Razer Phone 2, análisis: potencia gaming en tu bolsillo

Con una oferta tan grande de smartphones, hoy en día lo que tenemos que tener bien claro es el uso que le queremos dar a nuestro teléfono. Y es que cada vez somo más los que optamos por utilizar estos dispositivos como consolas u ordenadores portátiles, orientándolos principalmente hacia los videojuegos.

Sin embargo ha pasado ya mucho desde los gráficos pixelados en blanco y negro del Snake, pudiendo encontrar incluso ports de juegos de PC y consolas como Fortnite, PUBG o Injustice 2, entre muchos otros. Es por eso por lo que Razer, una de las mayores marcas de gaming, ha estrenado su nuevo Razer Phone 2, un potente smartphone que es capaz de hacerle sombra incluso a algunos portátiles de gama media.

Dentro de la caja, además del teléfono, contaremos con un adaptador de corriente compatible con la carga rápida y un cable USB-C a USB-C para el mismo, además de un pequeño cable adaptador que nos permitirá utilizar auriculares con salida jack de 3.5mm.

Diseño y construcción

El Razer Phone 2 está diseñado con un robusto chasis y unos paneles laterales de aluminio, y una renovada cubierta trasera de cristal, que ayuda a hacerlo algo menos resbaladizo.

Y es que además de ser robusto, también es resistente, ya que el Razer Phone 2 cuenta con un certificado IP67 que lo protege y permite su funcionamiento ante el polvo y el agua, no sólo en el caso de que derramemos algún líquido sobre él, si no que se mantiene protegido tras ser sumergido en hasta 1 metro de profundidad en agua.

Durante nuestras pruebas, si bien no nos hemos atrevido a sumergir el teléfono directamente, sí que hemos tenido la oportunidad de probarlo durante algún día de fuerte lluvia, sin haber sufrido este ningún problema tras haberse mojado tanto pantalla como los altavoces.

Parece que no se pueda poner la etiqueta de producto gamer si este no cuenta con algún motivo de iluminación, y por su puesto, Razer no se iba a quedar atrás en esto. Y es que el Razer Phone 2 cuenta con un logotipo LED iluminable en la parte trasera, personalizable con una aplicación propia, y con hasta 16.8 millones de colores y los clásicos tres efectos de sus productos Chroma: estático y respiración para los colores fijos, o el efecto cambiante a través del espectro completo.

Por último, cabe mencionar la gran ergonomía y comodidad del teléfono a la hora de jugar. Pese a que su tamaño y peso sean algo mayores a lo que desearíamos, suponen cierta ventaja a la hora de utilizar el teléfono en modo horizontal.

Y es que hasta los controles del Razer Phone 2 están pensados para no estorbar en la experiencia de juego, estando estos reducidos a su mínima expresión con dos diminutos controladores para el sonido, y un botón de encendido y bloqueo que hace a su vez la función de lector de huellas.

Sin embargo, sí que hemos notado ciertos problemas con este último, teniendo dificultades a la hora de leer las huellas en alguna ocasión, e incluso obligándonos a introducir nuestro código o patrón de forma adicional a la lectura de la huella.

Pantalla

Sin duda lo más impresionante del Razer Phone 2 es su pantalla IGZO LCD, que aunque de un tamaño algo reducido de 5,7 pulgadas, cuenta con una resolución 1440×2560 con un ratio de aspecto 16:9, y que será capaz de alcanzar frecuencias de actualización de hasta 120Hz, algo que destaca bastante entre el resto de teléfonos actuales, e incluso dentro de los modelos orientados para gaming.

Esto, acompañado unos altavoces estéreo duales potenciados con la tecnología de audio envolvente Dolby Atmos 5.1 digital, y una respuesta de bajos extendida, nos permitirá estar centrados en el juego incluso cuando estemos en exteriores.

Además, este smartphone también será capaz de reproducir contenidos con sonido HDR, que además de en juegos, podremos aprovechar para ver algunas de las películas o series compatibles a través de las aplicaciones de Netflix o HBO (como la inminente nueva temporada de Juego de Tronos).

