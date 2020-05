Novedades VOD 21/20: ‘Little Fires Everywhere’ prende en Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y lo cierto es que la semana se presenta muy floja, así que por descarte nos quedamos con Little Fires Everywhere, que al menos viene respaldada por dos actrices con tablas y sobrado buen hacer.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video la lleva esta semana, aunque como he dicho, sin demasiadas florituras. De hecho, destacamos Little Fires Everywhere porque es contenido exclusivo de estreno, pero lo verdaderamente interesante es todo lo que entra en catálogo: una tonelada de pelis y series (más de 120 en total) donde encontrar un poco de todo, incluyendo muchos clásicos que sin duda merecen más la pena que muchas novedades.

Little Fires Everywhere es una miniserie de Hulu que se ha agenciado Amazon Prime Video en exclusiva; un drama de suspense protagonizado por Reese Witherspoon (Big Little Lies, The Morning Show) y Kerry Washington (Scandal, Django Unchained) que se presume un poco manido, no hay por qué negarlo, pero que al menos cuenta con dos nombres solventes de la industria para suavizar cualquier posible -que no segura- decepción.

El segundo estreno de la semana en Amazon Prime Video, y este no es exclusivo sino original, es Homecoming, el drama de suspense psicológico con el que la plataforma sorprendió hace un par de años al ser la primera serie para televisión protagonizada por Julia Roberts. Ahora bien, si la primera temporada se saldó con bastantes buenas críticas, a esta segunda le está pasando todo lo contrario. Y el tráiler pinta bien. Quién sabe.

Entra en catálogo:

13 chicas aterrorizadas

Actividades criminales

Adiós, muchachos

Agáchate, maldito

All or Nothing

Amor zombie

Ana y los 7 (T1-T2)

Antes del anochecer

Ascensor para el cadalso

Astaroth, female demon

Atrapada en la oscuridad

B.T.K. (Atar, torturar, matar)

Begging for Change

Beyond Beyond

Boom boom

Borg McEnroe: La película

Camino de Santa Fe

Campeón de campeones 4: Sin aliento

Carmina y amén

Cautivos

Chuquiragua

Como agua para chocolate

Convicto

Danton

Darwin Awards: muertes de risa

Déjame entrar

Devil in a dress

Duelo al sol

El abuelo que saltó por la ventana y se largó

El año del perro

El barbero de Siberia

El canal

El Chef, la receta de la felicidad

El editor de libros

El fantasma invisible

El insulto

El irlandés

El león del desierto

El mal hijo

El mundo alrededor

El Protector

El regalo

El señor de las bestias

El truco del manco

El último emperador

El veredicto (Het vonnis)

El Virginiano

Emboscada en extremo oriente

Encubridora

Escuela para fracasados

Espíritus del Congo

FutureSport

Gosford Park

Grandes esperanzas

Guerra de misses

Harsh Times, vidas al límite

Jackie

Jane Eyre

Katharine Hepburn: La Genial Kate

La aventura es la aventura

La delicadeza

La diligencia: La historia de Texas Jack

La familia Addams

La heredera (T1)

La máscara del demonio

La mensajera

La novena puerta

La reina de África

La Reina de Tapas

La Sirenita: Una princesa bajo el mar

Lady Luck

Las hermanas McLeod (T6)

Las señoritas de Rochefort

Lawless (Sin ley)

Líbranos del mal

Los 13 fantasmas

Los abandonados

Los amantes de Montparnasse

Los Hamiltons

Los inútiles

Los mercenarios de los diamantes

Los paraguas de Cherburgo

Los seductores

Macbeth

Mamá y papá

Manifesto

Matar o no matar, este es el problema

Maverick: Manhunt Brazil

Mejor otro día

Melanie: The girl with all the gifts

Migas de pan

Milenario Perú

Monster Man

Norman, el hombre que lo conseguía todo

Nuestra Pasión

Operación Chromite

Parecía un hombre tranquilo

Pingüinos, la historia de las aves que quisieron ser peces

Regreso a Howards End

Relatos Salvajes

Revenge

Rinocerontes, la maldición del cuerno mágico

Saving Santa. Rescatando a Santa Claus

Selfie

Sherlock Holmes y el caso de los dedos cortados

Siren (T1)

Sniper Corpse

Soñadores

Spy game

Su mejor historia

Suspiria

Tambores lejanos

Tiempos modernos

Tigre y dragón

Todas las mañanas del mundo

Turning Green

Última Oportunidad (Miniserie)

Una relación abierta

Viking Saga

Viva la libertad

Welcome home (T1)

Wildfire (T1-T2)

Disney+

Disney+ sigue a ritmo lento y desesperanzador, pero cada par de semanas estrena uno de sus taquillazos para hacer más ameno el trago, como es el caso.

Maléfica, Maestra del Mal no necesita presentaciones: es la secuela de Maléfica, adaptación a su vez del clásico La bella durmiente que si destaca por algo es por estar protagonizada por Angelina Jolie. Sin embargo, le pasa como a la mencionada Homecoming: la primera gusto, la segunda no. Pero puede ser un pequeño alivio si ya estás harto de Star Wars y Marvel.

Nuevos capítulos:

Be Our Chef (T1)

Diario de una futura Presidenta (T1)

Disney’s Fairy Tale Weddings (T2)

El increíble Dr. Pol (T1)

El mundo según Jeff Goldblum (T1)

High School Musical: The Musical: The Series (T1)

Marvel’s Hero Project (T1)

One Day at Disney (T1)

Pick of the Litter (T1)

Shop Class (T1)

Star Wars: The Clone Wars (T7)

The Imagineering Story (T1)

Tron: Uprising (T1)

Entra en catálogo:

Animazén

Forky hace una pregunta: ¿Qué es la lectura?

Los Vengadores del Futuro de Marvel (T2)

Marvel Rising: Batalla de las bandas

Marvel Rising: Corazón de hierro

MECH-X4 (T1-T2)

Noche en el Museo

Otra vuelta

Salir

Taylor Swift City of Lover Concert

HBO

HBO sigue también a la suya y para esta semana solo trae un único lanzamiento, exclusivo que no original, y poco interesante. Tendrás que conformarte con lo que ya tiene.

Stargirl es la nueva serie de superhéroes de The CW, canal estadounidense de temática juvenil conocido precisamente por sus series del universo de DC, como Arrow, Flash u otras como DC’s Legends of Tomorrow o Supergirl que HBO tiene en exclusiva por estas lares y a la que se suma esta nueva. Debería servir para pasar el rato. O no. Dependerá de lo cansado que estés de estas series, bastante tibias y repetitivas.

Nuevos capítulos:

Batwoman (T1)

Betty (T1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

El Ministerio Del Tiempo (T4)

Insecure (T4)

Katy Keene (T1)

Killing Eve (T3)

La innegable verdad] (T1)

Lo que hacemos en las sombras (T2)

Mrs. America (T1)

Roswell, New Mexico (T2)

Run (T1)

Siren (T3)

Supergirl (T5)

We’re Here (T1)

Entra en catálogo:

Como la vida misma

Habemus Papam

La Dama de Oro

Sexo en Nueva York 2

Sharknado

Sharknado 2: The Second One

Sharknado 3: Oh Hell No!

Sharknado 4: The 4th Awakens

Spider-Man: Homecoming

Unikitty (T1)

Netflix

Y llegamos a la decadencia más absoluta, y es que si hace unos días hablaba de lo complicado que lo tiene Netflix para aguantar a la competencia, apenas mencionaba de pasada uno de sus mayores problemas: la cantidad de basura infecta que produce sin ningún rubor. Esta semana, por ejemplo, estrena dos series para adolescentes y jovenzuelos que huelen al podrido de Élite, pero en clave mexicana y sudafricana; una comedia que con ver el tráiler ya sabes que va a ser una bazofia; una serie de amistad y romance que parece lo más potable pero que ni siquiera han promocionado con un mísero tráiler; otro reality más… No hay destacados de Netflix esta semana, porque lo que no tiene ya una trayectoria da directamente pavor.

Más contenidos exclusivos:

Ben Platt Live from Radio City Music Hall . «Acompañado por una banda y provisto de mucho ingenio, Ben Platt comparte un libro de canciones muy personal. Interpreta temas de su primer disco, «Sing to Me Instead”.»

. «Acompañado por una banda y provisto de mucho ingenio, Ben Platt comparte un libro de canciones muy personal. Interpreta temas de su primer disco, «Sing to Me Instead”.» Blood & Water (T1). «Una joven de Ciudad del Cabo coincide en una fiesta con la nadadora estrella de un colegio. ¿Podría ser su hermana, secuestrada al nacer?»

(T1). «Una joven de Ciudad del Cabo coincide en una fiesta con la nadadora estrella de un colegio. ¿Podría ser su hermana, secuestrada al nacer?» Control Z (T1). «Sofía, una chica asocial pero observadora, intenta descubrir quién es el hacker que está aireando los secretos de los alumnos por toda la escuela.»

(T1). «Sofía, una chica asocial pero observadora, intenta descubrir quién es el hacker que está aireando los secretos de los alumnos por toda la escuela.» Dulces magnolias (T1). «Maddie, Helen y Dana Sue, amigas de toda la vida, se animan unas a otras mientras compaginan relaciones, profesión y familia en el pueblecito sureño de Serenity.»

(T1). «Maddie, Helen y Dana Sue, amigas de toda la vida, se animan unas a otras mientras compaginan relaciones, profesión y familia en el pueblecito sureño de Serenity.» La gran batalla floral (T1). «Diez parejas de floristas, escultores y paisajistas se enfrentan en una batalla floral para ver quién crea las esculturas de jardín más grandes y atrevidas.»

(T1). «Diez parejas de floristas, escultores y paisajistas se enfrentan en una batalla floral para ver quién crea las esculturas de jardín más grandes y atrevidas.» La reina de Indias y el conquistador (T1). «El conquistador español Pedro de Heredia traicionó al pueblo de la india Catalina y le rompió el corazón. Años después, esta reaparece en su vida para vengarse.»

(T1). «El conquistador español Pedro de Heredia traicionó al pueblo de la india Catalina y le rompió el corazón. Años después, esta reaparece en su vida para vengarse.» Los tortolitos . «Una pareja mal avenida se ve envuelta en un asesinato de forma accidental. Ahora deberán encontrar al asesino y limpiar sus nombres antes de que los atrapen.»

. «Una pareja mal avenida se ve envuelta en un asesinato de forma accidental. Ahora deberán encontrar al asesino y limpiar sus nombres antes de que los atrapen.» Patriota no deseado con Hasan Minhaj (T6). «Todos los domingos, Hasan Minhaj propone un punto de vista incisivo y matizado sobre noticias globales, política y cultura en esta singular serie de comedia.»

(T6). «Todos los domingos, Hasan Minhaj propone un punto de vista incisivo y matizado sobre noticias globales, política y cultura en esta singular serie de comedia.» Patton Oswalt: I Love Everything (T1). «Cumple 50 años. Se vuelve a enamorar. Compra una casa. Experimenta angustia existencial en un restaurante. En este especial de humor, la vida arrolla a Patton Oswalt.»

(T1). «Cumple 50 años. Se vuelve a enamorar. Compra una casa. Experimenta angustia existencial en un restaurante. En este especial de humor, la vida arrolla a Patton Oswalt.» Project Mc² (T6). «La espía adolescente McKeyla se une a otras tres chicas muy inteligentes y se hacen agentes secretos que usan sus habilidades científicas y tecnológicas.»

(T6). «La espía adolescente McKeyla se une a otras tres chicas muy inteligentes y se hacen agentes secretos que usan sus habilidades científicas y tecnológicas.» Rebelión de los Godínez . «Obligado por su abuelo, Omar consigue un trabajo en una empresa tecnológica de Ciudad de México. Allí conoce a sus compañeros, un grupo muy variopinto, y a sus enemigos.»

. «Obligado por su abuelo, Omar consigue un trabajo en una empresa tecnológica de Ciudad de México. Allí conoce a sus compañeros, un grupo muy variopinto, y a sus enemigos.» ¡Vaya historia! (T1). «A través de ilustraciones e imágenes de archivo, esta serie instruye sobre avances científicos, movimientos sociales y descubrimientos que han cambiado el mundo.»

Entra en catálogo:

Avatar, la leyenda de Aang (T3)

Especial 20 años Fútbol de Primera (T1)

Jorge El Curioso

Mar de plástico (T2)

Mujeres arriba

Apple TV+

Y para terminar, Apple TV+, que no tiene ni más ni menos que lo tiene, o sea muy poco. Otros que como no espabilen…

