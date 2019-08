MXGP 2019 es el videojuego oficial de los campeonatos de motocross MXGP y MX2 de 2019. Desarrollado y distribuido por Milestone, con la edición de Bandai Namco, está disponible desde esta semana para PC, PS4 y Xbox One.

El estudio italiano Milestone S.r.l. es uno de los grandes especialistas en este tipo de simuladores deportivos. Comenzó por el Superbike de 1999 y ha producido entregas para todas las plataformas de títulos como algunos de los oficiales de los mundiales de motociclismo, MotoGP, o los de rallies WRC.

Con MXGP 2019 retoma el campeonato de motocross de la FIM que comenzó el pasado marzo. El juego aprovecha la licencia para incluir las 18 carreras del campeonato mundial (pasadas y las que aún faltan por celebrar) y todos los equipos oficiales, motos, equipos y ryders. Además de la temporada oficial, ofrece otros modos de juego como el «Playground», «modos rápidos» y multijugador e incluye un novedoso editor de pistas. El desarrollador nos ha cedido amablemente un código de Steam para el análisis del juego en PC que te ofrecemos.

Requisitos de hardware

Los requisitos de hardware de la versión para PC están ajustados al de un ordenador personal actual, pero exige algo más de la media en memoria RAM, además de obligar a usar procesadores y sistemas de 64 bits y no soportar oficialmente gráficas integradas.

Mínimos:

Procesador: Intel Core i5 4460 3.2 GHz / AMD A10-7850K a 3,7 GHz (o equivalente).

Gráfica: DirectX 11 – NVIDIA GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R7 370X 2GB (o equivalente).

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento: 20 GB de espacio libre.

Sonido: Chip compatible DirectX.

Red: Conexión de banda ancha a Internet requerida para multijugador y salvar juegos en la nube.

S.O: Windows 7 SP1, Windows 8.1 o Windows 10 (64 bits).

Recomendados:

Procesador: Intel Core i5 (7ª u 8ª Generación) o AMD Ryzen 5 (o equivalente).

Gráfica: DirectX 11 – NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB o AMD Radeon RX 570 4 GB (o equivalente).

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento: 20 GB de espacio libre.

Sonido: Chip compatible DirectX.

Red: Conexión de banda ancha a Internet requerida para multijugador y salvar juegos en la nube.

S.O: Windows 7 SP1, Windows 8.1 o Windows 10 (64 bits).

Lo hemos jugado en dos equipos diferentes. Con resolución 2K en un sobremesa con una gráfica Radeon RX 580 y un procesador Intel Core i7 6700K, y en un portátil a Full HD con gráfica GTX 1050 y procesador Core i7 7700. Ambos emplean unidad de estado sólido PCIe, 32-16 Gbytes de memoria DDR4 y Windows 10 de 64 bits actualizado a la última versión 1903.

No hemos tenido problemas técnicos graves, aunque sí caída de frames en algunas zonas y tiempos de carga que deberían ser más reducidos, especialmente en el portátil. Como en casi cualquier juego actual donde prima la gráfica, en PC juégalo con la mejor tarjeta disponible. El juego no soporta gráficas integradas de manera oficial.

Hemos utilizado un mando Steam Controller para el juego y suponemos que podrás usar cualquier otro compatible. También se puede jugar con el teclado, aunque te quedarás sin componentes como la respuesta a la vibración y la dificultad de su manejo será mucho más elevada. Y no es un tipo de juego en el que te puedas permitir elevar la dificultad sobre la que ya ofrece este título.

MXGP 2019: gran personalización

MXGP 2019 ofrece una amplísima personalización en todos sus apartados comenzando por el piloto, al que se puede seleccionar la cabeza, los ojos, el color o hasta el estilo de la barba. Lo mismo de su traje, el casco, el mono o las gafas, si bien los elementos más chulos solo los obtendrás cuando hayas competido con éxito y ganado los créditos correspondientes.

Lo mismo con la moto. Son centenares los elementos que puedes definir. Desde el mismo modelo de moto, componentes como el manillar, paramanos, puños, suspensiones, asientos, ruedas, neumáticos o escapes. Con decirte que las opciones de pintura abarcan hasta elementos como tuercas o abrazaderas te harás una idea del altísimo grado de personalización que ofrece el juego.

Y hablamos, de momento, solo de los apartados estéticos que el desarrollador sitúa en un número de 10.000. Al igual que en la elección del piloto, necesitarás créditos para acceder a muchos de sus elementos. Si te ves abrumado o quieres entrar en acción rápidamente el juego también ofrece ajustes prefijados por si no te interesan demasiado (al menos al principio) estos elementos de personalización.

