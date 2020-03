Innovar, una palabra importante que se ha convertido en un desafío enorme, pero que el ASUS Zenbook Duo ha logrado superar sin problemas. Detengámonos un momento y echemos un vistazo al sector portátil a día de hoy, tenemos un claro predominio de diseños clásicos que no representan ningún tipo de valor añadido, y que se limitan a mejorar especificaciones a nivel de hardware para justificar el lanzamiento de nuevos modelos.

Valor y funcionalidad a través del diseño, dos claves que ASUS ha hecho suyas desde que apostó por convertir a su serie ZenBook en todo un referente dentro del sector portátil, y que ha elevado a su máximo esplendor con el ASUS Zenbook Duo, un portátil de nueva generación que brilla con luz propia gracias a una configuración de doble pantalla y a un conjunto de especificaciones de hardware de primer nivel.

A pesar del reto que supone integrar dos pantallas en un portátil ASUS ha logrado mantener la elegancia y el estilo único que define a su serie ZenBook, y ha dado forma a un portátil que está preparado para cubrir sin problemas las necesidades de casi cualquier usuario, tanto a nivel profesional como a nivel de ocio, gracias a su equilibrada configuración CPU-GPU.

El equilibrio es, precisamente, otro de los desafíos que ha tenido que afrontar la compañía taiwanesa con el ASUS Zenbook Duo. No estamos ante un portátil tradicional donde el peso o la autonomía deban quedar en segundo plano, todo lo contrario, este equipo es un ultra portátil, y como tal ambos puntos son dos pilares centrales que definirán su experiencia de uso y su posición frente a otros modelos que se sitúan en su mismo rango de precios.

La utilización de componentes alto rendimiento y bajo consumo son un buen preludio, ¿pero habrá conseguido ASUS alcanzar ese equilibrio perfecto entre rendimiento, innovación, autonomía y funcionalidad con el Zenbook Duo? Vamos a descubrirlo en este artículo, donde os contaremos nuestra experiencia con este equipo durante los últimos siete días.

Antes de empezar queremos agradecer a ASUS su confianza en nosotros al cedernos una muestra del ASUS Zenbook Duo. Ahora sí, poneos cómodos que hay muchas cosas interesantes que leer.

ASUS Zenbook Duo: especificaciones y características

Las sensaciones que transmite el ASUS Zenbook Duo nada más sacarlo de la caja son excelentes. Tenemos un equipo que, como anticipamos, presenta un diseño de primera, con un acabado premium y una línea que, desde luego, concentra todas las miradas y no pasa desapercibido.

El diseño y la calidad de acabados son muy importantes, no solo por lo que representan a la hora de encajar con nuestro estilo y nuestra personalidad, sino también porque definen, al final, buena parte de la experiencia de uso y de la vida útil del equipo. En este ultra portátil tenemos un chasis terminado en una aleación de aluminio y magnesio que mantiene el clásico patrón concéntrico de la serie Zenbook combinado con una línea marcadamente angulosa. Esto genera un contraste muy atractivo, pero lo más interesante es que se traduce, además, en un peso contenido y una alta resistencia.

Con un peso de apenas 1,5 kilogramos el ASUS Zenbook Duo posiciona en un nivel muy bueno, ya que cumple el objetivo de todo ultra portátil de bajar holgadamente de los 2 kilogramos de peso. Un equipo ligero será más fácil de transportar y de utilizar en diferentes entornos y situaciones, lo que se traduce en una mayor comodidad y un menor cansancio en nuestro día a día.

Hemos dicho que el ASUS Zenbook Duo tiene, además, una elevada resistencia, y su certificación MIL-STD-810G de grado militar es una garantía absoluta de ello, ya que significa que ha superado con éxito una gran variedad de pruebas muy exigentes que aseguran una alta fiabilidad y durabilidad incluso en entornos hostiles por temperatura y humedad. También es resistente a golpes y vibraciones.

Resistencia, diseño atractivo y peso ligero, el ASUS Zenbook Duo empieza con buen pie, pero sin duda lo más interesante es su configuración de doble pantalla. La integración de una pantalla secundaria en la parte superior del teclado ha obligado a ASUS a rediseñar por completo la zona. Se elimina el pad numérico y la almohadilla táctil se traslada, junto con los dos clics del ratón, a la parte derecha. Esta decisión ha sido todo un acierto, ya que consigue una experiencia de uso natural e intuitiva, similar a la que tendríamos utilizando un ratón tradicional conectado al equipo.

Y hablando de su configuración de doble pantalla, ambas utilizan un panel de tipo IPS, lo que significa que ofrecen una alta calidad de imagen y que consiguen ángulos de visión de 178 grados prácticamente perfectos. La pantalla principal tiene un tamaño de 14 pulgadas y resolución 1080p, y la pantalla secundaria tiene un tamaño de 12,6 pulgadas, es táctil y tiene una resolución de 1.920 x 515 píxeles.

Como podemos ver en la galería que os dejamos abajo (podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas) la calidad de la pantalla es excelente desde cualquier ángulo.

Las pantallas juegan un papel clave en el diseño del ASUS Zenbook Duo, y en general hay que reconocer que la compañía taiwanesa ha hecho un buen trabajo a la hora de integrarlas manteniendo un diseño limpio y elegante. La pantalla principal ocupa un 90% de la superficie total, lo que reduce los bordes de pantalla y permite mantener un formato compacto, mientras que la segunda ha quedado posicionada encima del teclado y ocupa un espacio muy contenido.

Tras esta primera mirada previa estamos listos para echar un vistazo a las especificaciones clave del ASUS Zenbook Duo. Esto nos permitirá tener claras sus características a nivel de hardware y nos servirá como aperitivo antes del plato fuerte, que será nuestra experiencia de uso.

Pantalla principal NanoEdge de 14 pulgadas con validación PANTONE (precisión de color profesional), panel IPS con resolución FullHD y tasa de refresco de 60 Hz (reproduce el 100% del espectro de color sRGB).

Pantalla secundaria multitáctil de 12,6 pulgadas con panel IPS, resolución de 1.920 x 515 píxeles y tasa de refresco de 60 Hz.

Procesador Intel Core i7 10510U (arquitectura Comet Lake de décima generación) con cuatro núcleos y ocho hilos a 1,8 GHz-4,9 GHz, modo normal y turbo. TDP de 25 vatios.

GPU integrada Intel UHD.

GPU dedicada GeForce MX250 (arquitectura Pascal) con 384 shaders, 24 unidades de texturizado y 16 unidades de rasterizado. Tiene un bus de 64 bits y 2 GB de memoria GDDR5.

16 GB de memoria LPDDR3 (bajo consumo) a 2.133 MHz.

SSD PCIE de alto rendimiento con una capacidad de 512 GB.

Cámara frontal con infrarrojos (compatible con Windows Hello para autenticación biométrica).

Wi-Fi 6 y Bluetooth 5 integrado.

Conectores USB 3.1 (GEN1), USB 3.1 (GEN2), USB-C 3.1 (GEN2) y HDMI.

Lector de tarjetas y jack de 3,5 mm.

Teclado tipo chicle con retroiluminación.

Touchpad multitáctil (hasta 4 dedos simultáneos).

Altavoces estéreo integrados con tecnología SonicMaster y certificación Harman Kardon.

Micrófono de matriz de compatible con reconocimiento de voz de Cortana y Alexa.

Batería de 70 Wh.

Seguridad avanzada con contraseña de usuario como Protección para Arranque de BIOS y firmware TPM.

Medidas: 323 x 223 x 19,5 mm.

Peso: 1,5 kilogramos.

Windows 10 como sistema operativo.

Certificación de resistencia militar MIL-STD-810G.

ASUS Zenbook Duo: ergonomía y primer vistazo

Lo primero que me llamó la atención nada más sacar de la caja el ASUS Zenbook Duo fue el diseño. Ya he comentado anteriormente que mantiene los valores clásicos de la serie Zenbook de ASUS, y esto se deja notar tanto en la línea como en la calidad de acabados, pero en este equipo la presencia de una pantalla secundaria y la disposición del teclado le confieren, además, un toque verdaderamente única que no te deja indiferente.

Las sensaciones que transmite al tacto son muy buenas, tanto por la calidad de construcción en general cuando lo sujetamos cerrado como por la solidez de la bisagra cuando lo tenemos abierto. Sobresaliente tanto en diseño como en calidad de construcción, ¿pero qué hay de la ergonomía? Es un detalle muy importante que debemos tener en cuenta en cualquier portátil con el que vayamos a trabajar, ya que de ello dependerá la comodidad con la que podremos afrontar cada carga de trabajo y la relación productividad-cansancio.

Os lo explico con un ejemplo. Imaginad, por un momento, un portátil con una ergonomía muy pobre que nos obliga a colocar las manos en una posición poco natural, que no tiene una buena distribución de los distintos elementos del teclado y de la almohadilla táctil, o que presenta una inclinación inadecuada. Trabajar con un equipo portátil en esas condiciones sería un auténtico calvario, nos cansaríamos rápidamente, notaríamos molestias en las manos, los codos y las muñecas y tendríamos, además, una fatiga continuada y un desánimo constante de pensar que tenemos que volver a utilizarlo.

