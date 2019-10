Amazon Prime Video prepara un potente fin y principio de año para los fans de la ciencia ficción

Si eres fan de la ciencia ficción… y si te gusta la tecnología deberías serlo, no solo por la relación, sino porque pocos géneros más manidos pero a la vez más ilusionantes hay… el menú que prepara Amazon Prime Video para despedir 2019 y dar la bienvenida a 2020 es de lo más apetecible.

Por supuesto, no será el único sitio en el que encuentres ciencia ficción de la buena ni será lo único que llegue, pero sí será la plataforma de vídeo bajo demanda donde podrás disfrutar de dos de los lanzamientos más interesantes que están por aparecer.

The Expanse

Comenzando por el primero, el próximo 13 de diciembre se estrenará en Amazon Prime Video la cuarta temporada de The Expanse, posiblemente la mejor serie de ciencia ficción que se ha producido en los últimos años. ¿Por qué? Porque se toma en serio a sí misma, y porque dentro de los límites y recursos típicos del género, es genuina. También es cierto que en su última temporada, que destacamos como el lanzamiento más interesante de la semana en nuestra sección Novedades VOD, pierde un poco de la frescura inicial para dejarse llevar por manera más clásicas. Pero lo pueden remontar y, en todo caso, es un desliz permisible.

Además, hablamos de una serie que ha sobrevivido a la decadente Syfy y hasta a los ramalazos de Netflix, y gracias a Amazon Prime Video podremos disfrutar de al menos dos temporadas más, incluyendo la que nos ocupa. Si no la has visto The Expanse, ya estás tardando. Y si la has visto, te dejamos a continuación con el teaser de la cuarta temporada, que se creía iba a ser la última, pero no lo será.

Star Trek: Picard

Sin embargo, si Amazon Prime Video prepara un lanzamiento que tiene a los fans de la ciencia ficción en vilo es Star Trek: Picard, y no solo por el nombre que representa; también por la saga concreta de la que es secuela: Star Trek: The Next Generation, una de las más largas y aclamadas de la franquicia. Más en concreto todavía,continuará la historia de Star Trek: némesis, la última de las películas de la tripulación que en parte vuelve ahora a la acción de la mano de su artero capitán, Jean-Luc Picard, protagonizado por el veterano actor británico Patrick Stewart.

Star Trek: Picard está producida por Alex Kurtzman, responsable entre otras de las dos primeras películas de Star Trek dirigidas por J. J. Abrams y creador también de Star Trek: Discovery, la serie de Netflix, por lo que juegan sobre seguro. Si acaso, sería deseable que la acción de Discovery quede un poco relegada en favor del estilo más intelectual del que hizo gala La nueva generación, pero… Se estrenará el 24 de enero de 2020.