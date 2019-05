iOS 13 puede marcar el final del iPhone 5s y del iPhone 6

La presentación de iOS 13 se producirá durante la WWDC de 2019, un evento que tendrá lugar del 3 al 7 de junio, y que como ya ocurrió en ocasiones anteriores estará centrado en el software y en los desarrolladores del ecosistema Apple.

En artículos anteriores habíamos tenido la oportunidad de repasar algunas de las posibles novedades que traerá iOS 13, un sistema operativo que, casi con total seguridad, acabará dejando sin soporte al iPhone 5s. No es un simple rumor, con iOS 12 vimos un importante trabajo por parte de Apple de cara a optimizar el rendimiento para dar una segunda vida a dicho terminal y a todos los iPad que estaban basados en el SoC A7, un movimiento que podemos interpretar como una clara despedida.

Tiene sentido, al fin y al cabo el iPhone 5s es un terminal que pronto cumplirá seis años en el mercado, pero según las últimas informaciones Apple también tiene previsto dejar de dar soporte al iPhone 6 y a su hermano mayor, el iPhone 6 Plus. Ninguno de los dos recibiría iOS 13, ¿pero tiene sentido esta idea? Lo cierto es que sí, y vamos a ver por qué.

Tanto el iPhone 5s como los iPhone 6-6 Plus tienen 1 GB de RAM y han recibido, respectivamente, cinco y cuatro años de soporte. Esto nos dice dos cosas, por un lado que Apple ha cumplido y ha dado un buen soporte, y por otro que su memoria RAM sería insuficiente para mover con garantías iOS 13. ¿Os suena extraño? No debería, recordad la diferencia que marcó el iPhone 5 frente al iPhone 4S por contar con el doble de RAM (512 MB frente a 1 GB).

iPhone 6s y iPhone SE: ¿compatibles con iOS 13?

Hay rumores que dicen que el iPhone SE no será compatible con dicho sistema operativo, pero no tienen sentido, ya que éste tiene las mismas especificaciones clave que el iPhone 6s (SoC Apple A9 y 2 GB de RAM), así que si el iPhone 6s recibe iOS 13 no hay ninguna razón para que esta no llegue también al iPhone SE.

En líneas generales todo parece indicar que aquellos dispositivos, smartphones y tablets, que cuenten con 1 GB de RAM no van a recibir iOS 13. Si esto se cumple además del iPhone 5s y los iPhone 6-6 Plus quedarían fuera el iPad Mini 2, el iPad Mini 3, el iPad Air y el iPod Touch 6.