásticas : Sombras tenebrosas, La niñera mágica, Pesadilla antes de navidad, Los Exterminadores del Más Allá contra la Rubia del Baño.

: Sombras tenebrosas, La niñera mágica, Pesadilla antes de navidad, Los Exterminadores del Más Allá contra la Rubia del Baño. Románticas : Come, reza, ama, Algo para recordar, Sígueme el rollo, 50 primeras citas, Cómo perder a un chico en 10 días.

: Come, reza, ama, Algo para recordar, Sígueme el rollo, 50 primeras citas, Cómo perder a un chico en 10 días. Terror : El exorcismo de Emily Rose, Sinister.

: El exorcismo de Emily Rose, Sinister. Anime : Your Name, Made in Abyss (T1), Exorcist (T1), Blue Exorcist: Kyoto (T1), Danmachi: ¿Qué tiene de malo intentar ligar en una mazmorra? (T1, T2)

: Your Name, Made in Abyss (T1), Exorcist (T1), Blue Exorcist: Kyoto (T1), Danmachi: ¿Qué tiene de malo intentar ligar en una mazmorra? (T1, T2) Dibujos animados: Hotel Transilvania, Lluvia de albóndigas, La oveja Shaun: La película.

HBO

La propuesta de HBO España para esta semana ha girado también en torno a lanzamientos sin bombo ni platillo, con predominio de las historias de carácter social.

O.G.

O.G. es la nueva película original de HBO. La protagoniza Jeffrey Wright (Westworld) y versa sobre las últimas horas en prisión de un condenado por asesinato que se ha pasado casi cinco lustros entre rejas.

Better Things

Creada y protagonizada por Pamela Adlon, la tercera temporada de Better Things continúa la comedia sobre una madre soltera encargada de criar a sus tres hijos mientras intenta ganarse la vida como actriz en Los Ángeles.

Otro contenidos originales de HBO para esta semana incluyen:

It´s a Hard Truth, Ain´t It , documental grabado por presos con largas condenas en una prisión de máxima seguridad.

, documental grabado por presos con largas condenas en una prisión de máxima seguridad. Comunión, documental sobre el papel de la religión en una sociedad distorsionada, en la que una niña debe encargarse de cuidar de su familia.

emisión.

Siguen en emisión: All American (T1), Clase Letal (T1), Legacies (T1), Siren (T2), Crashing (T3), High Maintenance (T3), Strike Back (T6).

Amazon Prime Video

El gigante comienza a despertar lentamente y tras unas semanas en las que ha ido nutriendo su catálogo con pocos títulos exclusivos, sigue en ello in crescendo.

The Widow

Así, Amazon Prime Video estrena una nueva serie original: The Widow, la historia de una dolida viuda galesa que descubre, años después de la supuesta muerte de su marido en el Congo, que este podría seguir vivo. Y se lanza a buscarlo, claro. Protagonizada por la reaparecida Kate Beckinsale (Underworld) y Charles Dance (Juegos de Tronos).

Entran en catálogo: Rockefeller Plaza (T1), Imborrable (T2), Presunto Culpable (T1), The Eichmann Show, The Diabolical, The Green Fog, El teniente otomano, Knuckle, Space Warriors, Entre dos maridos, Sharknado: Que la 4ª te acompañe, Sharknado 5: Aletamiento global, Esto no es un atraco, Abracadabra, Verbo, Con el viento, Santos, Mil cosas que haría por ti, Muchos hijos, un mono y un castillo.