El apartado mecánico a gestionar es también apabullante en múltiples apartados. Cada moto lleva incorporado un valor fijado de velocidad que van mucho más allá de la velocidad, aceleración o el frenado. Por ejemplo, se puede configurar la suspensión de los amortiguadores o la horquilla; la relación para cada marcha; la respuesta de frenada; el mapeado de aceleración o la batalla.

Si eres de los que ajustas hasta el último elemento de la moto te gustará, aunque al igual que el apartado estético, el juego ofrece elementos prefijados. No hemos probado todo, pero lo notamos bastante equilibrado. En esencia, si te gusta más correr que la mecánica solo tendrás que preocuparte de ir consiguiendo mejores motos. A destacar que toda esta gestión de personalización y la interfaz general, ha sido renovada y está muy bien resuelta visualmente con apartados claros y detallados de lo que hace cada uno de ellos.

La personalización no acaba aquí y dentro de las carreras puedes cambiar los elementos del HUD y también la cámara de seguimiento del piloto en ángulo o en distancia, además del tipo de prueba, la duración de la misma y la dificultad de la IA en el realismo de la física y las ayudas de conducción que necesites.

Modos de juego

Temporada. Es el modo de juego principal para un solo jugador e incluye los 18 grandes premios del campeonato mundial oficial, comenzando por el que se celebra en Neuquén, Argentina. Sirve como acercamiento al funcionamiento del juego y a la física en la que está basado, primero en MX2 y después en la categoría superior MXGP, comenzando como wilcard mediante un patrocinador hasta poder acceder a las mejores motos una vez contratado por uno de los equipos oficiales. Su funcionamiento es algo raro porque puedes cambiar de un equipo a otro en casi cualquier momento lo que no permite realizar un campeonato tan «real».

Para cada una de los grandes premios, puedes seleccionar participar en todas las sesiones del fin de semana (con prácticas y clasificatorias) o solo en las dos carreras de las que consta. Si no lo haces te verás obligado a salir en la peor posición y perderás algunos créditos suplementarios.

El modo multijugador incorporado alarga la vida del juego y permite competir con otros jugadores humanos. No lo hemos probado, pero apunta bien la creación de salas privadas donde podemos gestionar bastantes apartados siguiendo el alto grado de personalización del juego. Finalmente, señalar los «modos rápidos» con los que podemos acceder a un Gran premio en particular, al campeonato o a una variante de contrarreloj interesante en la que podemos mejorar nuestra técnica.

Playground. Mención aparte merece este mundo abierto que funciona como zona de entrenamiento y permite conducir con mayor libertad que en el modo de temporada. Ubicado en la región francesa de Provenza, es casi otro juego. Permite competir en diversas condiciones climáticas, de día o de noche y en pistas SX y de Enduro. Cuenta con puntos de control Waypoint que activar, además de tener que superar objetivos y desafíos para sumar puntos, subir de nivel y desbloquear artículos nuevos. Es una buena zona para experimentar, ganar experiencia en el juego fuera de los circuitos oficiales y también competir contra otros usuarios on-line.

Llegamos al editor de pistas, la mayor novedad de este juego ya que es la primera vez que Milestone lo incorpora a la franquicia y permite al usuario diseñar a medida su propio circuito y compartirlo con la comunidad. Puedes seleccionar el entorno entre bosque, desierto o riviera (Milestone dijo que publicará otros después del lanzamiento) y a partir de ahí diseñar desde la línea de salida hasta cada recta o curva del circuito, su forma, sus ángulos, los peraltes, saltos y líneas de meta. Una vez creada una nueva pista, puedes probarla con el motor del juego antes de compartirla on-line y jugarla al igual que las realizadas por otros jugadores. Es bastante entretenido y aporta otro toque al juego.

Jugando a MXGP 2019

Seguramente no sea este un juego para todos los públicos. Te tienen que gustar los simuladores, los deportivos, los de motos y el motocross. Un nicho alejado en uso real de los escenarios donde el asfalto es el protagonista, lo que tiene traslado a los videojuegos, en un género menos popular y a la vez más complicado de producir por las físicas necesarias para desarrollar el entorno o los movimientos.

Ello no quiere decir que cualquiera al que le gusten los simuladores deportivos o las carreras arcade (que a pesar de su realismo no deja de serlo) no puedan llegar a apreciarlo, si bien serán los amantes del motocross los que lo disfrutarán desde el primer minuto. Seguramente, la clave aquí es que no hayan jugado anteriormente al MXGP PRO de 2018, porque a pesar de las mejoras y novedades, que las tiene, cuando estás compitiendo en una pista se siente similar.

Los comienzos no son sencillos para los no iniciados en títulos de motocross, incluso seleccionando el modo más fácil de la IA y ayudas (obligadas al comienzo) en frenadas, cambios de marcha y físicas. Una ayuda extra llamada «rebobinar» permite corregir automáticamente algunos errores de conducción que te cuestan la carrera. Y es sencillo cometerlos y salirte de unas pistas bastante estrechas y chocarte con elementos externos. Ahí el juego te reposiciona dentro de la pista, pero seguramente ya no podrás alcanzar a los primeros. No se permiten errores ni en el modo más sencillo.

