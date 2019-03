Vivo iQOO se adentra en el territorio gaming

Acostumbrados a pensar en Xiaomi o Huawei cuando nos hablan de marcas y smartphones chinos, sin embargo no hay que perder de vista a las muchas otras marcas que han estado presente en este mercado desde hace ya años, como Vivo, que después de presentar su propio teléfono plegable, nos vuelve a sorprender con un potente y económico teléfono gaming, el Vivo iQOO.

Se presenta así como el primer terminal de esta nueva marca secundaria y homónima, cuyo nombre proviene de las siglas “I Quest On and On”, traducido como “Yo me aventura una y otra vez” en clara referencia a su objetivo gaming.

Así pues, nos encontramos con unos acabados en cristal y unos colores en degradado que lo sitúan cerca de otras propuestas de algunos alta gama, algo a lo que claramente aspira y apunta este teléfono. Aunque cómo no, tratándose de un dispositivo con la etiqueta “gaming”, no podía faltar una pequeña tira LED en su parte trasera.

Y es que el Vivo iQOO cuenta con una enorme pantalla AMOLED de 6,41 pulgadas con una resolución FHD+ de 2340 × 1080 píxeles y una relación de aspecto de 19,5:9. Algo que incluso pese a la presencia de una pequeña muesca en forma de gota de agua, logra una relación pantalla/cuerpo del 91,7%.

En cuanto a software y hardware, el teléfono se ejecuta sobre Android 9.0 Pi, aunque con una máscara personalizada llamada Funtouch OS 9, y estará alimentado por el procesador octa-core Qualcomm Snapdragon 855 emparejado con una GPU Adreno 640.

Como ya os decíamos, se trata de un dispositivo orientado al gaming, que con una competencia tan fuerte como el Razer Phone 2, opta por distinguirse con otros añadidos como la tecnología de enfriamiento líquida, distintas mejoras mediante Inteligencia Artificial (IA Turbo, Game Turbo, Net Turbo), y otras características relacionadas con el procesador y la experiencia final frente a los juegos.

Pero no sólo eso. Para darnos la libertad de poder jugar durante horas, el teléfono cuenta con una enorme batería de 4.000 mAh, que excepto en el modelo básico de 6GB de RAM, contará con compatibilidad de carga flash de 44W de Vivo: una tecnología de carga capaz de cargar completamente la batería del teléfono en apenas 45 minutos.

Por último, aunque no menos importante, el Vivo iQOO incluye tres cámaras traseras entre las que se incluyen un sensor primario de 13MP IMX363 de Sony, una lente gran angular de 12MP, y un sensor de profundidad de 2MP; además de una cámara delantera para selfies de 12MP.

La variante base del Vivo iQOO, con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento incorporado, tendrá un precio mínimo de 2998 Yuan, o 394 euros. Las variantes de 8GB con 128GB y 8GB con 256GB costarán 3298 Yuan (434 euros) y 3598 Yuan (473 euros) respectivamente. Finalmente, el modelo más premium, con 12GB de RAM y 256GB de ROM, tendrá un precio final de 4298 Yuan, alcanzando el máximo de 565 euros.

Las versiones de almacenamiento de 128GB del dispositivo vendrán en colores Electro-Optic Blue y Lava Orange, mientras que versiones con ROM de 256GB, sólo estarán disponibles en el modelo azul.

El Vivo iQOO ya está disponible para reservar a través de la web oficial china de Vivo, y comenzará a distribuirse a partir del 6 de marzo, aunque todavía no sabemos cuándo estará disponible para Europa y América.