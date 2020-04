La semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir a un evento especial de ASUS donde el gigante taiwanés presentó una importante renovación de su catálogo de portátiles gaming, y hoy, por fin, podemos compartir con vosotros toda la información que tenemos.

ASUS se mantiene como uno de los líderes absolutos del sector gaming, eso no admite discusión. Su marca ROG, siglas de «Republic of Gamers», se han convertido en uno de los estandartes más sólidos y más importantes del mercado, pero su trasfondo tiene un peso mayor de lo que puede parecer a simple vista. La idea de «república» implica una democratización del gaming, es decir, ASUS quiere llegar a todos los jugadores, ofrecer productos que puedan cubrir de forma óptima las necesidades de todos los usuarios, incluso de los más exigentes, y para ello ha reforzado su apuesta por la innovación, la calidad, el diseño, el rendimiento y la versatilidad.

Muchos usuarios, entre los que me incluso, utilizamos nuestros equipos para jugar, pero también para trabajar. ASUS ha sabido ver esa realidad, y por ello ha partido de una base muy clara en el desarrollo de su nueva generación de ordenadores portátiles para gaming: crear equipos que nos permitan unificar ocio y trabajo, sin tener que renunciar a nada ni hacer grandes sacrificios.

Nuevos portátiles ASUS ROG: versatilidad y diseño

Para lograr ese equilibrio, esa conciliación de ocio y trabajo en un mismo equipo, es necesario cuidar el diseño en sentido amplio (línea, acabados, formato e iluminación) y también la conectividad y el conjunto de prestaciones clave para equilibrar el lado gaming y el lado profesional de un portátil.

ASUS ha sabido jugar sus cartas en este sentido. Por lo que respecta al diseño buena parte de los nuevos equipos ROG que presentó ASUS tienen una línea más sobria, elegante y discreta, pero no renuncia a esos matices que diferencian a esta serie de otros modelos, y tampoco prescinde de esos detalles que tanto gustan a los jugadores y que forman parte, sin duda alguna, de su estilo.

Tenemos el diseño, ¿pero qué hay de las conexiones? ASUS ha integrado el estándar USB Type C con recarga rápida para simplificar la carga de la batería y reducir el tamaño del adaptador de corriente, pero esto no es todo, también ha apostado por G-Sync y Optimus de NVIDIA, dos tecnologías que, anteriormente, no podía coexistir en un mismo equipo.

La integración de G-Sync y de Optimus de NVIDIA tiene una gran importancia, ya que permite crear portátiles que ofrecen una excelente experiencia en juegos sin tener que renunciar a una buena autonomía.

Como sabrán muchos de nuestros lectores G-Sync es una tecnología que elimina problemas gráficos como el «stuttering» o tartamudeo de la imagen, que se produce como consecuencia de una falta de sincronización en los tiempos de renderizado de cada fotograma, y también acaba con el «tearing», que es la ruptura horizontal de la imagen. La diferencia que marca esta tecnología es muy grande, tanto que cuando pruebes un equipo con G-Sync no querrás «volver atrás».

Por su parte la tecnología Optimus alterna de forma inteligente entre la GPU integrada y la GPU dedicada, todo en aras de conseguir una mayor autonomía. Así, cuando estamos realizando tareas básicas que representan una carga mínima a nivel gráfico se activa la solución integrada, y cuando jugamos o ejecutamos aplicaciones exigentes se cambia a la solución dedicada.

La conectividad inalámbrica tampoco se queda atrás. ASUS ha confiado en los procesadores Core de décima generación de Intel de alto rendimiento, lo que significa que los nuevos portátiles gaming de la compañía soportan Wi-Fi 6 y están preparados para afrontar sin problemas la transición que marcará este nuevo estándar.

Versatilidad y diseño se dan la mano en los nuevos portátiles gaming de ASUS, pero no debemos olvidarnos de las funciones avanzadas y de las especificaciones a nivel de hardware. En este sentido destaca la utilización de tarjetas gráficas dedicadas GeForce RTX serie 20, que cuentan con soporte de trazado de rayos e inteligencia artificial acelerados por hardware, dos tecnologías con soporte tanto en juegos como en las principales soluciones y aplicaciones profesionales, gracias a los drivers NVIDIA Studio. No debemos olvidarnos tampoco del valor que ofrece la certificación Pantone, que garantiza una alta calidad de imagen y una buena calibración del color.

Calidad de construcción y características que marcan la diferencia

El diseño y la versatilidad son muy importantes, pero no son los únicos valores que ASUS ha reforzado en sus nuevas series de portátiles ROG y TUF. La calidad de construcción, tanto externa como interna, y la integración de funciones avanzadas han sido otros dos pilares clave con los que la compañía ha logrado distanciarse de la competencia.

Empezamos hablando de la construcción de calidad. A nivel externo ASUS ha mejorado la calidad de los materiales de todos sus portátiles, incluida la línea TUF que, recordamos, constituye la serie para gaming más económica que comercializa ASUS actualmente. No es casualidad, una buena calidad de acabados se deja sentir en las manos cuando movemos nuestro portátil, cuando interactuamos con él, y también afecta a la imagen que tanto nosotros como las personas de nuestro entorno tendrán de nuestro portátil.

La serie TUF, por ejemplo, cuenta con certificación de resistencia militar MIL-STD 810H. A pesar de que se trata de una línea económica su calidad de construcción es indiscutible, está hecho para durar, y cuenta, además, con un diseño y unas prestaciones realmente buenas, aunque sobre ello hablaremos más adelante.

A nivel interno ASUS ha reforzado su apuesta por facilitar el acceso a los componentes del portátil, lo que permite hacer ampliaciones de una manera más sencilla y sin poner en riesgo la integridad del equipo. Esto nos permite alargar su vida útil, y gracias al sistema de refrigeración mejorado y a la utilización de «liquid metal» (metal líquido) en lugar de pasta térmica en el procesador no tendremos que preocuparnos en ningún momento por las temperaturas de trabajo.

En cuanto a las funciones y características avanzadas ASUS ha mejorado la ROG KeyStone utilizando una versión de segunda generación, que permite crear acciones personalizadas y acceder de una manera directa y sencilla a diferentes funciones, como por ejemplo activar el modo «stealth», cifrar o esconder archivos, activar un modo específico de trabajo o lanzar un juego concreto.

Memoria más rápida, pantallas de hasta 300 Hz y doble pantalla

La pantalla es uno de los elementos más importantes en un portátil, y si hablamos de equipos que aspiren a convertirse en una opción sólida tanto para jugar como para trabajar su importancia se multiplica de forma exponencial.

Como indicamos anteriormente ASUS ha integrado las tecnologías G-Sync y Optimus de NVIDIA en sus nuevos portátiles que cuentan, además, con certificación Pantone, pero esto no es todo. Las pantallas de los nuevos portátiles ROG de ASUS han recibido una importante mejora tanto a nivel de tasas de refresco, alcanzando los 300 Hz, como en tiempo de respuesta, que se reduce a 3 ms.

El impulso que ha dado ASUS a la calidad de las pantallas en sus nuevos portátiles se ha dejado notar en todos los frentes, pero esto no les ha impedido innovar. El nuevo ROG Zephyrus Duo 15 integra una configuración de doble pantalla muy interesante que parte de la base que vimos en el ASUS Zenbook Duo, pero con mejoras importantes, ya que será posible utilizarla de maneras muy diversas. Sobre este tema también hablaremos más adelante.

Otra novedad importante que ha destacado ASUS durante la presentación ha sido la utilización de memoria DDR4 más rápida. Por fin han podido romper la barrera de los 2.933 MHz y han integrado configuraciones de memoria DDR4 a 3.200 MHz. En juegos y aplicaciones que tienen una mayor dependencia de la CPU puede marcar una diferencia en términos de rendimiento.

ASUS TUF Gaming F15 y F16

Empezamos por la base de la pirámide. Esta nueva serie constituye la base de los nuevos equipos para gaming de ASUS y tiene como objetivo principal ofrecer un buen valor en relación calidad-precio-prestaciones.

Como anticipamos ASUS ha mejorado de forma significativa la calidad de acabados para ofrecer un tacto más premium. La certificación de resistencia militar MIL-STD 810H reafirma esa mejora en términos de calidad de construcción, y sus especificaciones nos permitirán disfrutar de un excelente rendimiento en cualquier juego actual con resoluciones 1080p.

Características clave

Procesador Core i7 10750H.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

Pantalla de hasta 144 Hz.

Batería de 90 Wh.

Wi-Fi 6.

ASUS ROG Zephyrus M15

Tenemos un portátil con un acabado mucho más premium que posiciona en un nivel claramente superior. Su diseño presenta una línea discreta y muy atractiva y cuenta con una configuración de hardware de primer nivel.

El chasis está fabricado en una aleación de magnesio reforzada y tiene una cuidada distribución de componentes, lo que le permite ofrecer el rendimiento propio de un PC de gama alta con un grosor de apenas 18,9 mm y un peso de 1,9 kilogramos.

Características clave

Pantalla opcional de 240 Hz y 3 ms o 4K Adobe RGB (60 Hz).

Procesador Core i7 10875H con 8 núcleos y 16 hilos.

Tarjeta gráfica RTX 2070 Super (90 vatios) con ROG Boost (modo turbo) hasta 1.435 MHz.

Sonido de alta calidad.

Dos unidades SSD PCIE NVMe en RAID 0.

ASUS ROG Scar 15 y 17

Esta serie se divide en dos variantes, una con pantalla de 15 pulgadas y otra con pantalla de 17 pulgadas. Ambas cuentan con un diseño más agresivo que la serie anterior que revela su marcado carácter gaming, y dispone de un conjunto de iluminación LED RGB que desde luego no pasará desapercibido.

