AMD presentará su nueva serie de tarjetas gráficas Radeon RX 6000 a finales de este año. Según las filtraciones más recientes es probable que en septiembre conozcamos todas las claves de la arquitectura RDNA 2, que fue presentada parcialmente no hace mucho, y que poco después empiecen a llegar al mercado las primeras tarjetas gráficas basadas en dicha arquitectura.

Una reciente filtración sugiere que habrá un total de diez versiones del núcleo gráfico Navi 21, un chip que, como podemos ver en el cuadro adjunto, dará vida a las soluciones gráficas de gama media y gama alta que formarán la familia Radeon RX 6000. Entre todas esas variantes encontramos algunas que serán exclusivas para Apple, una información que encaja perfectamente con lo que hemos visto en los últimos años.

Por lo que respecta a sus especificaciones las fuentes más fiables indican que el chip Navi 21 XT tendrá un total de 80 unidades de computación activas, el doble de las que encontramos en el núcleo Navi 10 XT. Si AMD no introduce cambios a nivel de shaders por cada unidad de computación activa el tope de gama de la serie Radeon RX 6000 tendrá un total de 5.120 shaders, el doble que la Radeon RX 5700 XT.

Radeon RX 6000: ¿al nivel de las RTX serie 20 o por encima de ellas?

Es importante tener en cuenta que el rival a batir para las nuevas Radeon RX 6000 no son las GeForce RTX 20, sino las futuras RTX serie 30, cuya presentación se espera también para el mes de septiembre.

No podemos hacer una comparación directa, pero si partimos de la base que nos da el rendimiento de la RX 5700 XT, que cuenta con 2.560 shaders, podemos llevar a cabo una estimación bien fundamentada y bastante sensata. Comparada con una RTX 2080 Ti la RX 5700 XT ofrece, de media, un 50% menos de rendimiento, aunque en resoluciones 4K la diferencia llega a ser mayor en casos concretos.

La tarjeta gráfica tope de gama dentro de la serie Radeon RX 6000 tendrá el doble de shaders, pero esto no quiere decir que nos vayamos a encontrar con el doble de rendimiento, de hecho la RTX 2080 Ti prácticamente dobla los shaders de la RTX 2070 y rinde entre alrededor de un 60% más que aquella.

En términos de potencia bruta es probable que la mejora de rendimiento derivada por el aumento de shaders sea de entre un 60% y un 80%, en el mejor de los casos. Como vemos sería suficiente para superar a la RTX 2080 Ti incluso en el peor de los casos, pero debemos tener en cuenta que la serie Radeon RX 6000 utilizará una nueva arquitectura gráfica, RDNA 2, y que esta traerá una mejora significativa a nivel de IPC y de funciones avanzadas, gracias a la integración de hardware dedicado para acelerar trazado de rayos.

Si el aumento del IPC ronda el 25% (bastante razonable) y AMD logra subir las frecuencias de trabajo entre los 200 MHz y los 300 MHz puede que nos encontremos con un aumento de rendimiento adicional de entre un 10% y un 15%, más que suficiente para poner tierra de por medio entre el tope de gama de la serie Radeon RX 6000 y la RTX 2080 Ti.

Hasta aquí todo bien, ¿pero qué hay de la RTX 3080 Ti? Lo sé, es la pregunta que todos tenéis en la cabeza. En varias diapositivas filtradas vimos que el rendimiento de dicha tarjeta gráfica será, de media, un 55% mayor que el que ofrece la RTX 2080 Ti. Si se cumple esta previsión el modelo más potente de la familia Radeon RX 6000 quedaría un poco por debajo del nuevo buque insignia de NVIDIA, concretamente sería entre un 15% y un 10% más lenta.

Eficiencia y tecnologías avanzadas: más allá de la potencia bruta

Está claro que el rendimiento importa, pero el soporte de funciones avanzadas, como el trazado de rayos, va a jugar un papel más importante en la nueva generación de tarjetas gráficas. Dicha tecnología ya no es una promesa a futuro, es una realidad que está siendo aprovechada en juegos, y cuyo futuro a corto plazo ha quedado garantizado por su inclusión en las consolas de nueva generación.

AMD tendrá que dar la talla en rendimiento bruto y en eficiencia, pero también tendrá que demostrar al usuario que su hardware dedicado a acelerar trazado de rayos puede ofrecer una experiencia aceptable y que está, como mínimo, por encima de lo que hemos visto en Turing. No tengo claro qué modelo ha adoptado la compañía de Sunnyvale para acelerar dicha técnica de renderizado, así que no tengo una base que me sirva como punto de partida, y por tanto no puedo dejaros un análisis estimativo como en el caso anterior.

Se comenta que el trazado de rayos empezará a ser verdaderamente «asequible», entre comillas porque sigue siendo una tecnología muy exigente, a partir de la próxima generación de tarjetas gráficas, y que Ampere multiplicará por cuatro el rendimiento de Turing con dicha carga de trabajo. Si esto se cumple AMD no lo tendrá fácil, pero tampoco la compañía también lo tenía complicado tras los FX Bulldozer y dio la campanada con Ryzen, así que vamos a darle un voto de confianza.