Pues bien, con el ASUS Zenbook Duo tenemos una ergonomía muy cuidada. ASUS ha sido consciente de la importancia que tienen la inclinación y la posición de todos los elementos del teclado, y ha conseguido una integración perfecta de la pantalla secundaria sin que ello afecte a la ergonomía ni a la comodidad a la hora de trabajar. De hecho la presencia de la almohadilla táctil en la parte derecha ofrece una experiencia de uso muy buena y natural, hasta tal punto que el periodo de adaptación es mínimo y permite una productividad total.

El tamaño de pantalla y la resolución son dos valores que están perfectamente equilibrados. Tenemos un panel de 14 pulgadas de tipo IPS con resolución de 1.920 x 1.080 píxeles, lo que se traduce en un tamaño de pantalla apropiado para trabajar durante horas con una fatiga mínima, y una resolución lo bastante elevada como para disponer de un buen espacio de trabajo. En este sentido la pantalla secundaria representa un importante valor añadido, y aporta, además, una mejora importante de la capacidad multitarea, con todo lo que ello supone a la hora de mejorar nuestra productividad.

La curva de adaptación es mínima, como ya he dicho. El ASUS Zenbook Duo viene con todo lo que necesitamos, incluyendo una funda de alta calidad y un lápiz óptico, que nos permitirá interactuar con la pantalla secundaria. Sobre ella podremos escribir, dibujar y navegar por diferentes menús, opciones y aplicaciones mientras dejamos la pantalla principal para llevar a cabo otras tareas.

Imagina, por ejemplo, que quieres editar un documento mientras consultas una fuente y disfrutas de tu música favorita. Son muchas cosas a la vez, ¿verdad? Pues con el ASUS Zenbook Duo puedes hacerlo todo a la vez sin problema. La pantalla principal puede quedar reservada para el documento que tienes que editar, y en la pantalla secundaria puedes colocar juntos la fuente que quieres consultar y tu lista de reproducción de música. Lo tendrás todo a tu alcance, y sin tener que renunciar a un espacio de trabajo completo de 14 pulgadas.

¿Se puede pedir más? Pues sí, y el ASUS Zenbook Duo es capaz de dárnoslo. La calidad de imagen que ofrecen sus dos pantallas está fuera de toda duda, aunque destaca especialmente la pantalla principal. El uso de un panel IPS garantiza unos ángulos de visión perfectos, la resolución 1080p nos permite disfrutar de imágenes nítidas y la reproducción de colores en la pantalla primaria es lo bastante buena como para trabajar con garantías utilizando herramientas profesionales.

Tenemos un equipo muy completo y lleno de posibilidades, ¿pero qué hay del lápiz óptico? Su ergonomía es perfecta, y la respuesta que ofrece en la pantalla secundaria es muy buena, así que podremos utilizarlo para escribir o incluso para dibujar. La pantalla secundaria cuenta con un sistema que evita posibles injerencias de nuestra mano si apoyamos la palma, lo que nos permite trabajar de una forma más natural y cómoda.

Rendimiento, autonomía y experiencia de uso

Ya tenemos un vistazo bastante claro de lo que ofrece el ASUS Zenbook Duo a nivel de diseño, calidad de acabados y ergonomía, así que estamos listos para entrar de lleno en otros aspectos clave: el rendimiento, la autonomía y, como no, nuestra experiencia de uso.

Como anticipamos en el apartado anterior tanto por ergonomía como por diseño y distribución el ASUS Zenbook Duo no solo es cómodo y fácil de utilizar, sino que además tiene un acabado tan atractivo que «te incita» a seguir utilizándolo. La inclinación del teclado permite una posición cómoda, y el mecanismo chiclet que incorporan las teclas nos deja una pulsación silenciosa y de corto recorrido.

Al integrar una pantalla secundaria, un teclado y una almohadilla táctil en el chasis de un portátil de 14 pulgadas ASUS ha tenido que reducir el tamaño de las teclas y de dicha almohadilla, pero manteniendo unos valores equilibrados. Ambos elementos son más pequeños que los presentes en un portátil estándar, es normal, pero siguen siendo cómodos y perfectamente funcionales, y a cambio ganamos una pantalla secundaria.

La selección de puertos que ha integrado ASUS en el Zenbook Duo es buena y cumple de sobra con lo que vamos a necesitar tanto a medio como a largo plazo y la cámara frontal con infrarrojos facilita una autenticación biométrica de alta calidad sin complicaciones a través de Windows Hello. Lo único que echo de menos es la falta de un conector Thunderbolt 3.

