Una nueva actualización fallida de Windows 10 está poniendo de los nervios al personal. Y es que el problema no cesa. A pesar de las promesas de Microsoft y de las mejoras que vimos en la última versión, Windows 10 1909, las actualizaciones siguen suponiendo un ejercicio de alto riesgo y por ello aconsejamos retrasarlas hasta donde sea posible y comprobemos su total estabilidad. Aunque sean de seguridad.

La última actualización fallida de Windows 10 es la KB4524244. Se publicó el 11 de febrero como parte de la jornada de martes de parches mensual y ha provocado diversos errores en los equipos donde se ha podido instalar, que no han sido todos porque desde la misma instalación fallaba. Y quizá fuera lo mejor, porque rompía la función de restablecimiento del PC y otros errores hasta no poder arrancar los equipos.

Son múltiples las versiones de Windows 10 afectadas (incluso algunas sin soporte oficial) y que recibieron la actualización KB4524244 y van desde Windows 10 versión 1607 a la última publicada en noviembre, Windows 10 versión 1909.

No se conoce el número de equipos afectados (otros muchos funcionan perfectamente) aunque ha debido de ser elevado como para que Microsoft haya suspendido el despliegue. «Para ayudar a un subconjunto de dispositivos afectados, esta actualización de seguridad independiente se ha eliminado y no se volverá a ofrecer desde Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) o el Catálogo de Microsoft Update. Ello no afecta a ninguna otra actualización, incluida la última actualización acumulativa mensual y otras actualizaciones de seguridad», dice Microsoft.

Cómo desinstalar una actualización fallida de Windows 10

Por si te encuentras entre los usuarios afectados o por si te sucede en el futuro (nada raro con Windows 10) te recordamos que el sistema cuenta con la posibilidad de eliminar actualizaciones instaladas. De varias formas.

Desde la Configuración General o el Panel de Control:

Accede a la herramienta de Configuración desde el Menú de Inicio

Navega a Actualización y seguridad > Windows Update > Ver historial de actualizaciones.

Pulsa sobre «desinstalar las actualizaciones», marca la afectada KB4524244 y elimina.

(Puedes hacer lo mismo directamente desde el Panel de control > Programas y características > Actualizaciones instaladas)

Desde la línea de comandos:

Si te manejas con la consola de Windows, eliminar una actualización fallida de Windows 10 es aún más directo usando comandos como: wusa /uninstall /kb:KB4524244 Puedes usar modificadores como /quiet (modo silencioso sin intervención del usuario) o /forcerestart para cerrar aplicaciones e iniciar el reinicio.

En ambos casos tendrás que reiniciar el sistema para que los cambios surtan efecto. De la misma manera puedes desinstalar otras actualizaciones problemáticas.

Y como manera de prevenir estos errores, recuerda que puedes pausar las actualizaciones. Una buena manera de retrasarlas hasta que compruebes su total estabilidad.