Rendimiento

El Razer Phone 2 cuenta con un procesador Snapdragon 845 2.8GHz, con un sistema de enfriamiento mediante cámara de vapor que permite que el calor se propague por todo el teléfono aumentando enormemente el área de superficie para que el calor se disipe, lo que resulta en menos puntos calientes.

Esto permite un mayor rendimiento y estabilidad en comparación con los métodos de enfriamiento tradicionales, y mantiene eficientemente las tasas de cuadros promedio más altas, para una experiencia más fresca y más cómoda, ya sea que estés en una sesión de juego extendida o ejecutando varias aplicaciones al mismo tiempo.

Con una enorme batería de 4000 mAh, y un mejorado sistema de optimización de la misma, hemos podido comprobar cómo el teléfono aguanta largas sesiones de uso continuo, incluso haciendo uso de los altavoces a un volumen medio.

Por último, gracias a su nueva compatibilidad con la carga rápida Qualcomm QuickCharge + y la carga inalámbrica, podremos retomar nuestras partidas con gran rapidez pudiendo realizar cargas completas en apenas una hora.

Rendimiento en juegos

Como prueba añadida, quise ver hasta que punto el Razer Phone 2 es comparable con el rendimiento de un ordenador al enfrentarse a otros juegos compatibles con los 120Hz, fuera de la actual oferta dentro de la Google Play Store.

Para ello, descargué Moonlight Game Streaming, una aplicación que nos permite realizar el streaming directo de nuestro PC al móvil. Si bien la mayor parte del trabajo se lleva a cabo en el PC, sigue siendo una buena forma de mostraros la fluidez y calidad gráfica que puede llegar a ofrecer este teléfono, así como la gran potencia de sus altavoces.

También aproveché la ocasión para conectar mi teclado y ratón inalámbrico, a través de un convertidor a USB-C, directamente al teléfono para poder jugar a través de él, y la verdad es que el resultado fue realmente bueno, sin llegar a notarse ningún retardo con respecto a la imagen en el ordenador. A continuación os dejo un pequeño fragmento con una de mis (muy bochornosas) partidas al Monster Hunter: World.

Software

Sin contar con la última versión disponible, el Razer Phone 2 se presenta bajo un Android 8.1 con la mejora del software Nova Launcher Prime preinstalado de forma gratuita, que sin llegar a ofrecer ningún tipo de máscara de interfaz como otros teléfonos, y nos añadirá una serie de extras y personalizaciones al sistema operativo:

Gestos adicionales, en la pantalla de inicio para abrir tus aplicaciones favoritas.

Avisos en cuentas no leídas, con recordatorios de mensajes no leídas para Hangouts, SMS o Gmail.

Grupos de cajones personalizados, para crea nuevas pestañas o carpetas en el cajón de aplicaciones.

Ocultar aplicaciones, facilitando la visibilidad y quitando aquellas que nunca usemos.

Iconos deslizables, con acciones personalizadas para directos o carpetas de aplicaciones.

Más efectos de desplazamiento, como Limpiar, Acordeón y Tirar.

Además, contaremos con otras aplicaciones especiales de la compañía como Razer Cortex, con la tendremos un acceso directo a todos nuestros juegos, una selección de nuevos títulos recomendados y compatibles con los 120Hz, y el software Game Booster, con el que podremos optimizar el rendimiento para juegos y personalizar configuraciones como la resolución, la velocidad de cuadros y las velocidades de reloj de la CPU.

Por desgracia, el listado total de juegos compatibles y optimizados a 120Hz todavía es algo limitado, encontrándonos con que juegos populares como Fornite o PUGB todavía no han dado este paso, provocando que no logremos sobrepasar los 30 fps.

Cámaras

Quizás el mayor punto débil del Razer Phone 2 sean sus cámaras, incluso después de las notables mejoras que presenta frente a su anterior modelo.

Si bien a primera vista nos encontramos con unas características de un terminal de gama alta con un doble sensor principal Sony IMX de 12 MP (f/1.75) OIS, y 12 MP (f/2.6), la cosa comienza a flaquear con la cámara frontal, que se queda en los 8 MP (f/2.0), y termina por desmoronarse cuando hablamos de rendimiento.