Por lo que respecta a la movilidad (en sentido amplio) debo decir que me he visto gratamente sorprendido. Como sabrán la mayoría de nuestros lectores la mayor parte del consumo de batería se produce a través de la pantalla, y el ASUS Zenbook Duo cuenta con dos pantallas, lo que representa un importante desafío a la hora de ofrecer una buena autonomía. Tenía mis dudas, pero nada mejor que la experiencia para disiparlas. Con el ASUS Zenbook Duo he registrado medias de 10 horas de autonomía por carga de la batería con un uso normal, sin «contenerme», y de 13 horas con un uso más moderado.

Por otro lado su peso, de apenas 1,5 kilogramos, nos permite llevarlo de un lado a otro cómodamente. Este tema es mucho más importante de lo que parece, os recuerdo que no es lo mismo cargar con un armatoste de 3 kilogramos que llevar con nosotros un equipo de poco más de kilo y medio. La diferencia es abismal.

Saltamos ahora a hablar del rendimiento. El ASUS Zenbook Duo cuenta con un procesador Intel Core i7 10510U de cuatro núcleos y ocho hilos que parte de una frecuencia base de 1,8 GHz, aunque puede escalar hasta los 4,9 GHz en función de la carga de trabajo que estemos afrontando. Es importante tener en cuenta que este procesador tiene como objetivo ofrecer un buen rendimiento con un consumo contenido, y la verdad es que lo cumple sin ningún tipo de problema.

Su rendimiento monohilo está al nivel de procesadores de escritorio tan potentes como el Ryzen 7 3700X, y queda solo un poco por debajo del Core i7 9700K. Esto es posible gracias a su modo turbo de 4,9 GHz, que escala en cargas de trabajo que requieren de un único núcleo activo. En cargas de trabajo que hacen un uso intensivo de los cuatro núcleos y ocho hilos también tenemos valores muy buenos, ya que posiciona solo un poco por debajo de un Core i7 7700K, un chip que tiene un TDP de 91 vatios frente a los 25 vatios del Intel Core i7 10510U.

A nivel CPU tenemos toda la potencia que necesitamos para trabajar de forma óptima con prácticamente cualquier aplicación o herramienta profesional que se nos ocurra, y gracias a su GeForce MX250 con 2 GB de memoria GDDR5 podemos disfrutar de aceleración GPU en aplicaciones profesionales y ejecutar incluso juegos actuales con un nivel de calidad y fluidez aceptable en la mayoría de los casos.

Es importante tener presente que el ASUS Zenbook Duo no es un portátil para jugar, pero tiene una configuración de hardware tan equilibrada que es capaz de ofrecer una experiencia aceptable en 10800p, su resolución nativa, con la mayoría de los juegos actuales, siempre que ajustemos la calidad de imagen. Una excelente noticia si buscas un equipo ultra portátil que te permita disfrutar de una buena autonomía y conciliar trabajo y ocio.

Los 16 GB de memoria LPDDR3 a 2.133 MHz en doble canal y su SSD de alto rendimiento redondean el conjunto y nos dejan un equipo muy completo que podremos aprovechar durante muchos años. Las temperaturas de trabajo se han mantenido siempre en niveles óptimos, así que buen trabajo por parte de ASUS con el sistema de refrigeración.

Notas finales: equilibrio y calidad con sacrificios mínimos

Uno de los problemas que debemos afrontar cuando elegimos un ultra portátil es que casi siempre tenemos que hacer sacrificios importantes. Por ejemplo, si queremos una buena movilidad tenemos que renunciar a un rendimiento elevado y a la posibilidad de disponer de una gráfica dedicada, lo que nos limita en tareas que hacen un uso intensivo de la GPU, tanto profesionales como de ocio.

Por otro lado, los diseños originales que permiten disfrutar de nuevas experiencias de uso suelen comprometer también la autonomía, el rendimiento o ambas al mismo tiempo, y en muchos casos acaban inflando el precio de forma significativa, tanto que el equipo resultante pueda acabar quedando como una mala opción, como un sinsentido absoluto.

Con el ASUS Zenbook Duo la compañía taiwanesa ha sabido esquivar todos esos errores y ha dado forma a un equipo que introduce un nuevo concepto de trabajo y productividad con un diseño muy cuidado, una ergonomía realmente buena, una calidad de construcción sobresaliente y un rendimiento de primera. Suena bien, ¿verdad? Y lo mejor es que lo ha conseguido sin tener que hacer sacrificios a nivel de autonomía ni de potencia gráfica, y manteniendo un precio muy razonable teniendo en cuenta lo que ofrece, 1.499 euros.

Si buscas un equipo que te permita descubrir nuevas formas de trabajar y desarrollar todo tu potencial sin tener que renunciar a nada no lo dudes, el ASUS Zenbook Duo es una de las mejores opciones que puedes encontrar ahora mismo en el mercado.