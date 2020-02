El Galaxy S20 ha vendido durante su primer día un 50% menos que el Galaxy S10

A pesar de ser un gran smartphone, las ventas del Samsung Galaxy S20 parecen que no han empezado de la mejor manera presuntamente por culpa del coronavirus (o COVID-19), aunque también hubo analistas que pronosticaron antes que no serían igual de buenas que las del Galaxy S10, por lo que se sumarían otros factores.

Las ventas del Galaxy S20 han sido un 50% menores que las de la generación anterior durante el primer día, con tan solo 70.800 unidades vendidas de los Galaxy S20 en el mercado interno de Corea del Sur. Esa cantidad muy inferior a las 140.000 unidades registradas por la generación Galaxy S10 durante el primer día y las 220.000 unidades del Galaxy Note 10. La compañía ha culpado al coronavirus por estas pobres ventas, pero igual puede haber otros factores que podrían hacer que estas se mantengan bajas incluso si la situación se normalizara dentro de poco.

Antes de que el coronavirus provocara el pánico generalizado hubo analistas que dijeron que las ventas de los Samsung Galaxy S20 podrían ser decepcionantes. ¿La razón? Unos precios que para muchos consumidores son excesivos y no justificarían su compra, salvo que sea para presumir de tener un smartphone tope gama de última generación. La variante estándar ya cuesta unos 1.000 dólares y los modelos Plus y Ultra superan esa cantidad, por lo que estamos ante dispositivos que no están al alcance de todos los bolsillos. A esa situación se suma el hecho de que los descuentos y subvenciones son más bajos para los teléfonos nuevos en Corea del Sur, lo que también explicaría el menor interés de la población.

Dado que las subvenciones de las operadoras y las ofertas son comparativamente mejores en los Estados Unidos, será interesante ver cómo funcionan los smartphones Galaxy S20 en ese país cuando sean lanzados la próxima semana. El lanzamiento en Estados Unidos estará seguido por el de Europa el 13 de marzo, así que cuando la disponibilidad sea mundial tendremos por fin el panorama completo para ver si lo de Corea del Sur es algo aislado o responde a una tendencia.

Desde hace tiempo se está detectando que los consumidores empiezan a evitar la compra de smartphones de más de 1.000 dólares debido a que muestran menos predisposición a gastar tanto dinero en un móvil y aguantan los dispositivos por periodos de tiempo más largos. Si la tendencia no cambia, puede que estemos en la antesala del fin de los móviles de más de 1.000 dólares/euros vendidos como productos orientados a las masas.