El Corsair H100i RGB PRO XT es un kit de refrigeración líquida todo en uno con el que Corsair ha ampliado su catálogo de soluciones de gama media, y lo ha hecho con una apuesta muy interesante: combinar un diseño elegante y muy sólido con un punto de color que añade una capa de personalización muy llamativa.

No hay duda, el Corsair H100i RGB PRO XT es un sistema de refrigeración líquida que llama la atención desde el primer momento por su terminación en color negro. Esto le da un toque serio y atractivo y le permite encajar sin problemas en casi cualquier tipo de configuración, pero además podemos personalizarlo gracias al sistema de iluminación LED RGB presente en el cabezal donde se sitúan la bomba y la base de contacto.

El resultado es francamente bueno. El color negro brillante produce un contraste muy atractivo con la iluminación LED RGB, y esta se integra a la perfección con el software iCUE, lo que significa que podemos adaptarla a nuestro estilo. No importa lo que tengas en mente, dicha herramienta te permitirá configurar la iluminación como quieras y disfrutar de una personalización completa en todo momento.

Desde el punto de vista estético creo que Corsair ha dado forma a uno de los kits de refrigeración líquida todo en uno más bonitos que he visto hasta la fecha, y como vamos a ver en las próximas líneas también es uno de los más silenciosos y potentes que comercializa actualmente la compañía estadounidense.

Esta nueva solución de refrigeración líquida fue presentada hace cosa de un mes junto con el Corsair A500, un sistema de refrigeración por aire de alto rendimiento que ya tuvimos la oportunidad de analizar recientemente, y gracias a Corsair España también hemos tenido la oportunidad de probar el Corsair H100i RGB PRO XT.

Las primeras sensaciones que me ha transmitido han sido muy buenas, de hecho me ha recordado al Corsair Hydro H100i RGB Platinum que también tuve la oportunidad de analizar a finales de 2018. Estoy seguro de que estáis deseando saber de qué es capaz el nuevo Corsair H100i RGB PRO XT, así que no os entretengo más, poneos cómodos que empezamos.

Corsair H100i RGB PRO XT: primer vistazo

Como anticipamos el Corsair H100i RGB PRO XT es un kit de refrigeración líquida todo en uno que mantiene casi todas las claves que vimos en la serie Corsair Hydro H100i RGB Platinum. Esto es toda una garantía, puesto que dicha serie ya demostró su buen hacer en el análisis que publicamos en su momento.

El Corsair H100i RGB PRO XT tiene un toque más clásico y un acabado más serio. Esto se deja notar, como comentamos, en el acabado en color negro brillante que presenta el chasis donde va integrada la bomba y la base de contacto. Tenemos, además, un radiador de 240 mm sobre el que podemos montar dos ventiladores de 120 mm.

A diferencia del Corsair Hydro H100i RGB Platinum, que viene con dos ventiladores Corsair ML (levitación magnética) con iluminación LED RGB personalizable el Corsair H100i RGB PRO XT viene con dos ventiladores Corsair ML idénticos, pero sin iluminación LED RGB. Esta configuración lo convierte en una excelente opción para aquellos que quieran un acabado más discreto y menos colorido.

Si en algún momento queremos cambiar los ventiladores por unos Corsair con iluminación LED RGB no tendremos problema, es muy fácil y podremos personalizar los efectos de luz a través de iCUE.

La calidad de construcción que presenta el Corsair H100i RGB PRO XT es excelente en todos sus puntos clave. Tanto el cableado como las zonas de unión entre la bomba y el radiador están perfectamente selladas y reforzadas para asegurar una experiencia de uso óptima durante años. Corsair está tan segura de la calidad de sus kits de refrigeración líquida que ofrece cinco años de garantía.

Hechas las presentaciones podemos pasar a ver las características clave del Corsair H100i RGB PRO XT, así como los sockets con los que es totalmente compatible.

Sockets compatibles: AMD

AM4.

AM3.

FM2.

FM1.

sTR40.

Sockets compatibles: Intel

LGA 115x.

LGA 2066.

LGA 2011-3.

LGA 2011.

Especificaciones del Corsair H100i RGB PRO XT

Kit de refrigeración líquida todo en uno.

Radiador de 240 mm construido en aluminio (medidas completas: 277 mm x 120 mm x 27 mm).

Incluye dos ventiladores Corsair ML de 120 mm (levitación magnética) capaces de crear un flujo de aire de 75 CFM (400-2.400 RPM).

Sistema de iluminación con 16 LEDs RGB en la zona del cabezal (bomba) totalmente personalizable.

Funcionamiento totalmente silencioso (Zero Fan) cuando la temperatura del procesador se mantiene por debajo de los 40 grados.

Numerosas opciones de personalización a través de iCUE, tanto de iluminación como de rendimiento de la bomba y los ventiladores.

Incluye todo lo que necesitamos para instalarlo en cualquiera de los sockets compatibles.

Medidas de cada ventilador: 120 mm x 25 mm.

Base de contacto en cobre con pasta térmica de alta calidad preaplicada.

