Red Dead Redemption 2 a prueba con 23 tarjetas gráficas

El lanzamiento de Red Dead Redemption 2 ha estado cargado de problemas, y además se ha visto empañado por una penosa optimización. Los requisitos oficiales que dio Rockstar no permiten mover el juego en 1080p con calidad máxima y mantener 30 FPS estables, así que debemos superarlos ampliamente si queremos poder jugar con garantías.

Ayer compartimos con vosotros un artículo donde os explicamos qué PC necesitamos para jugar a Red Dead Redemption 2 en diferentes resoluciones (1080p, 1440p y 2160p), donde pudimos confirmar que, por desgracia, las recomendaciones que había dado NVIDIA no eran tan descabelladas como habíamos imaginado en un primer momento y hoy vamos a profundizar con un análisis centrado en las pruebas de rendimiento con 23 tarjetas gráficas diferentes que han publicado en TechPowerUP.

Quiero recordaros, antes de entrar en materia, que Red Dead Redemption 2 no es un juego exigente a nivel CPU. A pesar de que utiliza Vulkan como API principal (también soporta DirectX 12) no escala de forma óptima en procesadores de más de cuatro núcleos, aunque como ocurre con la mayoría de los juegos que presentan una pobre optimización sí que escala bien con el IPC y las frecuencias del procesador.

Su consumo de memoria RAM tampoco es preocupante. En configuraciones con 8 GB de RAM funciona sin problemas, aunque he podido confirmar que el consumo se puede disparar hasta los casi 11 GB de RAM si contamos con 12 GB o más instaladas en nuestro equipo. Con todo, no hay diferencia en términos de rendimiento y tampoco se aprecian tirones ni los problemas clásicos que se suelen asociar a una cantidad de memoria insuficiente para mover un juego.

Rendimiento de Red Dead Redemption 2 con Vulkan

Empezamos con la API «estrella» del momento. Digo esto porque, como sabrán la mayoría de nuestros lectores, es la sucesora espiritual de Mantle de AMD y se caracteriza por permitir un alto grado de aprovechamiento de recursos tanto a nivel CPU como GPU. Os recuerdo que podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

Por desgracia está claro que Rockstar no ha querido complicarse a la hora de optimizar, basta con ver los resultados que encontraréis en la galería adjunta para que os hagáis una idea de los problemas que trae Red Dead Redemption 2 en lo que a rendimiento se refiere.

Tarjetas gráficas tan populares como las GTX 1060 de 6 GB y las Radeon RX 580 de 8 GB apenas logran, respectivamente, 28 FPS y 32 FPS de media con resolución 1080p y calidad ultra. Esto quiere decir que habrá zonas en las que debido a la carga gráfica tengamos caídas importantes y la experiencia se vuelva insoportable.

Reducir la calidad a una mezcla de ajustes medios-altos debería darnos un empujón aproximado de 10 a 15 FPS, suficiente para jugar de una manera más estable, aunque no podremos llegar a los 60 FPS salvo que juguemos prácticamente con todo en calidad media-baja. El nivel óptimo para jugar en 1080p y calidad ultra lo tenemos en la GTX 1080 Ti, una tarjeta gráfica que ha demostrado que pueden mover juegos como Shadow of the Tomb Raider en 4K con calidad máxima manteniendo medias de 40 a 50 FPS.

Como vemos la optimización es tan mala que necesitamos una bestia del calibre de la GTX 1080 Ti para jugar a Red Dead Redemption 2 en 1080p con calidad máxima y 60 FPS.

Si subimos la resolución a 1440p vemos que solo las GTX 1660 Ti y Radeon RX Vega 56 superan los 30 y los 40 FPS, respectivamente. El nivel óptimo en este caso lo tenemos en las RTX 2080 Super, que logran 60 FPS justos. Finalmente en 4K las Radeon RX 5700 XT y RTX 2070 Super son las únicas que rompen la barrera de los 30 FPS.

Rendimiento de Red Dead Redemption 2 con DirectX 12

Al activar la API DirectX 12 tenemos un escenario muy curioso, algunas tarjetas gráficas pierden rendimiento y otras mejoran ligeramente. Son valores muy reducidos, pero es algo que merece la pena tener en cuenta y que parece afectar principalmente a las RTX serie 20 de NVIDIA.

Otro detalle interesante es que la GTX 1060 de 3 GB y las Radeon RX 570 de 4 GB no funcionan con este modo. Todo parece indicar que podría estar relacionado con la cantidad de memoria gráfica que traen instalada ambas tarjetas gráficas, ya que los modelos con 6 GB o más de VRAM funcionan sin problemas.

Bien, echando un vistazo a los resultados vemos que se repite la tónica general que hemos visto en el apartado anterior, aunque la GTX 1080 Ti pierde rendimiento y apenas es capaz de llegar a los 54 FPS en 1080p con calidad máxima. Sí, es un dato terrible, pero hace juego con la optimización de Red Dead Redemption 2 para PC.

Ni siquiera la RTX 2070 es capaz de alcanzar los 60 FPS con esa configuración utilizando DirectX 12, así que necesitaremos una RTX 2070 Super o una Radeon VII. Si queremos jugar en 1440p a más de 30 FPS podremos hacerlo con una GTX 1660 o una RX 590, dos tarjetas gráficas que mejoran levemente su rendimiento bajo la API de Microsoft, pero solo tendremos más de 60 FPS con las RTX 2080 Super y RTX 2080 Ti.

En 4K (2160p) podremos jugar a 30 FPS con las RTX 2070 y RX 5700 XT. Ninguna tarjeta gráfica logra superar los 50 FPS de media, de hecho la RTX 2080 Ti, que cuesta más de 1.100 euros, registra medias de 46 FPS.

Consumo de memoria gráfica y notas finales

Red Dead Redemption 2 es un juego exigente y mal optimizado, y también es bastante tragón en lo que a memoria gráfica se refiere. Incluso en 1.600 x 900 píxeles consume más de 4 GB de VRAM, como podemos ver en la gráfica adjunta, mientras que en 4K la cifra sube hasta los casi 5,6 GB de memoria.

No son valores tan altos como los que hemos llegado a ver en otros juegos, pero resulta muy llamativo ver que incluso a bajas resoluciones necesita más de 4 GB de memoria gráfica, mientras que en 4K el consumo de memoria gráfica apenas se incrementa en 1,5 GB.

En general la conclusión que nos deja el análisis de rendimiento de Red Dead Redemption 2 con todas estas tarjetas gráficas es que estamos ante uno de los juegos peor optimizados de toda la historia. No exagero, tened en cuenta que ni siquiera una GTX 1080 Ti puede moverlo en 1080p con calidad ultra y mantener más de 60 FPS de manera holgada, una tarjeta gráfica que hasta hace nada era lo más potente del mercado y costaba más de 800 euros.

No sé qué es lo que ha pasado aquí, si Rockstar no ha podido o no ha querido optimizar el juego, pero está claro que tienen mucho trabajo por hacer si quieren que esta adaptación quede, al menos, en un nivel aceptable en lo que a rendimiento se refiere.