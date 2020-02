Google, como parte del consorcio Coalition for Better Ads, ha anunciado que futuras versiones de Chrome incorporarán un bloqueador para la publicidad insertada en los vídeos. Aquellos anunciantes que no cumplan unas reglas que persiguen el equilibrio entre rendimiento publicitario y experiencia de usuario verán su publidad bloqueada por el navegador Chrome.

Google Chrome dará cinco meses a la industria para que adapte su publicidad a las nuevas normas, incluyendo la que se distribuye a través de su propia plataforma y que muestra anuncios en YouTube. Los vídeos con una duración inferior a ocho minutos tendrán las siguientes limitaciones:

Anuncios antes del contenido: prohibidos los anuncios de más de 31 segundos y que no se pueden omitir tras los primeros 5 segundos.

Anuncios durante el contenido: prohibido cualquier tipo de anuncio.

Anuncios sobre el contenido: prohibidas imágenes, animaciones o textos que ocupen más del 20% de su superficie.

A priori la medida es interesante pero tiene truco: los vídeos con una duración superior a ocho minutos (la mayoría de los que se dedican a crear y monetizar contenido) no tendrán que someterse a ninguna de estas limitaciones.

El navegador de Google activará estas limitaciones a partir del próximo 5 de agosto. El resto de navegadores y de la industria de Internet en general tendrán que tomar sus propias decisiones en función del compromiso que mantengan con Coalition for Better Ads pero, teniendo en cuenta la posición dominante de Google todo apunta a que asistiremos a un cambio masivo.

La compañía con sede en Mountain View advierte en su blog oficial que comunicará a los desarrolladores web que usen Google Ads los cambios necesarios para adaptarse a la nueva normativa, al tiempo que avisa del bloqueo y cese de monetización en Chrome a todos aquellos que las incumplan.

