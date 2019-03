Las gafas inteligentes de Huawei no parecen tan “listas” y nos gustan

Junto al lanzamiento de los smartphones P30 y la presentación de las variantes ‘Active’ y ‘Elegant’ de sus relojes Watch GT, Huawei aprovechó su evento en París para presentar en sociedad una nueva línea de gafas inteligentes que estarán disponibles en julio.

Los teléfonos inteligentes ya están en nuestros bolsillos y los fabricantes están tratando ahora de que usemos un reloj inteligente en las muñecas. Aunque están siendo los principales responsables del aumento de venta de wearables el próximo campo de batalla en dispositivos vestibles parece que serán nuestros ojos.

Lo mejor que podemos decir de las gafas inteligentes de Huawei es que no parecen tan inteligentes como otras que hay en el mercado. Consciente de la importancia del diseño en este tipo de gadgets, la compañía se ha asociado con el especialista coreano en gafas de lujo y populares en toda Asia, Gentle Monster. Puedes juzgar por tí mismo, pero el resultado de los prototipos presentados es agradable a la vista.

Para empezar, no tienen cámaras integradas lo que permite mejorar el diseño e, importante, eludir las cuestiones de la privacidad. Sin embargo, hay una gran cantidad de tecnología en su interior y por ejemplo, podremos responder a las llamadas simplemente tocando uno de sus brazos gracias a los micrófonos y altavoces direccionales incorporados. También contarán con un asistente de voz integrado.

Sorprendentemente para su tamaño y diseño, tiene una batería bastante grande, con capacidad de 2.200 mAh lo que debe aumentar la autonomía sobre otros modelos. Podrán cargarse de manera inalámbrica y también mediante un puerto USB Tipo-C.

Las gafas también tienen una clasificación IP67 para resistencia al polvo y al agua, por lo que debería resistir condiciones climáticas adversas.

The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 26 de marzo de 2019