Y es que la cámara trasera tampoco cuenta con un estabilizador para el zoom, el cual también sacrificará parte de la luminosidad con su uso, lo que hace bastante poco recomendable su uso en la noche. Y es que las cámaras del Razer Phone 2 parecen estar hechas sólo para utilizarlas bajo unas condiciones óptimas.

Si bien no me considero un buen fotógrafo, sí que he sido capaz de apreciar una gran diferencia al hora de captar colores en comparación con otros teléfonos de gamas y precios inferiores, así como algunos problemas a la hora de lograr una buena nitidez o contrastes.

Algo que por suerte se puede corregir con el modo HDR, que mejora las fotos de manera automática, pero que deberá utilizarse con cierto cuidado. Y es que de nuevo vemos ciertos problemas al hacer fotos por la noche, donde el uso de este modo parece empeorar los resultados, perdiendo mucha calidad en los detalles a costa de ofrecer una iluminación un tanto artificial.

¿En qué mejora Razer Phone 2 frente al Razer Phone?

A primera vista casi podríamos confundir el Razer Phone 2 con su predecesor, con el comparte un diseño prácticamente idéntico cambiando sólo el orden de su cámara frontal y el flash. Algo más diferenciable al rotar el teléfono, cuya ubicación de sus cámaras traseras también cambia, estando ahora más centradas.

También podemos apreciar el cambio de material de la cubierta trasera, ahora de un más sofisticado cristal negro, dando paso a la compatibilidad de la carga inalámbrica, y en el que destaca el nuevo logotipo que podremos iluminar mediante un software integrado haciendo uso del Chroma RGB presente en el resto de periféricos de la marca.

Sin embargo, los cambios se acentúan algo más cuando pasamos a mirar en el interior de ambos, comenzando con la mejora de su procesador, el cambio al Gorilla Glass 5, y la significante mejora del brillo, ahora un 50% más brillante, alcanzando los 645 nits.

También sus cámaras reciben cierta mejora, contando ahora con soporte para grabar vídeos a 1080p bajo 60fps, que en el caso de las cámaras traseras, aumentará hasta calidades de 1080p y 120fps con sonido estéreo.

Pero, ¿realmente merece la pena el cambio al nuevo modelo? Esto realmente se puede resumir en dos pequeños factores: si ya eres un usuario del Razer Phone original, y la cantidad de dinero que estés dispuesto a pagar. Y es que el Razer Phone 2 llega bajo un precio de 849 euros en España, que aunque algo elevado, os puedo asegurar que si estáis buscando un teléfono gaming, lo rentabilizaréis por completo.

El secreto tras el diseño de los Razer Phone

Como ya os comentábamos antes, el Razer Phone 2 ha optado por transformarse a un diseño algo más sofisticado con la inclusión de su cubierta en cristal y su discreto toque gaming. Y es que Razer lo ha incluido dentro de su gama de productos “Productivity Suit”, con la que quieren combinar las ventajas de la alta tecnología del hardware gaming, con los entornos laborales.

Sin embargo, a todos nos llama la atención el hecho de que ambos teléfonos mantengan una pequeña pantalla de 5,7 pulgadas, que si bien puede estar algo ligado al tamaño final del terminal al añadir los altavoces, parece más ligado a la necesidad de no querer (o poder) aumentar sus dimensiones finales.

Y es que, presentado en el pasado CES 2018, no se nos olvida la impresionante propuesta del Proyect Linda: un ordenador “ultraportátil” que funciona a través del teléfono Razer, y que supone no sólo un salto de comodidad a la hora de jugar, si no la unificación de dos de los aparatos más utilizados en nuestro día a día.

Con tan sólo acoplar el teléfono en esta carcasa, este se transformará en el panel táctil inteligente, pasando el resto de sus funciones y una pantalla más grande, con teclado, y una batería adicional incorporada que nos permitirá disfrutar de nuestros juegos, e incluso servirnos como un puesto de trabajo portátil.

Por el momento todavía son algo escasos los detalles de este proyecto, que podría incluso no llegar a salir de esta fase y ser descartado, pero sin duda se trata de una propuesta muy interesante que permanece ligada a la segunda generación de los Razer Phone.