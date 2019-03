Amazon presenta nuevo Kindle con retroiluminación para leer a oscuras

La compañía de Jeff Bezos ha presentado en sociedad una renovación del Amazon Kindle, su conocido lector de libros en formato digital. Esta nueva versión mantiene todas las claves básicas del modelo de la generación anterior, del que se diferencia únicamente por la inclusión de una pantalla retroiluminada.

No hay duda de que el mayor atractivo que ofrecen los lectores de libros en formato digital, como el Amazon Kindle, es esa comodidad y esa experiencia cercana a la que tendríamos al leer un libro en papel, algo que es posible gracias a la utilización de pantallas de tinta electrónica. Este tipo de pantallas son perfectas para leer incluso bajo un sol intenso y directo, ya que no producen reflejos, pero no se pueden utilizar en la oscuridad porque carecen de iluminación propia.

Esa ha sido, en general, una de las carencias más importantes de este tipo de pantallas. Muchos fabricantes le habían dado respuesta apostando por el lanzamiento de fundas con lámpara LED incorporada, que utiliza la propia batería del eReader para funcionar, pero el nuevo Amazon Kindle ha ido más allá al integrar directamente el sistema de iluminación en la pantalla.

Tranquilo, no tienes nada que temer, la pantalla sigue siendo de tinta electrónica, pero viene con un sistema de cuatro luces de lectura que podremos activar y desactivar en función de nuestras necesidades. Está claro que utilizar dicha iluminación durante largos periodos de tiempo puede acabar afectando a la autonomía del Amazon Kindle, pero no parece algo de lo que debamos preocuparnos demasiado, ya que en la web oficial del producto hemos podido ver que cada carga de batería es suficiente para disfrutar de una media de cuatro semanas de uso.

A continuación te dejamos un resumen completo con las especificaciones del nuevo Amazon Kindle, el precio y la fecha de disponibilidad: