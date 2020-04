Más juegos gratis y ofertas para pasar el confinamiento

Cada vez son más las desarrolladoras y plataformas de venta de juegos que se están uniendo a amenazarnos este tiempo de confinamiento en casa, con el anuncio de una gran cantidad de juegos gratis y alguna que otra oferta y rebaja bastante suculenta. Y los nombres y títulos siguen en aumento.

Esta semana destaca la primera intervención de Ubisoft, que siguiendo con las líneas de buscar ese acercamiento no personal durante estos días, acaba de comenzar un plan de ofertas, demos gratuitas y el regalo de algún juego completo, comenzando con tres juegos.

De esta manera, podremos descargar y añadir estos juegos de forma totalmente gratuita a nuestra biblioteca, aunque de forma temporal. Para ello tan sólo tendremos que acceder a la web de ofertas especiales de Ubisoft, registrarnos con nuestra cuenta de UPlay, entrar una a una en las fichas de los juegos para canjearlos.

Además de los juegos descritos a continuación, la compañía actualmente ofrece también pruebas gratis de otros juegos como Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, The Crew 2, Trial Rising, The Division y Ghost Recon Wildlands; y ya ha adelantado que próximamente agregará nuevos juegos gratis adicionales, entre los que se barajan ya nombres como Just Dance o Assassin’s Creed, entre otros.

Rayman Legends

Estrenado originalmente en WiiU, nos encontramos ante un juego de plataformas cooperativo centrado alrededor de los personajes de la saga Rayman, que se verán absorbidos por una serie de cuadros a través de los cuales tendrán que viajar y enfrentarse a todo tipo de calamidades y monstruosidades, a través de un original mapeado que combina los diseños 2D y 3D con unos dibujos artísticos de gran calidad.

Ya disponible actualmente, Rayman Legends estará sólo disponible hasta el próximo 3 de abril.

Might & Magic Chess Royale

Si el Battle Royale y el Auto Chess están de moda, ¿por qué no combinarlos? Esa fue la premisa con la que se creó este spin-off de la saga rolera Might & Magic, que nos propone un enfrentamiento de tablero a tiempo real con hasta 100 jugadores simultáneos.

Ya disponible actualmente, Might & Magic Chess Royale está disponible de forma totalmente gratuita.

Rabbids Coding!

Tal y como ya os adelantamos en su momento, Ubisoft ya estaba ofreciendo este juegos gratis con anterioridad, limitándose ahora a simplemente recordarnos su disponibilidad. En este caso, nos encontramos con una experiencia educativa a la par de divertida, que nos ofrecerá la posibilidad de aprender a escribir código y programar desde un nivel básico para cualquier persona sin conocimientos previos.

Ya disponible actualmente, Rabbids Coding! está disponible de forma totalmente gratuita.

Humble Conquer COVID-19 Bundle

Por otra parte, Humble Bundle también se une a esta iniciativa con un nuevo Bundle reducido desde lo 1.071 dólares hasta sólo 30 dólares (o 28 euros). Así pues, podremos encontrar un total de 45 juegos gratis, así como 26 libros y cómics digitales. No obstante, aunque podamos destacar algunos grandes títulos como Undertale, Hollow Knight o Darksiders, es cierto que encontramos una gran mayoría de títulos indie y algunos juegos menos actuales, pero sin duda más que suficientes para cubrir su tremendamente reducido precio.

Pero por si eso no fuera suficiente, tal y como aseguran desde la plataforma dentro del propio pack: «El 100% de los ingresos de la compra de su paquete irá a organizaciones de apoyo que responden al COVID-19. Por ejemplo, entregando equipo de protección para proteger a los trabajadores de la salud y brindando atención médica a pacientes infectados«.

Así pues, aunque el pack completo requerirá una donación mínima de 30 dólares, seguiremos encontrando la tan característica de donativo flexible que caracteriza a Humble Bundle, pudiendo elegir cómo repartir la distribución monetaria entre las cuatro organizaciones caritativas.

La única pega es que se trata de una oferta temporal, por lo que sólo tendremos hasta el próximo lunes 6 de abril para aprovecharla.