Baldur’s Gate 3 es demasiado grande para PlayStation 4 y Xbox One

Baldur’s Gate 3 se ha convertido en uno de los videojuegos más esperados, sobre todo porque da continuación a una de las sagas de rol occidental con más reconocimiento de la segunda mitad de los noventa del siglo pasado, cuando BioWare era una de las grandes maestras del género. Sin embargo, la tercera entrega está siendo desarrollada por Larian Games, y a pesar del cambio de desarrolladora, el juego ha conseguido despertar mucha expectación.

Y por lo que se ve, Baldur’s Gate 3 no solo va a explotar una marca que despierta el interés y la nostalgia de muchos fans del rol occidental, sino que además se trata de un proyecto muy ambicioso. David Walgrave, productor ejecutivo del juego, ha dicho que Baldur’s Gate 3 no puede ser ejecutado por PlayStation 4 ni Xbox One, lo que explicaría la exclusividad para PC y Stadia: “No creo que las consolas de la generación actual puedan ejecutarlo. Hay muchas actualizaciones técnicas y otras que le hicimos a nuestro motor. No sé si sería capaz de poder ejecutar esas cosas. Tal vez podría funcionar, pero luego tendríamos que atenuar las texturas y otros aspectos y ya no se vería tan bien.”

Muchos avances técnicos o demasiados recursos va a tener que requerir Baldur’s Gate 3 como para no funcionar en PlayStation 4 ni Xbox One, así que posiblemente lo dicho por Walgrave sea más un farol que otra cosa. Viendo que sería sorprendente ver al juego que nos ocupa incluyendo cambios técnicos revolucionarios o ser excesivamente exigente a nivel de recursos, solo nos quedan dos escenarios: Que Larian Games tenga algún acuerdo para no lanzarlo en esas plataformas o no esté dispuesta a hacer el esfuerzo viendo que Xbox Series X y PlayStation 5 están a la vuelta de la esquina, ya que esas dos últimas plataformas reducirían el esfuerzo necesario en materia de downgrades en caso de tener que hacerlos.

Veremos si al final Baldur’s Gate 3, que estará disponible en acceso temprano a lo largo de este año, cumple con las elevadas expectativas que hay en torno a él, y es que el nombre Baldur’s Gate tiene que estar metiendo de por sí mucha presión a los encargados del proyecto.