Corsair H100i RGB PRO XT: configuración y rendimiento

El Corsair H100i RGB PRO XT viene con todo lo que necesitamos para proceder a su instalación en cualquiera de los sockets compatibles que hemos indicado. Es un proceso bastante sencillo, varía en función del socket que vayáis a utilizar, así que he querido incluir un vídeo ilustrativo donde encontraréis todos los pasos que debéis dar en función del socket donde vayáis a montarlo.

En nuestro análisis hemos utilizado un equipo basado en socket AM4 con un procesador Ryzen 7 3700X y otro equipo basado en un Core i9 9900K (socket LGA1151). El montaje en ambos casos ha sido muy fácil, especialmente en el caso del socket AM4, ya que el Corsair H100i RGB PRO XT utiliza la sujeción trasera que monta dicho socket por defecto, así que nos ahorramos unos pasos.

Tened en cuenta, eso sí, que para montarlo en un socket AM4 debemos retirar los anclajes que trae por defecto y colocar las dos sujeciones dedicadas a socket AM4, como vemos en el vídeo adjunto. Colocamos los tornillos de mariposa en los huecos y los unimos a los elevadores circulares. Antes de proceder a colocar la base de contacto sobre el procesador os recomiendo completar el montaje del radiador en la zona de vuestro chasis que hayáis elegido.

Para proceder a la instalación en un socket LGA1151 debemos colocar la placa de retención en la parte trasera y asegurarla con la tornillería incluida. Una vez que hayamos acabado montamos el radiador y terminamos colocando la base de contacto de la bomba sobre el procesador (aseguramos con los tornillos correspondientes).

Recordad, en ambos casos, que el Corsair H100i RGB PRO XT viene con pasta térmica de alta calidad preaplicada, así que no es necesario añadir más. Una vez que lo tenemos montado solo nos queda conectar el cableado: el cable de la bomba de agua (base de contacto va a un conector SATA, los cables de los ventiladores a los conectores de cuatro pines y el conector USB, que debe ir, por un extremo, en el lateral de bomba, y por otro en un conector USB 2.0 libre de nuestra placa base.

Si hemos seguido todos los pasos correctamente solo nos queda cerrar el chasis, conectar el cableado trasero y encender el equipo. Nada más arrancar el Corsair H100i RGB PRO XT se encenderá con un patrón de iluminación por defecto que podremos personalizar a través de iCUE. Esta herramienta ofrece una gran cantidad de opciones, de hecho nos permite incluso enlazar con la iluminación que estemos utilizando en otros componentes o periféricos Corsair.

Como podemos ver en las imágenes adjuntas a través de iCUE podemos personalizar también el rendimiento de la bomba y la velocidad de giro de los ventiladores, establecer perfiles concretos, utilizar la iluminación como medida de aviso de altas temperaturas y fijar un apagado de emergencia cuando los valores registrados excedan unas temperaturas determinadas. Muy completo, sin duda.

Pasamos ahora a ver las temperaturas que hemos registrado. El Corsair H100i RGB PRO XT puede mantener bajo control un Core i9 9900K sin ningún problema incluso funcionando a 5 GHz. Lo mismo ocurre con el Ryzen 7 3700X, un chip que alcanza frecuencias inferiores y que registra temperaturas más frescas.

No hemos hecho overclock al Ryzen 7 3700X porque, como sabrán nuestros lectores habituales, no merece la pena. Los algoritmos del sistema Precision Boost 2 que utilizan los procesadores Ryzen 3000 elevan automáticamente, y de forma inteligente, las frecuencias de trabajo para conseguir un mayor rendimiento sin disparar las temperaturas de trabajo.

En la última gráfica podemos encontrar los valores de ruido en función de los diferentes perfiles aplicados. Os recuerdo que cuento la temperatura del procesador es inferior a los 40 grados los ventiladores no se activan, y la bomba de agua trabaja en niveles inaudibles.

Notas finales: rozando la perfección

El kit Corsair H100i RGB PRO XT llama la atención a simple vista por la elegancia de su diseño y el encanto del color negro brillante que ha elegido Corsair, una seriedad que se ve perfilada por el toque de color de la iluminación LED RGB que monta en la zona de la bomba, y que engalana a una solución capaz de ofrecer un alto nivel de rendimiento manteniendo, además, un ruido muy contenido.

La instalación y la configuración es muy sencilla, que incluso aunque no tengas experiencia previa podrás montar el Corsair H100i RGB PRO XT sin ningún tipo de problema. Con sus últimas soluciones de refrigeración Corsair ha sabido acercarse a los usuarios que tienen menos experiencia simplificando la instalación de sus productos, y el Corsair H100i RGB PRO XT es un buen ejemplo.

Tanto a nivel de diseño como de calidad de construcción el Corsair H100i RGB PRO XT ha cumplido de sobra con nuestras expectativas, y el rendimiento ha estado a la altura de que lo esperábamos. Es un kit sobresaliente, y muy silencioso. Cuando el procesador no trabaja al 100% de carga (la mayoría de las veces) resulta prácticamente inaudible. Si pasamos pruebas extremas de rendimiento su presencia se deja notar, pero resulta bastante discreta.

Si buscas un kit de refrigeración líquida con el que vestir de gala tu equipo y darle un punto elegante sin renunciar a un toque de color y a un buen rendimiento no lo dudes, el Corsair H100i RGB PRO XT es una de las mejores opciones que existen en el mercado ahora mismo.