Cómo ganar dinero con Google desde tu móvil

No, no se trata de ningún título «clic-bite» para hacerte perder el tiempo, realmente se puede ganar dinero de forma fácil y prácticamente sin esfuerzo gracias a Google. Y es que la compañía cuenta con una aplicación gratuita llamada Google Opinion Rewards, con la que podremos compartir algunos de nuestros datos a cambio de pequeñas cantidades de dinero.

Desconocido por muchos usuarios y poco anunciado por la propia Google, como su propio nombre indica, esta aplicación disponible para Android e iOS nos otorgará recompensas a base de dar nuestra opinión a través de una serie de encuestas y preguntas cortas que nos irán apareciendo de forma aleatoria.

Cómo funciona Google Opinion Rewards

Se trata por supuesto de un proceso lento para ganar dinero, ya que como te podrás imaginar, la recompensa por responder tres preguntas cortas por encuesta no será demasiado alta. Así pues iremos ganando pequeñas cantidades de céntimos cada vez, que se irán acumulando en nuestro monedero de la Play Store.

La frecuencia de las preguntas puede variar e incluso desparecer en cierto momento. Y es que además de algunas preguntas personales sobre nuestra renta, estado civil o intereses, Google Opinion Rewards también basará muchas de sus preguntas en nuestro historial de ubicaciones de Google y los sitios que vayamos visitando. Esto implica a su vez que, si no mantenemos activa la ubicación en nuestro teléfono, no recibiremos encuestas.

Por último, os recomiendo a que abráis la aplicación al menos una vez al día, ya que en mi caso personal he podido comprobar cómo ésto ayuda a que aparezcan nuevas encuestas, e incluso me ha permitido aprovechar algunas que no me habían aparecido en las notificaciones.

Dónde puedo gastar el dinero de Google Opinion Rewards

Como única pega para esta aplicación, cabe destacar que todo el dinero que acumulemos, tendrá que gastarse necesariamente dentro de la propia tienda de aplicaciones de Google, sin poder retirarlo o traspasarlo a otra plataforma. Sin embargo, contaremos con bastante libertad dentro de la misma, pudiendo destinar nuestros fondos a adquirir nuevas apps o para desbloquear contenidos dentro de las mismas.

Otro detalle importante es el hecho de que este dinero contará con una fecha de caducidad, restándose de nuestro monedero tras cumplirse un año desde que lo consigamos.

No obstante, se trata de un periodo de tiempo bastante aceptable contando con que cualquier compra que hagamos durante este periodo, utilizará el dinero más antiguo primero.

Trucos y consejos para ganar dinero con Google Opinion Rewards

Tal y como os comentábamos antes, una de las maneras más fáciles de hacer que nos aparezcan nuevas encuestas es viajar, por lo que el verano es una de las mejores épocas para ganar dinero con esta aplicación.

Así pues, realizar nuestras reservas desde el navegador Chrome o el hecho de añadir nuestros alojamientos o vuelos en Google Calendar también puede ayudarnos a la hora de generar nuevas encuestas.

Por otro lado, os recomendamos que tratéis siempre de guardar cierta coherencia con vuestras respuestas, tratando de no mentir (o al menos no contradeciros en exceso) en algunas preguntas como las relacionadas con las compras en los establecimientos.

Y es que si bien es imposible comprobar si realmente hemos entrado o no a una tienda, en el caso de productos concretos, Google puede pedirnos que adjuntemos alguna fotografía del ticket antes de sumarnos la recompensa.

De la misma manera, tampoco es recomendable que tratemos de utilizar aplicaciones para habilitar ubicaciones falsas, pudiendo ambas prácticas llegar a resultar en la pérdida completa de nuestra cuenta (y fondos) de esta aplicación.