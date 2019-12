Amazon Prime Video ha publicado el tráiler de la segunda temporada de The Boys, su serie revelación de este año, y por lo poco que deja entrever tendremos una nueva ración de más de lo mismo, lo cual es una gran noticia. Porque, seamos sinceros, los superhéroes molan mucho: tienen poderes geniales, nos salvan del fin del mundo constantemente… pero cada vez son más y empiezan a cansar. Hay que acabar con ellos, a ser posible, de la manera más cruenta.

Por eso The Boys supuso un solo de aire fresco para un género que está sobreexplotado y sin visos de reducir su presencia en nuestras pantallas. De Marvel (con Disney+ a la vuelta de la esquina preparando más material) a DC, pasando por el elenco juvenil de The CW (basado en los personajes de DC) y otros tantos menos conocidos, entre los cuales se cuenta a The Boys, por menos que tengan que ver los unos con los otros.

The Boys, cómo no, se basan en un cómic… del mismo autor que The Preacher, por lo que ya te puedes imaginar que no estamos ante una historieta al uso. Para nada. De ahí que a pesar de que muchos le dieron al play solo por echar un vistazo a una nueva serie de superhéroes, acabaron tragándosela del tirón y asumiendo la sorpresa inesperada que trajo. Se cuenta incluso que esta ha sido una de las series más vistas de Amazon Prime este año, y ni siquiera ha sido la más promocionada por la plataforma.

De hecho, Amazon Prime Video está sacando cada vez más contenidos interesantes: The Man on the High Castle, American Gods, Good Omens, Carnival Row, Undone… esas y otras series han sido cabecera de nuestra sección de estrenos Novedades VOD por méritos propios. Como lo fue The Boys; y como lo volverá a ser conforme su segunda temporada esté esté lista para ser consumida.

En resumen, si eres fan de las Spice Girl y estás hasta la gorra de los superhéroes, The Boys están contigo. Cuándo lo estarán es otro cantar, porque el tráiler no indica fecha de estreno, pero estaremos pendientes.