Y eso con las ayudas mencionadas. Sin ellas, con la dificultad de la IA y las físicas al máximo de nivel las diferencias de conducción son enormes ya que el juego se vuelve imposible por su enorme realismo. En esas condiciones hemos jugado a pocos tan difíciles. Solo para arrancar la carrera ya debes ejecutar la técnica a la perfección, poniendo todo el peso de tu cuerpo en la parte delantera de la moto y jugar con el embrague y el acelerador.

Hay bonificaciones importantes a conseguir por terminar al menos en el podio, por mantenerse líder una vuelta o completarla completamente limpia sin golpear a ningún rival ni salirse mínimamente de la pista. Son ejemplos de que este juego (sin ayudas) es enormemente desafiante y exige practicar muchas, muchas horas.

Los gráficos lucen muy bien bajo el motor Unreal Engine 4 a pesar de la ligera caída de frames que se notan en algunas zonas. Piloto y moto están perfectamente detallados, al igual que la recreación de las pistas oficiales, con elementos de tierra y fango como un simple surco, peraltes y elevaciones que como decíamos complican su desarrollo frente a un juego en asfalto donde las físicas no son tan exigentes. Aquí son avanzadas y están bien trabajadas. El movimiento del piloto se siente suave, fluido y obedece las órdenes del jugador.

Los entornos también se han revisado, incluyendo mayores detalles, ampliando la paleta de color y ofreciendo una mayor profundidad de campo. El juego cambia sea de noche y de día y también con elementos como la lluvia, convirtiendo las pistas en un lodazal resbaladizo. No llega al extremo del clima dinámico de MotoGP 19, pero se nota el cambio de comportamiento de la moto que es lo interesante.

También se ha mejorado la interfaz de usuario, bien rediseñada para la ocasión en su apartado de menús y también en el HUD durante las carreras.

En cuanto a la gran novedad del juego, el editor de pistas, es bastante divertido y no requiere de conocimientos previos para dominar su uso, si bien conviene revisar el buen tutorial que lo acompaña. A partir de ahí, con creatividad y paciencia puedes crear desde pistas abiertas y más rápidas, hasta otras lentas y cerradas que supongan un mayor desafío para tí y el resto de jugadores.

El juego está perfectamente localizado al español en todos sus apartados, interfaz, voces y textos. El sonido de las motos (o mejor dicho de la moto) está bien reproducido aunque todo es demasiado repetitivo, lo mismo que la música, todo te sonará similar tras pocas horas de juego. Y no cuenta con un locutor en vivo que anime el espectáculo. No es el audio lo mejor del juego.

Disponibilidad y precio MXGP 2019

El videojuego oficial de los campeonatos de motocross MXGP y MX2 de 2019 cumple. La física del juego está cada vez más conseguida y los elementos visuales lucen muy bien, aunque el funcionamiento real cuando estás en la pista es, aunque mejorado, cercano al del MXGP PRO del año anterior.

Sí hay que valorar la incorporación de los equipos oficiales, motos, equipos y ryders del campeonato oficial de este año, las mejoras en el modo libre Playground y la gran novedad y posibilidades que supone el nuevo editor de pistas. El grado de personalización de moto y piloto es muy alto y la interfaz donde gestionarla y la de las carreras ha sido bien renovada.

Es un juego correcto en todos sus apartados y un paso adelante, pero seguramente Milestone podría haberle sacada más jugo a la licencia oficial y elevar aún más el nivel sobre los anteriores hasta un juego de sobresaliente. En todo caso, es el más completo en su género que vas a encontrar. Y no es sencillo. Ya decíamos que el motocross es un nicho muy concreto entre los moteros y lo mismo que es difícil de practicar también lo es plasmar todo su realismo en un videojuego. A los fans les gustará, seguro.

MXGP 2019 también ofrece opciones para los jugadores que buscan el otro extremo del género de deportivos con carreras arcade más simples. La personalización de la dificultad y las ayudas automáticas lo permiten, aunque quien busque arcade seguramente tendrá para elegir otros títulos más divertidos que éste donde lo mejor llega cuando explota su realismo y las cosas se ponen difíciles. Toca practicar muchas horas.

MXGP 2019 está disponible en el canal internacional en versiones para PC, PS4 y Xbox One. La versión para ordenadores puede adquirirse en plataformas como Steam por 49,99 euros. Las versiones para consolas pueden comprarse en minoristas como Amazon actualmente con descuento por 62,90 euros. Tienes más información en mxgpvideogame.com.