En el lateral encontramos la ASUS ROG KeyStone 2 que nos permitirá acceder a diferentes atajos y funciones.

Características clave

Procesador Intel Core i9 10980K con 8 núcleos y 16 hilos (multiplicador desbloqueado).

Tarjeta gráfica RTX 2070 Super (115 vatios) con ROG Boost hasta 1.540 MHz en el modelo de 15 pulgadas, RTX 2080 Super (150 vatios) con ROG Boost hasta 1.560 MHz en el modelo de 17 pulgadas.

Pantalla de 300 Hz y 3 ms.

Iluminación LED RGB personalizable por tecla.

Hasta tres unidades SSD M.2 de alto rendimiento, con dos unidades PCIE NVME en RAID 0.

El modelo de 17 pulgadas tiene un sistema de refrigeración mejorado y es solo 1,5 mm más grueso que el modelo de 15 pulgadas.

ASUS ROG Zephyrus S17

Este modelo presenta un diseño muy interesante, no solo por la línea y por su tamaño, muy compacto para un equipo de 17 pulgadas de alto rendimiento, sino también por el sistema de refrigeración que integra, y que gira alrededor del espacio central que vemos encima del teclado.

Gracias a ese diseño ASUS ha podido maximizar el flujo de aire y mantener bajo control las temperaturas de un procesador de alto rendimiento de 8 núcleos y 16 hilos y montar, además, una potente RTX 2080 Super.

Características clave

Refrigeración mejorada con un sistema aerodinámico que maximiza el flujo de aire.

Procesador Core i7 10875H con 8 núcleos y 16 hilos.

Tarjeta gráfica RTX 2080 Super con ROG Boost.

Pantalla IPS con una tasa de refresco de 300 Hz, 3 ms de tiempo de respuesta y certificación Pantone.

Integra las tecnologías G-Sync y Optimus de NVIDIA.

ASUS ROG Strix G15 y G17

Este modelo tiene también un marcado carácter gaming, como podemos ver en la imagen adjunta. Estará disponible en dos versiones, una con pantalla de 15 pulgadas y otra con pantalla de 17 pulgadas, que comparten una configuración de hardware muy potente.

La zona lateral de ambos modelos incluye una línea con iluminación LED RGB personalizable a través de ASUS Aura Sync.

Características clave

Procesador Core i7 10875H con 8 núcleos y 16 hilos.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 Super con ROG Boost.

Pantalla IPS de hasta 240 Hz y 3 ms.

Hasta tres unidades SSD M.2 de alto rendimiento, con dos unidades PCIE NVME en RAID 0.

Wi-Fi 6 con ROG RangeBoost para mejorar la conectividad inalámbrica.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15

Ha sido, sin duda alguna, el portátil más interesante de todos los que nos mostró ASUS durante el evento de la semana pasada. Este equipo se inspira en el ASUS Zenbook Duo y apuesta por una configuración de doble pantalla, pero adaptada a las particularidades de un portátil para gaming.

La pantalla secundaria se podrá aprovechar en diferentes juegos, como League of Legends y Dying Light 2, y en diversas aplicaciones. Como no podría ser de otra forma tendrá un buen soporte por parte de ASUS y se eleva ligeramente para ofrecer una experiencia de uso y de visualización óptima, como podemos apreciar en la imagen.

Esa inclinación también crea una apertura que permite mejorar el flujo de aire hasta en un 30% y reducir las temperaturas de trabajo y el ruido del sistema de disipación.

Características clave

Liquid Metal en la CPU para reducir hasta en 8 grados su temperatura de trabajo.

Soporta dos SSDs PCIE NVMe configurados en RAID 0 y 2 TB de capacidad.

Batería de 90 Wh.

Integra las tecnologías G-Sync y Optimus de NVIDIA.

Pantalla de 300 Hz y 3 ms o 4K Adobe RGB (60 Hz), ambas con certificación Pantone.

Procesador Core i9 10980K con 8 núcleos y 16 hilos (multiplicador desbloqueado).

Sonido de alta calidad.

Pantalla secundaria ScreenPad Plus.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2080 Super con ROG Boost.

Notas finales y galería de imágenes

Como hemos podido ver ASUS ha llevado a cabo una importante renovación de portátiles gaming, pero no se ha limitado a mejorar las especificaciones a nivel de hardware, sino que ha buscado crear valor yendo más allá y cuidando aspectos como el diseño, la refrigeración, la calidad de acabados y las funciones y características exclusivas.

El resultado ha sido, a priori, excelente. Todos los equipos que hemos visto están preparados para ofrecer una experiencia de uso óptima tanto en juegos de nueva generación con calidades máximas como en aplicaciones exigentes, y son capaces de unificar ocio y trabajo sin ningún tipo de problema.

Todavía no conocemos los precios oficiales de venta, pero actualizaremos el artículo en cuanto ASUS los confirme. Justo debajo encontraréis una galería de imágenes de alta calidad que podéis ampliar haciendo clic.