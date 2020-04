AV-TEST ha publicado un listado actualizado con los mejores antivirus para Android que un consumidor puede instalar en su móvil inteligente.

Al igual que en las pruebas para sistema de escritorio, el instituto alemán independiente especializado en pruebas de soluciones de seguridad otorga hasta 6 puntos en tres grupos de valoración, capacidad de detección/protección, carga del sistema/rendimiento y usabilidad.

El especialista ha examinado 16 productos de seguridad para Android. Han utilizado las últimas versiones para el cliente final y las han sometido a escenarios de pruebas realistas contra las amenazas actuales. Los productos han tenido que demostrar sus capacidades aplicando todas sus funciones y niveles de protección.

Los resultados -por lo general- son bastante elevados (sobretodo en el apartado de protección) y varias soluciones de las analizadas obtienen el máximo de 18 puntos, como AhnLab, Antiy, Avira, Bitdefender, G Data NortonLifeLock, securiON y Trend Micro.

Como nota negativa, el Play Protect de Google que funciona por defecto en la tienda on-line escaneando aplicaciones en la búsqueda de malware o apps maliciosas, solo obtuvo 6 puntos en el apartado de rendimiento. Sin calificaciones en el apartado de protección, está claro que AV-TEST no lo considera como un servicio de seguridad al uso. Y de hecho no lo es ya que el usuario no puede interactuar con el.

El uso de antivirus para Android no está tan extendido como en sistemas operativos de escritorio, principalmente para Windows, pero la verdad es que un tipo de software a considerar tal y como están las cosas en materia de seguridad y el enfoque masivo que hacia el malware móvil han tomado los piratas informáticos. Simplemente es cuestión de números y solo las unidades de smartphones Android vendidas puede cuadriplicar la de ordenadores personales.

¿Usas antivirus para Android? Si te decides, cualquiera de los proveedores con las mejores puntuaciones son bien conocidos en ámbitos de seguridad y a buen seguro protegerán tu dispositivo. Por supuesto, nada de instalar .apk de seguridad fuera de Google Play. Si la tienda oficial de Google no se libra de malware, imagina lo que se mueve fuera de allí. Precaución.