Samsung Chromebook 4, portátiles Chrome OS supereconómicos

Samsung Chromebook 4 es la nueva serie de portátiles del fabricante surcoreano con el sistema operativo de Google, Chrome OS, y destacan por un precio de venta especialmente agresivo.

La oferta de Chromebooks sigue creciendo como vimos en el IFA con la presentación de nuevos modelos de Lenovo, Acer y otros fabricantes. HP presentó nuevos convertibles recientemente y no hay semana que no tengamos algún anuncio de la que es la punta de lanza de la plataforma de Google para PCs con la base del sistema Chrome OS como alternativa a Windows. Puede que no sean equipos cubrir las necesidades informáticas y de entretenimiento de todos los usuarios, pero es una plataforma muy útil en varios escenarios.

Los Samsung Chromebook 4 son otros modelos de interés, especialmente por precio. Se comercializan en dos modelos, el más pequeño con pantalla de 11.6 pulgadas con una resolución de 1366 x 768 píxeles. Ligero (1,17 gramos) y compacto, aún tiene espacio para un teclado de tamaño completo y resistente a los derrames, y un trackpad de buen tamaño.

El segundo modelo es el Chromebook 4+. Bastante más grande con una pantalla de 15.6 pulgadas y resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles). Su peso de 1,7 kg también es bastante contenido para su tamaño y teniendo en cuenta que están certificados con MIL-STD-810G para resistencia a caídas, vibración, temperaturas, polvo o humedad.

Ambos funcionan con un Intel Celeron N4000, un procesador de doble núcleos a 1.1 GHz y gráfica integrada Intel UHD Graphics 600. Se acompaña de 4 Gbytes de memoria LPDDR4 y 32 GB de almacenamiento eMMC de serie. Opcionalmente, se puede aumentar a 6 GB y 64 Gbytes de capacidad.

En cuanto a conectividad, cuenta con Wi-Fi 5 (2×2) y Bluetooth, una webcam 720p, altavoces estéreo, un puerto USB Type-C (dos en el modelo superior), otros USB 3.0, lector de tarjetas microSD y un conector de audio. La autonomía declarada por el fabricante es de 12,5 y 10,5 horas.

Disponibilidad y precio Samsung Chromebook 4

Los precios son muy económicos. El Samsung Chromebook 4 comienza en 229 dólares y la versión de 6 Gbytes de RAM y 64 Gbytes de capacidad marca un precio de 279 dólares. El precio del Samsung Chromebook 4+ es de 299 dólares. Ya están disponibles en algunas regiones y esperamos verlos pronto por España.