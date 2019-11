Únete al gaming profesional con las ofertas de Razer para el Black Friday

Este lunes fue el día de las ofertas gaming en Amazon, pero si no llegaste a tiempo, eso no significa que no puedas hacerte con el mejor equipo profesional para juegos. Y es que durante toda esta semana, el Black Friday y el Cyber Monday, podremos encontrar grandes rebajas en los periféricos de Razer.

Y es que con prácticamente todas las familias de productos en oferta, se trata de una de las mejores oportunidades para hacernos con alguno de sus teclados, ratones y auriculares de renombre. Así pues, a continuación podréis encontrar un recopilatorios con las mejores ofertas y algunas sugerencias para que creéis vuestra propia setup.

Paquete gaming econonómico

Para qué negarlo, si hay algo que nos gusta de las ofertas es el poder ahorrar dinero y conseguir los mejores productos al mejor precio posible. De esta manera, aprovechando los mayores descuentos ofrecidos por la marca, podremos crear una configuración completa de iniciación al gaming formada por un ratón, un teclado y unos auriculares.

En esta ocasión contamos con la presencia de los auriculares Electra V2 USB, que con un diseño ligeramente distinto al del resto de cascos de la marca, mantienen el uso de materiales premium con una estructura de aluminio y unas almohadillas de piel sintética; y que además cuentan con unos controladores de 40mm personalizados capaces de ofrecernos una salida de audio envolvente 7.1 virtual.

A estos, le sumaríamos la presencia del recientemente lanzado DeathAdder Essential, la versión simplificada de este ratón gaming que mantiene los puntos fuertes de su modelo original con un sensor de 6.400 DPI, ultrapolling de 1.000 Hz, y los característicos interruptores Hyperesponse de Razer.

Para completar el conjunto, añadiríamos el teclado de membrana Ornata Chroma, que si bien no cuenta con switches mecánicos, ofrece una sensación táctil y de accionamiento muy similares a estos, con un rendimiento superior al de los teclados de membrana comunes.

Razer Electra V2 Analógicos que reducen su precio desde los 59,99 euros hasta los 29,99 euros .

. Razer DeathAdder Essential rebajado desde los 79,99 euros hasta los 29,99 euros .

. Razer Ornata Chroma con una bajada de precio desde los 109,99 euros hasta los 64,95 euros.

Paquete gaming profesional

Si lo que estamos interesados es en mejorar nuestra setup actual, también podremos encontrar algunos de los últimos periféricos de la marca, entre los que destacan un ratón de lato rendimiento, una alfombrilla de neopreno de amplio tamaño, y auriculares inalámbricos.

Así pues, optamos por subir de nivel con el ratón DeathAdder Elite, que aumenta el sensor hasta los 16.000 DPI reales ofreciendo unas lecturas de hasta 450 IPS y 50G de aceleración, manteniendo el ultrapolling de 1.000 Hz; y que ofrece un mayor número de funcionalidades gracias a sus siete botones programables y unos ajustes de sensibilidad instantáneos.

En perfecta combinación con el anterior nos encontramos con la Goliathus Chroma, una alfombrilla de tela microtexturizada y una base de goma antideslizante que nos permitirá aprovechar al máximo la precisión de nuestro ratón. Además, esta versión cuenta con un reborde de iluminación LED, sincronizable con la aplicación Razer Synapse y el resto de periféricos de la marca.

Por último, el mayor salto nos lo ofrecen los nuevos Nari Essential, unos auriculares inalámbricos relpaldados con la tecnología THX Spatial Audio, que simula un sonido envolvente en una esfera de 360° a nuestro alrededor, ofreciendo una precisión y direccionalidad por encima del 7.1.

Razer Goliathus Chroma, rebajada desde los 39,99 euros hasta los 29,95 euros .

. Razer DeathAdder Elite, que reduce su precio de 79,99 euros a sólo 29,99 euros .

. Razer Nari Essential, con una de las bajadas más notables desde los 149,95 euros hasta los 79,95 euros.

Paquete gaming para consolas

Pero no todo el gaming se limitado a los ordenadores, con una gran cantidad de jugadores que siguen prefiriendo las consolas como su dispositivo predilecto. Para ellos, Razer ofrecerá descuentos en ambos auriculares y mandos profesionales inalámbricos con soporte oficial.

Entre ellos destaca el Raiju Tournament Edition, el hermano menor del gamepad que tuvimos la ocasión de analizar anteriormente, y que se presenta como un mando configurable física y digitalmente, y compatible con todas las plataformas de juego a través de la conexión Bluetooth.

Además, gracias a la entrada jack del mando, podremos conseguir la mejor experiencia de juego gracias a los Kraken X, la edición especial de los clásicos auriculares de la marca adaptados para su uso mejorado en consolas.

Razer Kraken X para consolas, rebajados desde los 39,99 euros hasta los 29,95 euros .

. Razer Raiju Tournament Edition, que reduce su precio de los 149,99 euros hasta los 99,99 euros.

Paquete para streamers y creadores

Además, y como no podía faltar, también encontraremos ofertas en los principales productos para iniciarnos en el mundo de las retransmisiones y el streaming, con una capturadora de juegos, un micrófono y una cámara con luz de ambiente incorporada.

Así, mientras la Ripsaw graba el contenido de nuestras pantallas y juegos, también podremos añadir líneas secundarias de audio con el Seiren X, e incluso añadir nuestra miniatura gracias a la cámara Kiyo.