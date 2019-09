Android 10 llegará hoy a los smartphones Google Pixel

¿Llegará hoy Android 10 a algunos smartphones Pixel? Según la información que ha conseguido recolectar 9to5Google, la última versión del sistema operativo móvil de Google tendría que llegar hoy a al menos algunos modelos de sus smartphones de referencia (los Pixel) en Canadá y Estados Unidos.

Según el citado medio, las operadoras canadienses Rogers y Telus han publicado en sus foros oficiales que distribuirán Android 10 a partir de hoy. Rogers ha sido algo más críptico a la hora de dar la información, ya que ha hecho referencia al sistema operativo como “Q OS”, mientras que Telus menciona “Android Q + security update” (Android Q más actualización de seguridad). Ambas operadoras han hecho mención a los ocho modelos de smartphones Pixel, los cuatro estándares y sus variantes XL.

La beta de Android 10 fue publicada hace unas semanas, momento en el que Google dijo que su lanzamiento como estable se produciría pocas semanas después. Si bien los Pixel suelen ser los primeros en recibir la última versión del sistema operativo Android, ya hay una gran cantidad de smartphones de Nokia y Huawei confirmados y que lo recibirán en un futuro, aunque probablemente no durante lo que queda de 2019.

Android 10 incluirá nuevos controles basados en gestos, un modo oscuro y algunas nuevas características a nivel de accesibilidad. Sin embargo, que la mayoría de los usuarios no se hagan ilusiones, ya que el problema con la fragmentación de este sistema operativo no ha parado de empeorar con el paso de los años, y viendo que se han lanzado cientos de modelos de smartphones al mercado, lo más probable es que la inmensa mayoría de estos no lo terminen recibiendo, con todos los riesgos a nivel de seguridad que eso conlleva.